Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 5ο]

Παραδείγματα, [παράγραφος 2.5 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

(1) Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα εισπράττει επιπλέον και μισθώματα από την εκμίσθωση ακινήτου. Από τη σχετική μισθωτική σχέση είχε εισπράξει ποσό μισθωμάτων, το οποίο δεν συμπεριέλαβε στην αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματός του και υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκειμένου να συμπεριλάβει το σχετικό ποσό. Η εν λόγω εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση θα υπαχθεί ως προς τις κυρώσεις στην παράγραφο 1 (πρόστιμο 100,00 ευρώ) και όχι στην παράγραφο 2 (πρόστιμο 250,00 ευρώ), παρά την τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, καθόσον με τη σχετική τροποποιητική δήλωση μεταβάλλονται στοιχεία που δεν σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητά του.

Αντίθετα, σε περίπτωση που το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος λόγω μη αναμόρφωσης στην αρχική δήλωσή του μη εκπιπτόμενης επιχειρηματικής δαπάνης, θα επιβληθεί το πρόστιμο της παραγράφου 2 (ήτοι 250,00 ευρώ), καθόσον μεταβάλλονται στοιχεία που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητά του.

(2) Υπόχρεος σε δήλωση Φ.Π.Α. που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση Φ.Π.Α. του πρώτου τριμήνου 2025, με ποσό φόρου για καταβολή > 30 ευρώ. Για την δήλωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 250,00 ευρώ.

(3) Υπόχρεος σε δήλωση Φ.Π.Α. που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση Φ.Π.Α. του πρώτου τρίμηνου 2025, με ποσό προς έκπτωση ή μηδενική ή προς επιστροφή. Για την δήλωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 250,00 ευρώ.

(4) Υπόχρεος σε δήλωση Φ.Π.Α. που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση Φ.Π.Α. του 10ου μήνα 2024, με ποσό προς έκπτωση ή μηδενική ή με ποσό προς επιστροφή. Για την δήλωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 ευρώ.

(5) Υπόχρεος σε δήλωση Φ.Π.Α. που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα υποβάλλει εκπρόθεσμα την αρχική δήλωση Φ.Π.Α. του 12ου μήνα 2024, με ποσό για καταβολή μεγαλύτερο των 30,00 ευρώ. Για την δήλωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 ευρώ.

(6) Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα λαμβάνει δάνειο από ιδιώτη για αγορά κατοικίας προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμη δήλωση ψηφιακού τέλους συναλλαγής. Η εν λόγω εκπρόθεσμη δήλωση θα υπαχθεί ως προς τις κυρώσεις στην παράγραφο 1 (πρόστιμο 100,00 ευρώ) και όχι στην παράγραφο 2 (πρόστιμο 250,00 ευρώ), παρά την τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος, καθόσον στην προκειμένη περίπτωση η παραπάνω συναλλαγή δεν σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητά του.

(7) Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα διαθέτει σε βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δυο ακίνητα και υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Η εν λόγω εκπρόθεσμη δήλωση θα υπαχθεί ως προς τις κυρώσεις στην παράγραφο 1 (πρόστιμο 100,00 ευρώ), καθώς η βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δυο ακίνητα δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα, [άρθρο 39Α του Ν.4172/2013].

(8) Εταιρεία που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα λαμβάνει χρηματικό ποσό αιτία δωρεάς και υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση. Η εν λόγω εκπρόθεσμη δήλωση θα υπαχθεί ως προς τις κυρώσεις στην παράγραφο 1 (πρόστιμο 100,00 ευρώ).

1.2.1. Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024

α) Ως προς τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 53 (100,00 ευρώ) στις περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής τους ανεξαρτήτως του εάν αυτές υποβάλλονται από υπόχρεους ή μη τήρησης απλογραφικού ή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, λόγω της ρητής εξαίρεσής τους από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53, [παράγραφος 3.1 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

β) Η παράβαση της μη υποβολής δήλωσης, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου, πλην της περίπτωσης έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου λόγω μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης που προκύπτει κατόπιν διασταυρώσεων από τη φορολογική διοίκηση, [σχετική η εγκύκλιος Ε.2162/2020]. Περαιτέρω, εφόσον η σχετική παράβαση διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024, κατά περίπτωση, όταν αυτά είναι μεγαλύτερα από το πρόστιμο της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν.5104/2024 που αφορούν τις κυρώσεις σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, [παράγραφος 3.2 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

γ) Ειδικά για τις εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 4 της απόφασης Α.1099/2019, σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.5104/2024, [παράγραφος 3.3 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].