Ελαιόλαδο: Αλήθειες για τη σημερινή κατάσταση και το δύσκολο αύριο του ελαιοκομικού τομέα

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων εισηγητών από τους κορυφαίους φορείς της παγκόσμιας και εγχώριας ελαιοκομικής «σκηνής», τεχνοκράτες και στελέχη καινοτόμων επιχειρήσεων του τομέα, ακαδημαϊκών, επιστημόνων καθώς και της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και των εποπτευόμενων ελεγκτικών οργανισμών του, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός – Αθήνα), για δεύτερη συνεχή χρονιά το OLIVE OIL FORUM, με κεντρικό τίτλο: «Ελαιόλαδο: Παραγωγή, έρευνα, καινοτομία, γεύση, υγεία, κατανάλωση».

Σημαντική είναι η συμμετοχή και παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννη Ανδριανού, των προέδρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ΕΦΕΤ κ.κ. Αντώνη Ζαμπέλα και Σπυρίδωνα Μάμαλη καθώς και της αντιπρυτάνεως του ΓΠΑ καθ. κας Ελένης Μήλιου.

Στόχος να εξαχθούν προτεινόμενες λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα του ελαιοκομικού τομέα

Ο επίσημος προσκεκλημένος – εκπρόσωπος του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (IOC-COI) με έδρα την Μαδρίτη, Αναπλ. Εκτελεστικός Διευθυντής, κ. Abderraouf Laajimi θα αναπτύξει στην κεντρική ομιλία με θέμα: «Το Ελαιόλαδο το 2030: Προκλήσεις & Ευκαιρίες σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο», την εικόνα της παγκόσμιας αγοράς και των διεθνών τάσεων στην παραγωγή και κατανάλωση των ελαιοκομικών προϊόντων καθώς και την αναγκαιότητα ποιότητας, παραγωγικότητας και καινοτομίας.

Κρίσιμες παρεμβάσεις για το ελαιόλαδο

Την οπτική και την διάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς του τομέα, με τα τρέχοντα προβλήματα του αυξημένου κόστους παραγωγής, της αστάθειας των τιμών, της κλιματικής αλλαγής και της δομής του γεωργικού πληθυσμού, αλλά παράλληλα και τις νομοθετικές προτάσεις για την νέα ΚΑΠ 2028-20234, θα παρουσιάσει η κα Antonella Rossetti, εκπρόσωπος του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργία και Τροφίμων κ. Κριστόφ Χάνσεν.

Από την παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Ομάδας Εργασίας Ελαιολάδου της COPA – COGECA κ. Βασίλη Πυργιώτη θα ενημερωθούμε για το νέο πλαίσιο εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης που αποτελεί την μετάβαση από τα ισχύοντα σήμερα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ καθώς και την εφεξής κατάργηση του μέχρι στιγμής δεσμευμένου προϋπολογισμού για τα Προγράμματα των ΟΕΦ (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων).

Η ακαδημαϊκός, διεθνώς προβεβλημένη και καταξιωμένη ομότιμη καθ. Ιατρικής κα Αντωνία Τριχοπούλου θα τονίσει τεκμηριωμένα για μια ακόμα φορά τα οφέλη τη κατανάλωσης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, την συμβολή της ίδιας και της ομάδας της στην καθιέρωση της παγκόσμιας ημέρας Μεσογειακής Διατροφής (11η Νοεμβρίου κάθε έτους) και την εμπλοκή του ελαιολάδου στην «πλανητική διατροφή».

Ο διεθνούς εμβέλειας και φήμης Brand Strategist κ. Peter Economides, «ένας από τους δέκα Έλληνες με την μεγαλύτερη επιρροή» (χαρακτηρισμός από την έκδοση Greek Reporter στις ΗΠΑ) θα αναφερθεί στο Branding & Ταυτότητα: Από το Χύμα στο Επώνυμο, στην δημιουργία ισχυρής ταυτότητας (Storytelling) και στην στρατηγική εξωστρέφειας: Κερδίζοντας τις Αγορές του Κόσμου.

Εκ μέρους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο Γενικός Διευθυντής κ. Απόστολος Πεταλάς θα παρέμβει τονίζοντας την συμβολή του λιανεμπορίου στην ανάδειξη της ποιότητας και ως ευκαιρία προβολής, ως χώρος επαφής, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτή και ως μηχανισμός δημιουργίας τάσεων κατανάλωσης. Τα σούπερ μάρκετ αποτελούν καταξιωμένα σημεία, ως πρεσβευτές της ποιότητας, της προβολής, της αναγνώρισης και τελικά την ενίσχυση της αξίας του ελληνικού ελαιολάδου στην αγορά, υπέρ του Έλληνα καταναλωτή.

Θα ήταν παράληψη η μη αναφορά στην παρουσία σημαντικών και καταξιωμένων ακαδημαϊκών καθηγητών (κκ. Νίκος Θωμαΐδης, Πέτρο Ταραντίλης, Μιχάλης Καθαράκης, Γιώργος Ζακυνθινός) καθώς και στελεχών της αγοράς.

Το Olive Oil Forum 2026 θα ολοκληρωθεί με «Σύνοψη – Συμπεράσματα & Προτάσεις Πολιτικής», με στόχο να εξαχθούν προτεινόμενες λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα του τομέα και να ενημερωθούν υπεύθυνα όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας αξίας του τομέα αλλά πρωτίστως και οι καταναλωτές.

Δείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα εδώ: https://oliveoilforum.gr/#prog