Ελεύθεροι επαγγελματίες: Πώς μπορούν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα

Τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό τους εισόδημα έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος, εφόσον θεωρούν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από εκείνα που προκύπτουν τεκμαρτά.

Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία η προθεσμία παρατείνεται έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Τι προβλέπεται

Η υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αίτηση.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε φορολογικό έλεγχο ώστε να διαπιστώσει αν τα δηλωμένα στοιχεία δικαιολογούν χαμηλότερο εισόδημα.

Για να προχωρήσει η διαδικασία αμφισβήτησης, πρώτα συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο και ακολουθεί η υποβολή της αίτησης ελέγχου. Νωρίτερα βέβαια θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, που σημαίνει πως το εκκαθαριστικό με το τεκμαρτό εισόδημα θα εκδοθεί και ο φόρος που βεβαιώνεται θα αρχίσει να γίνεται απαιτητός εντός των νόμιμων προθεσμιών ακόμα και εάν στο μεταξύ έχει υποβληθεί αίτηση αμφισβήτησης και φορολογικού ελέγχου.

Το ερωτηματολόγιο

Το ειδικό ερωτηματολόγιο εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν:

-κατοικίες

-αυτοκίνητα

-τραπεζικές καταθέσεις

-μετοχές και ομόλογα

-ταξίδια

-δίδακτρα

-λογαριασμούς και λοιπές δαπάνες διαβίωσης

Η αμφισβήτηση

Οι επαγγελματίες μπορούν να αμφισβητήσουν τον φόρο και το τεκμαρτό εισόδημα, μέσω δύο επιλογών. Η πρώτη αφορά αντικειμενικούς λόγους όπως νοσηλεία, στρατιωτική θητεία που οδήγησαν σε μειωμένη απασχόληση πέρυσι και πρέπει να περιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα και κατ’ επέκταση ο φόρος.

Στη δεύτερη περίπτωση που ο φορολογούμενος υποστηρίζει πως τα πραγματικά του εισοδήματα είναι μικρότερα από τα τεκμαρτά, ο δρόμος της αμφισβήτησης περνά από τον φορολογικό έλεγχο αφού νωρίτερα ο φορολογούμενος συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δηλώνοντας τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.

Μέσα από το ερωτηματολόγιο γίνεται μια ακτινογραφία τύπου «πόθεν έσχες» με τον επαγγελματία να δηλώνει από σπίτια και αυτοκίνητα, έως καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, κρυπτονομίσματα, δαπάνες για ταξίδια, δίδακτρα μέχρι και έξοδα για φως, νερό, τηλέφωνο.