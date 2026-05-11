Ας κάνουμε τα ακίνητα… κινητά

Η μεγάλη συμμετοχή της περιουσίας των κατοίκων της χώρας σε δυσκίνητα ή καλύτερα μη ευέλικτα περιουσιακά στοιχεία αποτελεί το βασικό στοιχείο της χαμηλής παραγωγικότητας της χώρας

Απόψεις 11.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ας κάνουμε τα ακίνητα… κινητά
Ν. Γ. Χαριτάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ιδιωτική ακίνητη περιουσία αποτελεί το 72% (900 δισ.) του συνόλου (1250 δισ.) με το υπόλοιπο 28% να αφορά κινητές αξίες όπως καταθέσεις και χρεόγραφα. Σύμφωνα με τα θεμελιώδη, η αξία των περιουσιακών στοιχείων, ακινήτων ή κινητών, προκύπτει από την προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών χρηματικών ροών. Επιτοκιακές αποδόσεις για χρεόγραφα και καταθέσεις και μισθώματα (άμεσα ή έμμεσα) για την ακίνητη περιουσία. Έτσι ξεχώρισε ο Keynes στην «Γενική Θεωρία» τους επενδυτές από τους κερδοσκόπους. Όσους επιλέγουν να τοποθετηθούν με βάση την απόδοση και την θεμελιώδη αξία και όσους λειτουργούν με βάση την τιμή επαναπώλησης. Πριν σκάσει, ή απλά, ξεφουσκώσει η φούσκα των αξιών.

Οι δύο διαφορετικές διακρίσεις της ιδιωτικής περιουσίας – κινητά και ακίνητα – διαφέρουν σημαντικά και στην οργάνωση των αγορών τους. Η πρώτη κυρίως οργανωμένη σε αυτορρυθμιζόμενες ημιαγορές, η δεύτερη των ακινήτων διάσπαρτη και απόλυτα ανοργάνωτη. Πλήθος διαφορετικών συντελεστών, κακή πληροφόρηση και κυρίως χαμηλός βαθμός ευελιξίας των επενδυτών στην διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων. Εκτός από τα πολεοδομικά εμπόδια, η εγγενής τάση των ιδιοκτητών για αποφυγή ζημίας -loss aversion – καθιστούν ακόμη και την άτοκη τραπεζική κατάθεση πιο αποδοτική για ένα μη κερδοσκόπο επενδυτή από την επένδυση σε ακίνητη περιουσία.

Μεγάλη λοιπόν συμμετοχή της περιουσίας των κατοίκων της χώρας σε δυσκίνητα ή καλύτερα μη ευέλικτα περιουσιακά στοιχεία αποτελεί το βασικό στοιχείο της χαμηλής παραγωγικότητας της χώρας. Η κακή κατανομή – (mis)allocation – εμποδίζει την παραγωγική μηχανή να αντιδράσει στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, να τοποθετηθεί σε νέες πιο αποδοτικές επενδυτικές δράσεις και στερεί από την οικονομία την πλέον δυναμική σε εφαρμογές, περιουσιακή της αξία. Όταν και ο πλέον αδαής στα οικονομικά παραδέχεται ότι «το οικόπεδο Ελλάς» είναι το πλέον πολύτιμο περιουσιακό μας στοιχείο, η κοινωνία έρχεται και με κάθε τρόπο θέτει εμπόδια στην προσφορά και στην αξιοποίησή του.

Κομβικό στοιχείο σ’ αυτήν την στρέβλωση είναι η αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να συλλάβει στην ακίνητη περιουσία τη διαφορά μεταξύ εξασφάλισης (collateral) και μόχλευσης (leverage). Και στην συγκεκριμένη αδυναμία η ευθύνη εν μέρει περνάει και στο Ελληνικό Δημόσιο. Ας υποθέσουμε ότι το σύνολο της ακίνητης περιουσίας αξιακά είναι σε τραπεζικές καταθέσεις.

Η ευελιξία των πιστωτών να παρέμβουν στην διαχείριση αυτών των μεγεθών σε περίπτωση πιστωτικής ανασφάλειας (πχ οικονομικής κρίσης) θα ήταν άνετη. Παράλληλα, σε κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν εύκολα να επιλέγουν πιο αποτελεσματικές χρηματοδοτήσεις αποδεσμεύοντας κεφάλαια από μη αποτελεσματικές. Η κίνηση κεφαλαίων θα ήταν και άμεση και πιο παραγωγική.

Διαφορετικά η μόχλευση θα ήταν και αποτελεσματική και μεγαλύτερη με την αξιοποίηση του τραπεζικού πολλαπλασιαστή. Δεν έγινε όταν έπρεπε και ως αποτέλεσμα σχεδόν όλη η περιουσία έγινε εξασφάλιση. Σήμερα λοιπόν παγωμένοι όλοι μας ζούμε το «φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη».

Η προσφορά παραμένει ακίνητη και οι εναλλακτικές χρήσεις που προκύπτουν από τη σχετική νέα ζήτηση δημιουργούν συνθήκες φούσκας με έντονα τα στοιχεία της κερδοσκοπίας. Αν μπορούσαμε να εισηγηθούμε κάποιες σκέψεις, και θεωρώντας ότι η παρέμβαση στην αγορά ακινήτων θα συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγικότητα και στην ανάπτυξη, είναι σκόπιμο να δημιουργήσουμε συνθήκες σύγκλισης των δύο εννοιών «εγγύηση» και «μόχλευση». Συγκεκριμένα, περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εξασφαλίσεις απαιτήσεων Δημοσίου και πιστωτών να μετασχηματιστούν σε ρευστές αξίες. Μια αρχή άλλωστε αποτελεί το μισό του συνόλου.

Για παράδειγμα, εμπορεύσιμα ομόλογα με αγοραία αποτίμηση. Επιπρόσθετα το Δημόσιο να αναλάβει μία προσπάθεια όπως αρθούν όλα τα εμπόδια που οδηγούν ένα πλήθος ακινήτων σε νεκρική ακαμψία. Όχι μόνο σε σχέση με τους ιδιώτες (πχ. Κληρονομιές) αλλά και σε σχέση με το ίδιο (αντιδικίες, ιδρυματικές περιουσίες). Σε συναντίληψη των φορέων και με αναγνώριση των ευθυνών για την χαμηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας θα ήταν εύκολο να ξεπεράσουμε προβλήματα που μας κληρονόμησε η μακραίωνη συντηρητική μας βιολογία και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 – 2009.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά
Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κάρτα εργασίας: Σε υψηλό ποσοστό οι παραβάσεις παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν τρομάζει τους παραβάτες

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται αλλά η παραβατικότητα στο πρώτο δίμηνο του 2025 βρίσκεται στο 27,15%

Κώστας Παπαδής
Στεγαστικά δάνεια: Άνοδος στις εκταμιεύσεις των τραπεζών αλλά με αστερίσκους
Τράπεζες

Άνοδος με αστερίσκους στα στεγαστικά δάνεια

Στα στεγαστικά δάνεια σημειώθηκε ρεκόρ με εκταμιεύσεις στα 2 δισ. ευρώ – Ο ρόλος του «Σπίτι μου» - Τα φρένα

Αγης Μάρκου
Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία
Business

Ο δείκτης του κραγιόν... παίρνει φωτιά

Η μάχη των τιμών και η διεύρυνση του δικτύου «lipstick» των Kiko Milano, MAC, Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Με τρεις ζώνες ανάπτυξης τα νησιά
Τουρισμός

Αναδιάταξη στα νησιά με τρεις ζώνες ανάπτυξης - Τι αλλάζει

Το Χωροταξικό για τον Τουρισμό παρουσιάζουν οι υπουργοί Τουρισμού και Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»
World

Πώς ο πόλεμος αλλάζει τους επενδυτές και τις διαδρομές του χρήματος

Οι επενδυτές και το παρασκήνιο της φυγής κεφαλαίων από τα αμερικανικά assets και η ευρωπαϊκή ευκαιρία μέσα στην κρίση

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνικές εξαγωγές: Η έκπληξη του Μαρτίου και η αβέβαιη συνέχεια
Economy

Τι συμβαίνει με τις ελληνικές εξαγωγές - Το ανέλπιστο rebound του Μαρτίου

Πώς εξηγεί ο πρόεδρος του ΠΣΕ την πορεία της διεθνούς ζήτησης - Οι ελληνικές εξαγωγές και τα ερωτήματα για το σύνολο του 2026

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος
Economy

Πότε θα πέσει το δημόσιο χρέος κάτω από το 100% του ΑΕΠ

Τι δείχνουν νεότερες προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την πορεία που θα έχει το δημόσιο χρέος της Ελλάδας κατά τα επόμενα χρόνια

Γιάννης Αγουρίδης
Στον χρηματοοικονομικό τομέα οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν μεγαλύτερη σημασία από την AI
Financial Times

Το απόλυτο asset στις αγορές

Η πρόσληψη νεαρών που έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή και διαθέτουν κριτική σκέψη θα είναι καθοριστικής σημασίας

Gillian Tett
Περισσότερα από Απόψεις
Ας κάνουμε τα ακίνητα… κινητά
Απόψεις

Ας κάνουμε τα ακίνητα… κινητά

Η μεγάλη συμμετοχή της περιουσίας των κατοίκων της χώρας σε δυσκίνητα ή καλύτερα μη ευέλικτα περιουσιακά στοιχεία αποτελεί το βασικό στοιχείο της χαμηλής παραγωγικότητας της χώρας

Ν. Γ. Χαριτάκης
Το βαρύ τίμημα της απραξίας
Experts

Το βαρύ τίμημα της απραξίας

Η ΕΕ εμφανίζεται πλέον έτοιμη να επιβάλει νέα τέλη στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και να καταργήσει την απαλλαγή δασμών αλλά απο το 2028. Μέχρι τότε, χιλιάδες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να χάνουν τζίρο και θέσεις εργασίας

Μάκης Σαββίδης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 4ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Πότε επιβάλλονται τα πρόστιμα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Η Fed είναι πιθανότατα ασφαλής
Experts

Η Fed είναι πιθανότατα ασφαλής

Ιστορικά, οι αγορές σπάνια «δοκιμάζουν» έναν νέο πρόεδρο της Fed με ακραίο τρόπο

Γιώργος Λαγαρίας
Ακίνητα: Τι πρέπει να δηλωθεί στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ [Μέρος 4ο]
Experts

Τι πρέπει να δηλωθεί στο ΜΙΔΑ - Τι να προσέξετε

Τι αλλαγές φέρνει το ΜΙΔΑ στην δήλωση των ακινήτων και τι είναι ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (MATA)

Απόστολος Αλωνιάτης
Ακρίβεια χωρίς αντίδοτο
Experts

Ακρίβεια χωρίς αντίδοτο

Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πόροι, είναι ότι δεν υπάρχει βούληση για βαθύτερες παρεμβάσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Επιτελικότητα ή αντιπροσώπευση;
Experts

Επιτελικότητα ή αντιπροσώπευση;

Η ισορροπία του πολιτικού συστήματος δεν εξαρτάται από τα πρόσωπα

Μάνος Παπάζογλου
Latest News
ΕΚΤ: Δύο αυξήσεις επιτοκίων αναμένουν οι οικονομολόγοι
World

Δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένουν οι οικονομολόγοι

Οι οικονομολόγοι αναμένουν απότ ην ΕΚΤ δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων βάσης, μία τον Ιούνιο και μία τον Σεπτέμβριο

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία, σε νέα ιστορικά υψηλά ο Kospi

Οι επενδυτές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στην άνοδος των τιμών του πετρελαίου και στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Θεσσαλία: Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών
AGRO

Εκτεταμένη καρπόπτωση και ξήρανση δενδρώδων καλλιεργειών στη Θεσσαλία

Αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες στη Θεσσαλία και συνεργασία με επιστημονικούς και αρμόδιους φορείς

Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Κόντρα στην ενιαία αγορά η αντίθεση της Γερμανίας στην εξαγορά της Commerzbank
World

Ντε Γκίντος: Η Γερμανία κόντρα στη ενιαία αγορά

Για υπονόμευση της ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων έκανε λόγο Ντε Γκίντος σχολιάζοντας την αντίδρση του Βερολίνου σην προσφορά Unicredit για Commerzbank

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει
Πολιτική

Οι 9 σταθμοί της Ιθάκης, το μεγάλο ευχαριστώ του Τσίπρα και το ταξίδι που μόλις αρχίζει

Ξεχωριστές στιγμές από το όμορφο ταξίδι της «Ιθάκης» που ταξίδεψε σε 9 πόλεις περιλαμβάνει το βίντεο με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ευχαριστεί όσους τον τίμησαν – Τα στιγμιότυπα από τις ομιλίες που διάλεξε ο πρώην πρωθυπουργός στέλνουν σαφές μήνυμα

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% και adjusted EBITDA 49% το α’ τρίμηνο
Business

Premia Properties: Αύξηση εσόδων 35% το α' τρίμηνο

Οι προοπτικές και το business plan για το 2026 - Ενισχυμένα 49% τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη

Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές
World

Κίνα: Οριακή αύξηση πληθωρισμού τον Απρίλιο

Αντιμέτωπη με πληθωρισμό βρέθηκε η Κίνα τον Απρίλιο, ενώ το παγκόσμιο ενεργειακό σοκ επηρέασε πολλούς τομείς της βιομηχανίας της

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο – Οι στόχοι για μερίσματα
Τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 121 εκατ. στο α’ τρίμηνο - Οι στόχοι

Ελκυστική κερδοφορία - Το μήνυμα του CEO της τράπεζας Κύπρου Πανίκου Νικολάου

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου
Κόσμος

ΗΠΑ – Ιράν: Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν «κολλήσει» και πάλι – Τι ζητά η Ουάσινγκτον, τι προτείνει η Τεχεράνη

Επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο: Θα ασκήσει πίεση για την υποστήριξη της Κίνας στο Ιράν
World

Πίεση στον Σι για την υποστήριξή του στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται πως θα ασκήσει πίεση και ότι θα επαναλάβει προηγούμενες συζητήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την υποστήριξη της Κίνας προς το Ιράν και τη Ρωσία

Πετρέλαιο: Άνοδος πάνω από 4 δολάρια
Commodities

Νέο άλμα στο πετρέλαιο - Στα 105,4 δολάρια

Νέο κύμα ανησυχίας στις αγορές λόγω του αδιεξόδου ΗΠΑ με Ιράν - Νέα κλιμάκωση της εντασης

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό
Economy

Κεράσια: Στα ύψη και φέτος οι τιμές – Πόσο κοστίζει το κιλό

Ακριβό… φρούτο παραμένουν και φέτος τα κεράσια, με τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τόσο στις λαϊκές αγορές όσο και στα οπωροπωλεία

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point
English Edition

Astypalaia’s Water Reserves Reach a Critical Point

Infrastructure failures push the Greek island of Astypalaia into a three-month state of emergency over water supply.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, τα ποσά οι δικαιούχοι
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως τις 15 Μαΐου - Τα ποσά, οι δικαιούχοι

Οι καταβολές για επιδόματα, εφάπαξ μέσα στην εβδομάδα αναλυτικά ανά ημέρα και ταμείο

6G: Μάχη για δύο στην κούρσα – Οι δύο υπερδυνάμεις που ανταγωνίζονται
Τεχνολογία

Μάχη για δύο στην κούρσα του 6G - Ποιοι ανταγωνίζονται

Επιταχύνουν τις προετοιμασίες τους για το 6G και δίνουν σκληρή μάχη λίγο πριν την τελική ευθεία

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies