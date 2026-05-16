Μουντιάλ: Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ήλπιζαν σε έκρηξη της ζήτησης αλλά αυτό δεν…συμβαίνει

Οι ξενοδόχοι στις αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ. μιλούν για χαμηλή πληρότητα - Οι φϊλαθλοι μιλούν για τα πανάκριβα εισιτήρια

Business of Sport 16.05.2026, 23:10
Περπατώντας στους δρόμους του Κάνσας Σίτι, του Χιούστον, του Μαϊάμι και της Νέας Υόρκης, είναι δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς ότι πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι διαφημιστικές πινακίδες αφθονούν, υπάρχουν πινακίδες έξω από τα μπαρ και τα καταστήματα παράγουν μαζικά εμπορεύματα με θέμα το Παγκόσμιο Κυπελλο Ποδοσφαίρου.

Όμως, για τους ξενοδόχους που ελέγχουν τα συστήματα κρατήσεών τους, ο ενθουσιασμός δεν ακούγεται. Μοιάζει περισσότερο με… ψίθυρο, σχολιάζει το BBC.

Ο κλάδος αναφέρει ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία στις πόλεις που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο σημειώνουν χαμηλότερες κρατήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ όσοι μίλησαν στο BBC δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εντυπωσιαστεί.

«Μας πούλησαν την προσδοκία ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα ήταν ένα μεγάλο φαινόμενο, οι άνθρωποι μιλούν γι’ αυτό εδώ και χρόνια», δήλωσε η Ντέιντρ Μάθις, ιδιοκτήτρια του Wanderstay Boutique Hotel στο Χιούστον του Τέξας.

Στο 45% η πληρότητα

«Έτσι, όταν κοιτάξαμε το ημερολόγιό μας και είδαμε ότι τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν είχαμε ακόμα εξαντλήσει τις κρατήσεις [για το τουρνουά] – και δεν είναι μόνο εμείς στο Χιούστον, αλλά παντού – μείναμε εδώ πολύ μπερδεμένοι», είπε στο BBC.

Το Wanderstay απέχει ένα μίλι με τα πόδια από τη ζώνη οπαδών του Χιούστον και βρίσκεται σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το γήπεδο όπου διεξάγονται οι αγώνες του Χιούστον. Αυτή τη στιγμή η πληρότητά του ανέρχεται στο 45% για την περίοδο του τουρνουά, όπως δήλωσε η Μαθίς στο BBC, σε σύγκριση με το 70% την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Μαθίς απέδωσε την ευθύνη στο «πολιτικό κλίμα» κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και συγκεκριμένα στις επιδρομές ελέγχου μεταναστών που πραγματοποιούνται από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) σε πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπλέον, επισήμανε το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, καθώς και τα «φαινομενικά» ακριβά εισιτήρια για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πανάκριβα εισιτήρια

Ακόμη και ο Τραμπ, ενθουσιώδης υποστηρικτής τόσο του Παγκοσμίου Κυπέλλου όσο και του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι «ούτε αυτός θα τα πλήρωνε» όταν ρωτήθηκε για τις τιμές. Τα εισιτήρια για τον τελικό στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ διατέθηκαν επίσημα σε τιμές που έφταναν τα 32.970 δολάρια (24.540 λίρες), ενώ τα εισιτήρια από τη δευτερογενή αγορά έχουν καταχωρηθεί σε τιμές άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα σύνολο παραγόντων, όλοι συνδυασμένοι σε ένα», δήλωσε ο Μάθις. «Αλλά είναι πραγματικά ατυχές, και ελπίζω ότι τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί».

Η Μάθις προέτρεψε τη FIFA να μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης βίζας για τους οπαδούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες.

Η Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων (AHLA), η οποία εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, από μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες έως ανεξάρτητα B&B, διαπίστωσε ότι οκτώ στα δέκα ξενοδοχεία στις πόλεις που φιλοξενούν το τουρνουά αντιμετωπίζουν χαμηλότερη ζήτηση από την αναμενόμενη, προειδοποιώντας ότι το τουρνουά δεν έχει μεταφραστεί σε ισχυρές κρατήσεις.

Σε μια έρευνα της AHLA, πολλοί χαρακτήρισαν το τουρνουά ως «μη-γεγονός», ενώ η πλειοψηφία ανέφερε ότι οι κρατήσεις κυμαίνονται κάτω από τα επίπεδα που παρατηρούνται σε ένα τυπικό καλοκαίρι.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της AHLA, Ροζάνα Μαγιέτα , δήλωσε στο BBC ότι ο πόλεμος στο Ιράν ευθύνεται εν μέρει για αυτό. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ορισμένοι οπαδοί ενδέχεται να περιμένουν να βεβαιωθούν για το πού θα παίξει η ομάδα τους πριν κάνουν κράτηση για διαμονή.

Αντίθετα, η Airbnb δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι «η μεγαλύτερη εκδήλωση φιλοξενίας» στην ιστορία της.

Οι φίλαθλοι

Ο Χάμις Χάσμπαντ, από την Ένωση Λέσχων Tartan Army, θα ξοδέψει έως και 10.000 λίρες για να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να παρακολουθήσει την πορεία της Σκωτίας στο τουρνουά. Αυτός και ο αδελφός του θα διαμένουν σε ξενοδοχεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού, και ο τελικός λογαριασμός θα εξαρτηθεί από το πόσο μακριά θα φτάσει η Σκωτία.

Είπε ότι η σπάνια συμμετοχή της Σκωτίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει ως αποτέλεσμα πολλοί οπαδοί να ταξιδέψουν, παρά τις ανησυχίες για το κόστος, με κύρια αυτή των «εξωφρενικών τιμών εισιτηρίων που έχει επιβάλει η FIFA στους οπαδούς».

«Δεν υπάρχει πια δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, αλλά 1.000 δολάρια για εισιτήρια για τον αγώνα Σκωτία-Αϊτή – αυτό είναι σκανδαλώδες», δήλωσε στο BBC.

Ο Χάσμπαντ σημείωσε ότι στο Μεξικό, οι ντόπιοι με μέσους μισθούς δεν θα μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά εισιτήρια για να δουν τους αγώνες, και εξήρε τις προσπάθειες του Καναδά να περιορίσει τα εξωφρενικά υψηλά κόστη μεταπώλησης εισιτηρίων.

Η «Tartan Army», όπως αποκαλούνται οι Σκωτσέζοι οπαδοί που ταξιδεύουν, έγινε ένα από τα highlights του τουρνουά UEFA Euro 2024 στη Γερμανία, αγαπητή από τους ντόπιους για το τραγούδι και το χορό της καθ’ όλη τη διαδρομή από το Μόναχο στην Κολωνία και στη Στουτγάρδη.

Χαμηλή ζήτηση

Ο Μανουέλ Ντάισεν, γενικός διευθυντής του InterContinental Buckhead Atlanta, δήλωσε επίσης στο BBC ότι «ο όγκος των αιτημάτων και των κρατήσεων που παρατηρούμε είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με τις συνήθεις περιόδους». «Δεν είναι ακριβώς αυτό που ελπίζαμε», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Ντάισεν δήλωσε ότι έχει παρατηρήσει «απίστευτο ενθουσιασμό» για το τουρνουά και αναμένει μια αύξηση της ζήτησης την τελευταία στιγμή, καθώς οι οπαδοί περιμένουν να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις τους.

Το ξενοδοχείο έχει επίσης αναδείξει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε βασικό στοιχείο του καλοκαιριού του, με σχέδια να προβάλλει τους αγώνες και να διοργανώσει εκδηλώσεις με θέμα το ποδόσφαιρο για τους ταξιδιώτες και τους ντόπιους οπαδούς καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Η FIFA δήλωσε ότι η ζήτηση για το τουρνουά είναι «άνευ προηγουμένου» και ότι έχουν πωληθεί περισσότερα από πέντε εκατομμύρια εισιτήρια. «Ο ενθουσιασμός συνεχίζει να αυξάνεται για το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον πλανήτη», δήλωσε εκπρόσωπος στο BBC.

Ο εκπρόσωπος απάντησε στις καταγγελίες ότι τα εισιτήρια είναι υπερτιμημένα, προσθέτοντας ότι κάποια έχουν πωληθεί για μόλις 60 δολάρια, ενώ τα πιο ακριβά εισιτήρια έχουν τιμολογηθεί έτσι ώστε να αποτραπεί η κερδοσκοπία στις αγορές μεταπώλησης.

Ο Λευκός Οίκος έχει συγκροτήσει μια ειδική ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά. Στο πλαίσιο των προετοιμασιών, έχει απαλλάξει τους οπαδούς του ποδοσφαίρου από 50 χώρες από την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 15.000 δολαρίων κατά την υποβολή αίτησης για βίζα, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν έγκυρα εισιτήρια για τους αγώνες.

