Βρετανία: Σε αναταραχή η αγορά ομολόγων – Η ομιλία του Βασιλιά για το κυβερνητικό πρόγραμμα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αναταραχή στην αγορά βρετανικών ομολόγων μετά το δημοσίευμα των Times ότι ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ είπε στους συμμάχους του ότι ετοιμάζεται να αναμετρηθεί σε επίπεδο ηγεσίας για την απομάκρυνση του Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα θα υποβάλει την παραίτηση του αύριο.

Ο Στρίτινγκ έφυγε από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις χθες αλλά συνομίλησε με τον πρωθυπουργό σήμερα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του Στάρμερ οδήγησαν σε μια ακόμη μέρα αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων στη Βρετανία, αν και η πολιτική αναταραχή συνδυάστηκε με μια ακόμη μέρα κατά την οποία οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν και οδήγησαν σε άνοδο των αποδόσεων σε όλη την Ευρώπη. Η αγορά των gilts (βρετανικά ομόλογα) ακολουθεί την τάση και προσθέτει τον πολιτικό κίνδυνο.

Τα gilts διέγραψαν τα ημερήσια κέρδη με τα οποία ξεκίνησαν τη συνεδρίαση καθώς οι επενδυτές θεωρούσαν ότι η θέση του Στάρμερ δεν κινδυνεύει. Η απόδοση του δεκαετούς αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης τις δύο τελευταίες μέρες, καθώς οι επενδυτές φοβούνταν ότι οποιαδήποτε ηγεσία θα οδηγούσε σε χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφάρμοσε η υπουργός Οικονομικών του Στάρμερ, Ρέιτσελ Ρίβς. Η απόδοση του δεκαετούς διαπραγματευόταν στο 5,095%. Οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η στερλίνα υποχωρούσε έναντι του ευρώ.

Ο Jim O’Neill, πρώην πρόεδρος της Goldman Sachs Asset Management και πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας μιλώντας στο CNBC εξέφρασε την άποψη ότι η Βρετανία θα πρέπει να αρχίσει να είναι «λίγο πιο ενήλικη».

«Με σοκάρει το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν την ηγεσία της χώρας σαν κάποιο είδος τηλεπαιχνιδιού όπου έχεις μερικούς μήνες του χρόνου και αν δεν μας αρέσεις, φεύγεις, όπως αποδεικνύεται από την κλίμακα υποστήριξης για τη Μεταρρύθμιση στις δημοτικές εκλογές» είπε.

«Δεν μου φαίνεται ότι κάποιος από αυτούς τους ψηφοφόρους φαίνεται να ανησυχεί για την έλλειψη ανάπτυξης ή σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών… επιπλέον, την ιδέα ότι, συνταγματικά, κάποιο φιλόδοξο άτομο μπορεί απλώς να έρθει και να αντικαταστήσει τον νυν πρωθυπουργό… Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο, δεδομένης της ευθραυστότητας της τρέχουσας εκλογικής μας κατάστασης»,πρόσθεσε.

Η ομιλία του Βασιλιά

Ο Στάρμερ και οι υπουργοί του στάθηκαν σιωπηλοί στην παρουσίαση της κυβερνητικής ατζέντας από Βασιλιά Κάρολο Γ’.

Η επίσημη έναρξη του Κοινοβουλίου και η ομιλία του Βασιλιά είναι μια μεγαλοπρεπής εκδήλωση στην οποία ο μονάρχης παρουσιάζει την νομοθετική ατζέντα της κυβέρνησης για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η ομιλία γράφεται από την κυβέρνηση και όχι από τον μονάρχη και, φέτος, δίνει στην Ντάουνινγκ Στριτ την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει την πολιτική αφήγηση σε μια εποχή που ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος έχει εκφράσει δυσαρέσκεια με τον αργό ρυθμό των αλλαγών και των βελτιώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πριν από την Ομιλία του Βασιλιά φέτος, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα περιλαμβάνει ένα «φιλόδοξο πρόγραμμα» για την «ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, τη μεταρρύθμιση του κράτους και την αντιστροφή της παρακμής».

«Μια ισχυρότερη, πιο δίκαιη χώρα που μπορεί να αντέξει την καταιγίδα των παγκόσμιων σοκ και να αποκαταστήσει την ελπίδα θα είναι το επίκεντρο της νέας νομοθεσίας που παρουσιάζεται στην ομιλία του Βασιλιά σήμερα» σημείωσε η κυβέρνηση.

Πάνω από 35 νομοσχέδια και προσχέδια νομοσχεδίων θα παρουσιαστούν στην ομιλία, πρόσθεσε, τα οποία σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής, ενεργειακής και εθνικής ασφάλειας, καθώς και της σχέσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Neil Wilson, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Saxo UK σημείωσε ότι η σημερινή Ομιλία του Βασιλιά μπορεί να προσφέρει στον Στάρμερ μια αναστολή, αλλά μπορεί να μην είναι μια αναστολή της εκτέλεσης.

«Η Ομιλία του Βασιλιά μπορεί να είναι μια παύση στις συνωμοσίες, αλλά οι αγορές ομολόγων είναι σαφώς σε έξαρση και δεν θα με εξέπληττε αν ξεκινήσουν οι παραιτήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου μόλις τελειώσει ο Βασιλιάς ή αύριο το πρωί».

«Τα εργατικά συνδικάτα ζητούν από τον Στάρμερ να μην ηγηθεί του κόμματος στις επόμενες εκλογές. Ο πρωθυπουργός μόλις είχε συνάντηση με έναν από τους κύριους υποψήφιους ηγέτες, τον Γουές Στρίτινγκ. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει ακόμη τους αριθμούς για να αμφισβητήσει τον Στάρμερ»πρόσθεσε.

Οι εκτιμήσεις της Goldman Sachs

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αύξηση των αποδόσεων των gilts και η χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να μειώσουν το δημοσιονομικό περιθώριο της βρετανικής κυβέρνησης κατά περίπου 12 δισ. λίρες.

Από την οπτική γωνία της Τράπεζας της Αγγλίας, η Goldman πιστεύει ότι θα παραμείνει σε αναμονή για το έτος, αλλά ότι υπάρχει ένα «χαμηλό εμπόδιο» για να πραγματοποιηθούν μερικές αυξήσεις το καλοκαίρι, καθώς οι πιέσεις από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας ρέουν.

Ωστόσο, δεν βλέπουν καμία άμεση επίδραση στην Τράπεζα της Αγγλίας από την περίοδο του πολιτικού κινδύνου και επαναλαμβάνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των αποδόσεων των βρετανικών ομολόγων οφείλεται στην απότομη ανατιμολόγηση της καμπύλης της Τράπεζας της Αγγλίας, που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν και την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας.