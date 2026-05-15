Ανδριανός: Σημαντική η γνώση της Ελλάδας γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Στην εκδήλωση παρουσίασης του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ολιστική Υγεία και Βοτανική Φαρμακευτική» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Purdue University παρευρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ανδριανός συνεχάρη το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Purdue University για την πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί και πρέπει να έχει το πανεπιστήμιο σήμερα: να παράγει και να διαδίδει γνώση, να συνδέεται με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, να ανοίγεται στον κόσμο και ταυτόχρονα να υπηρετεί πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

«Το ΥπΑΑΤ αντιμετωπίζει τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ως έναν τομέα με ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική, συνδέοντας την καλλιέργειά τους με την έρευνα»

Ο υφυπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έρχεται να συναντήσει ένα πεδίο με ιδιαίτερη επιστημονική, κοινωνική και αναπτυξιακή σημασία, καθώς αφορά τη συστηματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην ανθρώπινη υγεία, το φυσικό περιβάλλον και τα φυτικά προϊόντα.

Όπως υπογράμμισε, για την Ελλάδα το αντικείμενο αυτό έχει ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς η χώρα διαθέτει μοναδικό φυσικό πλούτο και βιοποικιλότητα, ισχυρή αγροδιατροφική παράδοση, σημαντική γνώση γύρω από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, αλλά και ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου.

Η αναπτυξιακή προοπτική

Ο κ. Ανδριανός επεσήμανε ότι στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η αξιοποίηση αυτού του πλούτου μέσα από την οργανωμένη γνώση, την καινοτομία και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ως έναν τομέα με ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική, συνδέοντας την καλλιέργειά τους με την έρευνα, την καινοτομία και την προστασία του ελληνικού φυτογενετικού υλικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος, μέσα από την Τράπεζα Γενετικού Υλικού, τα Ινστιτούτα του και τον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο, συμβάλλει στη διατήρηση και αξιοποίηση της ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των απειλούμενων ενδημικών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Αναφερόμενος στην παρουσίαση του Ινστιτούτου Διεθνούς Συνεργασίας στις Γεωτεχνικές Επιστήμες για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επισιτιστική Ασφάλεια, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από τις ολοένα και οξύτερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης, τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αυξανόμενη πίεση στα διατροφικά συστήματα, η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί κρίσιμο ζήτημα εθνικής ανθεκτικότητας.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός συνεχάρη τον Πρύτανη, την ακαδημαϊκή κοινότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους συντελεστές του προγράμματος και τους διεθνείς συνεργάτες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια προς όφελος της πρωτογενούς παραγωγής, της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.