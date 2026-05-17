Ακίνητα: Η «ακτινογραφία» των επενδυτών – Οι δύο top περιοχές

Τα ακίνητα παραμένουν πόλος έλξης για τους επενδυτές - Τι αναζητούν οι υποψήφιοι ιδιοκτήτες

Ακίνητα 17.05.2026, 08:00
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

Σταθερά υψηλό παραμένει το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για ακίνητα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Premier Realty, Κορίνα Σαΐα, αναφέρει ότι φέτος, η ελληνική παρουσία είναι πιο ισχυρή από ποτέ, επιβεβαιώνοντας ότι η Αττική δεν είναι πλέον ένας περιφερειακός παίκτης, αλλά ένας πρωταγωνιστής στην αγορά των πολυτελών κατοικιών στη Μεσόγειο.

Μελετώντας τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης, είναι σαφές ότι η ελκυστικότητα της ελληνικής πρωτεύουσας βασίζεται σε συγκεκριμένους «επενδυτικούς οδηγούς» (Investment Drivers).

Το πρόγραμμα Golden Visa παραμένει ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς μοχλούς προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων

H κ. Σαΐα δηλώνει ότι η απόφαση για μια αγορά luxury ακινήτου στην Αθήνα σήμερα στηρίζεται σε τέσσερα στρατηγικά πλεονεκτήματα:

1. Η γεωγραφική της θέση προσφέρει άμεση πρόσβαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, καθιστώντας την Αττική ιδανική βάση για διεθνείς επενδυτές και στελέχη που αναζητούν μια σταθερή ευρωπαϊκή έδρα με εξαιρετικό κλίμα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η δυναμική του luxury real estate στην Αττική αναπτύσσεται μέσα σε ένα εξαιρετικά θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές ξένες επενδύσεις στη χώρα σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο το 2025 αγγίζοντας τα 11,4 δισ. ευρώ, με τον κλάδο των ακινήτων να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτής της ανάπτυξης, έχοντας ήδη καταγράψει εισροές ύψους 2,7 δισ. ευρώ (στοιχεία 2024) και διατηρώντας ισχυρό ρυθμό αύξησης το πρώτο εξάμηνο του 2025.. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, η Αττική αναδεικνύεται πλέον σε ένα ισχυρό “safe haven”, καθώς οι διεθνείς επενδυτές δεν αναζητούν απλώς αποδόσεις, αλλά τη θεσμική σταθερότητα της Ευρωζώνης που εγγυάται τη διαφύλαξη των κεφαλαίων τους.

2. Η συνεχιζόμενη τουριστική ανάπτυξη δεν ωφελεί μόνο τα ξενοδοχεία. Η κ. Σαΐα αναφέρει ότι η ισχυρή ζήτηση του τουρισμού τροφοδοτεί άμεσα τον τομέα των πολυτελών κατοικιών. Πολλοί επενδυτές επιλέγουν πλέον την Αθήνα για την απόκτηση μιας «δεύτερης κατοικίας» (second home), η οποία συνδυάζει την ιδιοκατοίκηση, εξασφαλίζει υψηλή υπεραξία (capital appreciation) σε βάθος χρόνου και ευελιξία στις αποδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Enterprise Greece την πρώτη δεκάδα των χωρών με τις μεγαλύτερες εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ελβετία, η Ολλανδία, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο συμπληρώνουν η Κίνα (με το Χονγκ Κονγκ), οι ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ιταλία, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά αποτελεί πλέον έναν παγκόσμιο επενδυτικό προορισμό.

Tο 46% των επενδύσεων προέρχεται από Family Offices.

3. Παρά τις αλλαγές στα όρια επένδυσης, το πρόγραμμα Golden Visa παραμένει ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς μοχλούς προσέλκυσης διεθνών κεφαλαίων. Σε συνδυασμό με τα φορολογικά κίνητρα για νέους κατοίκους και ξένους συνταξιούχους, η Ελλάδα δημιουργεί ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον για άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα ή να επενδύσουν στην ποιότητα ζωής.

4. Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αναζωογονούν το κέντρο της πόλης και το παραλιακό μέτωπο, μετατρέποντας την Αθήνα σε παγκόσμιο μοντέλο Μπλε Οικονομίας. Η ανάπλαση της Αθηναϊκής Ριβιέρας δεν αποτελεί απλώς ένα έργο υποδομής, αλλά μια στρατηγική επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη που δημιουργεί έναν νέο lifestyle προορισμό.

Στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται η έννοια του Time Wealth, δηλαδή η ανάκτηση του πολύτιμου χρόνου που κερδίζει ο επενδυτής λόγω της άμεσης εγγύτητας στη θάλασσα, στο κέντρο της πόλης και στις σύγχρονες υποδομές. Η δυνατότητα να απολαμβάνει κανείς την καθημερινότητά του χωρίς άσκοπες μετακινήσεις μεταφράζεται σε ποιότητας ζωής και αυξάνει κατακόρυφα την επενδυτική αξία των ακινήτων, προσφέροντας την απόλυτη ισορροπία μεταξύ εργασίας, αναψυχής και ευεξίας.

Τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε η Enterprise Greece στο MIPIM 2026 επιβεβαιώνουν μια τάση που βλέπουμε να παγιώνεται: η αγορά δεν κινείται πλέον από ευκαιριακούς αγοραστές, αλλά από κεφάλαια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα όπως αναφέρει η κ. Σαΐα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το 46% των επενδύσεων προέρχεται από Family Offices. Η κυριαρχία αυτή των «οικογενειακών επενδυτικών γραφείων» είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι οι πολύ επενδυτές βλέπουν στο αθηναϊκό real estate μια ασφάλεια αντίστοιχη με εκείνη των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Παράλληλα, η θεσμική θωράκιση της αγοράς ενισχύεται από τη συμμετοχή των ΑΕΕΑΠ (9,25%), ενώ το 9% των επενδύσεων αφορά στρατηγικές κινήσεις από επιχειρηματίες του ξενοδοχειακού κλάδου.

Το υπόλοιπο ποσοστό της αγοράς, που καλύπτεται από ιδιώτες και developers, μετατοπίζεται πλέον σε ποιοτικότερες κατασκευές. Το γεγονός ότι το 30% των συναλλαγών είναι διασυνοριακές (cross-border), αποδεικνύει ότι η Αθήνα έχει καταφέρει να διεθνοποιήσει το «προϊόν» της, προσελκύοντας αγοραστές που απαιτούν προδιαγραφές αντίστοιχες με εκείνες της Νέας Υόρκης ή του Λονδίνου.

Η ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύει ότι η Αττική διανύει μια περίοδο ισχυρής και βιώσιμης επενδυτικής ωριμότητας, αναφέρει η  κ. Σαΐα.

Τα luxury και οι περιοχές

Σήμερα, ο αγοραστής ενός premium ακινήτου στην Αττική δεν αναζητά απλώς τετραγωνικά μέτρα. Αναζητά μια ολιστική εμπειρία ευεξίας και αναβαθμισμένου τρόπου διαβίωσης.

Τα πολυτελή ακίνητα ενσωματώνουν πλέον παροχές που προάγουν την υγεία και την ισορροπία: από ιδιωτικούς χώρους εκγύμνασης και spa, μέχρι βιοκλιματικό σχεδιασμό που εκμεταλλεύεται το μοναδικό φυσικό φως και τον αερισμό.

Η Ριβιέρα παραμένει ο «μαγνήτης» για όσους αναζητούν το κοσμοπολίτικο πρόσωπο της Αθήνας, τη γειτνίαση με τις μαρίνες και την άμεση επαφή με τη θάλασσα. Είναι ο χώρος όπου χτυπά η καρδιά της νέας, σύγχρονης Ελλάδας.

Τα Βόρεια Προάστια συνεχίζουν να αποτελούν το προπύργιο της διακριτικής πολυτέλειας. Η Κηφισιά, το Ψυχικό και η Φιλοθέη προσφέρουν μια αίσθηση σταθερότητας και κοινότητας, με έμφαση στην οικογενειακή ζωή, τα εξαιρετικά σχολεία και την καταπράσινη αισθητική.

Οι τιμές των πολυτελών ακινήτων στην Αθήνα παραμένουν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (όπως η Μαδρίτη ή η Λισαβόνα), ενώ η ποιότητα των νέων κατασκευών έχει ανέβει σε επίπεδα παγκόσμιας κλάσης.

