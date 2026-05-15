Ρωσία: Διεκδικεί 249 δισ. δολ. για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ – Ζητά αποκατάσταση ζημιών

Δικαστήριο της Μόσχας επικύρωσε την αγωγή που κατέθεσε η κεντρική τράπεζα στη Ρωσία κατά της Euroclear, του διεθνούς οργανισμού με έδρα το Βέλγιο, που έχει παγώσει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως τιμωρία για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ρωσία απαιτεί αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη με τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων ύψους 18,17 τρισ. ρουβλίων (249,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων) σύμφωνα με τους δικηγόρους της Euroclear.

Οι δικηγόροι δήλωσαν επίσης ότι έχει παραβιαστεί το δικαίωμα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για μια δίκαιη δίκη.

Το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ΕΕ και στις ΗΠΑ «πάγωσαν» μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δυτικές κυβερνήσεις, στο πλαίσιο μια σειράς κυρώσεων, επιθυμούσαν να πιέσουν τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε ένα πρόγραμμα μεταφοράς σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων ευρώ σε «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου.

Το πρόγραμμα έχει βρει σφοδρές αντιδράσεις από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο. Η κυβέρνηση του Βελγίου ανησυχεί για τις αντιδράσεις από τη Ρωσία εις βάρος του, κυρίως νομικές, με δεδομένο ότι η Euroclear έχει εκεί την έδρα της.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου το θεωρούσαν επίσης ένα βήμα προς την πιθανή κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων και την παράδοσή τους στην Ουκρανία. Στόχος, να τιμωρηθεί η Ρωσία για την άρνησή της να καταβάλει αποζημίωση στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέσμευσε επ’ αόριστον 210 δισ. ευρώ ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην επικράτειά της. Τελικά επελέγη η δανειοδότηση της Ουκρανίας με άλλους πόρους (δάνεια), καθώς δεν υπήρξε ομοφωνία.

Η αγωγή από τη Ρωσία

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή ύψους 18,2 τρισ. ρουβλίων στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2025. Η κεντρική τράπεζα αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου, «η οποία αναγνώρισε τις ενέργειες της Euroclear ως παράνομες».

«Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας να αμφισβητήσουμε τις παράνομες ενέργειες της ΕΕ όσον αφορά τα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: in.gr