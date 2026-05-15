Καββαδάς: Δυο νέα μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου των αγροτικών ενισχύσεων, αλλά και τη στήριξη των πραγματικών παραγωγών που επλήγησαν από τον αφθώδη πυρετό ή βρέθηκαν αντιμέτωποι με γραφειοκρατικά εμπόδια, ανέδειξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς κατά την παρέμβασή του στη Βουλή, για την τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Καββαδάς αναφέρθηκε εκτενώς στη ρύθμιση για την εφαρμογή ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα αιγοπρόβατα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν πληγεί 80 εκτροφές στη Λέσβο και έχουν θανατωθεί 30.581 ζώα λόγω του αφθώδους πυρετού

Όπως τόνισε, η νέα μέθοδος ιχνηλασιμότητας προβλέπει την τοποθέτηση περίπου 500.000 ηλεκτρονικών βώλων σε αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών και υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των επιδοτήσεων.

«Με τη σωστή καταγραφή και καταχώρηση των ζώων διασφαλίζουμε την ακρίβεια και την ακεραιότητα των δεδομένων και, κατ’ επέκταση, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος διαχείρισης των ενισχύσεων στον κτηνοτροφικό τομέα», υπογράμμισε.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά και ότι για το ΟΣΔΕ του 2026 η συμμετοχή θα είναι πιλοτική και όχι υποχρεωτική, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα.

Πάνω από 30.000 οι θανατώσεις ζώων στη Λέσβο

Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη τροπολογία στήριξης της Λέσβου λόγω των συνεπειών του αφθώδους πυρετού. Όπως ανέφερε, προβλέπεται αποζημίωση των κτηνοτρόφων για το γάλα που δεν διατίθεται προς πώληση αλλά και για την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις 15 Μαρτίου. Οι αποζημιώσεις, όπως σημείωσε, θα είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες, ενώ θα καλύπτουν όλο το διάστημα εφαρμογής των μέτρων.

Ο κ. Καββαδάς υπενθύμισε ότι έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 726.000 ευρώ προς τους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τις θανατώσεις ζώων, ενώ έχει ήδη δημοσιευθεί και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη στήριξη του τυροκομικού κλάδου του νησιού με 8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή, μέχρι στιγμής έχουν πληγεί 80 εκτροφές στη Λέσβο και έχουν θανατωθεί 30.581 ζώα λόγω του αφθώδους πυρετού.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υφυπουργός ανέδειξε και τη ρύθμιση για την αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για κτηνοτρόφους, τυροκομεία και σφαγεία του νησιού, κάνοντας λόγο για μια «αυτονόητη παρέμβαση στήριξης» για ανθρώπους που έχουν υποστεί σοβαρή απώλεια εισοδήματος.

Η ρύθμιση για τις δημόσιες γαίες

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη ρύθμιση για τις δημόσιες γαίες και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν σε παραγωγούς κατά τη διασταύρωση στοιχείων ΟΣΔΕ και Κτηματολογίου.

Όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις αγροτεμάχια που καλλιεργούνται επί χρόνια από παραγωγούς εμφανίζονται στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου με αρχικό δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο, με αποτέλεσμα να «μπλοκάρονται» οι ενισχύσεις.

Με τη νέα διάταξη, παραγωγοί που δηλώνουν τις εκτάσεις αυτές στο ΟΣΔΕ τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια και αποδεδειγμένα ασκούν ενεργή γεωργική δραστηριότητα θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις ενισχύσεις τους μέχρι να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο.

Ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε ότι η ρύθμιση δεν συνιστά αναγνώριση κυριότητας ούτε θίγει δικαιώματα τρίτων, αλλά υπηρετεί την ασφάλεια δικαίου, τη διοικητική σταθερότητα και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης απορρόφησης των κοινοτικών πόρων. Η ρύθμιση αυτή γίνεται διότι εκκρεμεί η καταβολή ενισχύσεων σε 70.000 αγρότες που καλλιεργούν περίπου 200.000 αγροτεμάχια, προκειμένου να πληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου.

«Σταθερός στόχος μας είναι η στήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των πραγματικών παραγωγών», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας το Σώμα να υπερψηφίσει τις τροπολογίες.