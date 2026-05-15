Shiseido: Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 6 μηνών – Δίχως τέλος η κρίση ταυτότητας

Απρόβλεπτο αναμένεται το αποτύπωμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην πορεία της Shiseido, καθώς ο ιαπωνικός κολοσσός ομορφιάς βλέπει ολοένα και πιο σοβαρά το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τις πρώτες ύλες με βάση το πετρέλαιο με φυτικά συστατικά.

Με την εφοδιαστική αλυσίδα των καλλυντικών σε διεθνές επίπεδο να βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, οι μετοχές της Shiseido κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση του τελευταίου εξαμήνου, αφού ανακοίνωσε καθαρές πωλήσεις για το πρώτο τρίμηνο που έμειναν ελαφρώς κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

«Διαβάζοντας» τις μετοχές της Shiseido

Η μετοχή σημείωσε πτώση έως και 6,7% στο Τόκιο την Τετάρτη, τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση της από τις 17 Νοεμβρίου.

Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν στα 232 δισ. γιεν (1,5 δισ. δολάρια), ελαφρώς κάτω από την πρόβλεψη των αναλυτών για 233 δισ. γιεν.

Οι καθαρές πωλήσεις στην Ιαπωνία μειώθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση στα 71,2 δισ. γιεν, επηρεασμένες αρνητικά από τη σημαντική μείωση του τουρισμού από την Κίνα. ‍

Οι μετοχές σημείωσαν πτώση παρά το βασικό λειτουργικό κέρδος των 13 δισ. γιεν, το οποίο ξεπέρασε την εκτίμηση των αναλυτών για 10,4 δισ. γιεν, χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τον έλεγχο του κόστους, ενώ η Shiseido επιβεβαίωσε και τις προβλέψεις της για το βασικό λειτουργικό κέρδος για ολόκληρο το έτος.

Αλλαγή σχεδίων;

Έχοντας μια διαδικασία αναδιάρθρωσης σε αναμονή ήδη από τον Φεβρουάριο, η Shiseido είναι εξαναγκασμένη πια να επανεξετάσει συνολικά το portfolio της για να αποδείξει ότι μπορεί — ή δεν μπορεί — να εξελιχθεί.

Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο του 2025, ο CEO Κεντάρο Φουτζιβάρα περιέγραψε ένα σχέδιο ανάκαμψης που θα αποκαθιστούσε τα λειτουργικά κέρδη της Shiseido σε περιθώριο 10% έως το 2030. Το μέγεθος του ιαπωνικού γίγαντα είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του και οι παρατηρητές θα παρακολουθούν στενά φέτος για να δουν αν η εταιρεία, ηλικίας άνω των 150 ετών, μπορεί ή δεν μπορεί να εξελιχθεί.

Η Shiseido ανακοίνωσε την μεγαλύτερη απώλεια λειτουργικών κερδών εδώ και δεκαετίες (186 εκατομμύρια δολάρια) λόγω της απομείωσης της εξαγοράς της Drunk Elephant.

Οι προβλέψεις για το 2026 μιλούν για μια χρονιά διαλογής με στοχευμένη ανάπτυξη (αύξηση πωλήσεων 2%, αύξηση λειτουργικών κερδών 25%), καθώς η Shiseido εκτελεί ένα σχέδιο ανάκαμψης για την αποκατάσταση του περιθωρίου λειτουργικού κέρδους της έως το 2030.

Σύμφωνα και με τον Φουτζιβάρα, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας το 2025 μειώθηκαν κατά 2%, ειδικότερα σε μάρκες όπως οι Drunk Elephant, Dr. Dennis Gross και Anessa δείχνοντας πως υπάρχουν ευρύτερα προβλήματα στο χαρτοφυλάκιό της.

Το «αγκάθι» της Drunk Elephant

Ο μεγαλύτερος όμιλος ομορφιάς της Ιαπωνίας δεν δίστασε ποτέ να αναφερθεί στο πρόβλημα της Drunk Elephant. Και τα συνολικά κέρδη του 2025, που ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες, δεν αποτέλεσαν εξαίρεση.

Η Shiseido πλήρωσε 92 δισεκατομμύρια γιεν (845 εκατομμύρια δολάρια) για να αποκτήσει την εταιρεία περιποίησης δέρματος το 2019, όταν η ιαπωνική εταιρεία κατέγραφε ρεκόρ πωλήσεων και λειτουργικών κερδών.

Η πανδημία όμως έπληξε τους βασικούς τομείς της Shiseido στην Κίνα και το ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο, ενώ οι δραστηριότητές της στην Αμερική μειώθηκαν παράλληλα με τις πωλήσεις της Drunk Elephant, οι οποίες υποχώρησαν κατά 25% το 2024 και 39% το 2025. Στα τέλη Νοεμβρίου, η Shiseido μείωσε την επένδυσή της κατά λίγο περισσότερο από το μισό αυτού που πλήρωσε και έκλεισε το έτος με ζημία λειτουργικών κερδών 186 εκατομμυρίων δολαρίων – τη μεγαλύτερη ζημία της εδώ και δεκαετίες.

Το Plan B

Η Shiseido εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τις πρώτες ύλες με βάση το πετρέλαιο με φυτικά συστατικά, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει φέρει τα πάνω κάτω στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού καλλυντικών.

Η εταιρεία έχει υπολογίσει ότι το λειτουργικό κέρδος της θα υποστεί μείωση περίπου 5 δισεκατομμυρίων γιεν κατά το τρέχον οικονομικό έτος λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Η αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό μπορεί να αντισταθμίσει τη στασιμότητα των κερδών στην Ασία, εάν το καταναλωτικό κλίμα στην ηπειρωτική Κίνα παραμείνει υποτονικό», έγραψε η Catherine Lim, ανώτερη αναλύτρια της Bloomberg Intelligence.

«Η Shiseido θα μπορούσε να παραμείνει κερδοφόρα στην Ιαπωνία φέτος, χάρη στην επέκταση των δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου και στα μοναδικά προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας που διατίθενται αποκλειστικά στην Ιαπωνία και προσελκύουν διεθνείς αγοραστές, αντισταθμίζοντας έτσι την πτώση που προκαλεί η μείωση των Κινέζων καταναλωτών».