Κίνα: Ανεβασμένος ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Αντέχουν οι εξαγωγές

Με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν ήρθε αντιμέτωπη η κινεζική οικονομία τον Απρίλιο, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,2% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού, σημειώθηκε αύξηση κατά 1,7% σε μηνιαία βάση και 2,8% σε ετήσια βάση, όπως αναφέρει το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας.

Συνάμα, η συνολική αύξηση των εξαγωγών της χώρας σκαρφάλωσε στο 14,1% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και ωθώντας το μηνιαίο εμπορικό πλεόνασμα στα 84,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι εικόνα δείχνουν τα στοιχεία;

Τα αίτια του πληθωρισμού

Βασικός «ένοχος» για τις αυξήσεις στις τιμές είναι φυσικά η διαταραχή των παγκόσμιων εμπορικών ροών λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Για παράδειγμα, οι τιμές λιανικής της βενζίνης αυξήθηκαν κατά 19,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,6%, λόγω του φθηνότερου χοιρινού κρέατος και φρέσκων προϊόντων.

Βάζοντας στην άκρη τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,2% τον Απρίλιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας οριακή άνοδο από το 1,1% του Μαρτίου.

Ένα ακόμη αίτιο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν είναι οι αυξημένες δαπάνες λόγω των αργιών Qingming, της εργατικής Πρωτομαγιάς και των ανοιξιάτικων διακοπών σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Η κατάσταση στη βιομηχανία

Βιομηχανικοί τομείς επηρεάστηκαν επίσης σημαντικά από την ενεργειακή κρίση: οι τιμές εξόρυξης μη σιδηρούχων μετάλλων αυξήθηκαν κατά 38,9% και στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου ανέβηκαν κατά 28,6%.

Έπειτα, οι τιμές του πετρελαίου και της επεξεργασίας άνθρακα αυξήθηκαν κατά 14,2%, λόγω της αυξημένης ζήτησης για άνθρακα, τόσο για παραγωγή ενέργειας όσο και ως εναλλακτική πηγή ενέργειας από χημικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες.

Εκτός από το κόστος των βασικών προϊόντων, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν επίσης λόγω ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Αυτό είχε ως συνέπεια να ανέβουν οι τιμές για την κατασκευή οπτικών ινών και τον εξοπλισμό εξωτερικής αποθήκευσης, σημειώνει το CNBC.

Κίνα: Τι μέλλει γενέσθαι

Κατά την ίδια περίοδο αναφοράς, οι κινεζικές εξαγωγές ανέβηκαν τον Απρίλιο στο 14,1%, ωθώντας το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας στα 84,8 δισ. δολάρια.

Η εξαγωγική δυναμική της Κίνας αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο της συνόδου κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, αναφέρει το CNBC, μεταξύ μιας σειράς άλλων «καυτών» θεμάτων, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, η κατάσταση στα Στενά, το εμπόριο και η Ταϊβάν.

Στο μεταξύ, οι Κινέζοι policymakers είναι πολύ πιθανό να τηρήσουν στάση αναμονής ως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω του πληθωρισμού και των ισχυρών εξαγωγών, εκτός αν σημειωθεί απότομη επδιείνωση της οικονομίας, ισχυρίζεται ο Lynn Song, επικεφαλής οικονομολόγος της ING.