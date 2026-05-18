Κομισιόν: «Πράσινο φως» για το ελληνικό πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης 405 εκατ. ευρώ για τις ενεργοβόρες

Το ελληνικό πρόγραμμα ύψους 405 εκατ. ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, .

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου μεταφοράς των δραστηριοτήτων αυτών των εταιρειών σε χώρες εκτός της ΕΕ με λιγότερο φιλόδοξες κλιματικές πολιτικές, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, αντικαθιστά ένα προηγούμενο παρόμοιο πρόγραμμα, το οποίο είχε εγκριθεί από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2018.

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι θα λάβουν μείωση της χρέωσης μεταξύ 75% και 85%, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου τους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υλοποιήσουν ορισμένες συστάσεις ενεργειακού ελέγχου, να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε έργα που οδηγούν σε σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του εγκαταστάσεως ή να καλύψουν τουλάχιστον το 30% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από πηγές χωρίς άνθρακα.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα της Κομισιόν

Το καθεστώς προβλέπει επίσης μεταβατικούς κανόνες για τη σταδιακή κατάργηση της μείωσης των χρεώσεων για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν από το προηγούμενο καθεστώς, αλλά δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο του νέου. Θα ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν οικονομικές δραστηριότητες υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και του CEEAG, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενίσχυση υπό τη μορφή μειώσεων των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρους χρήστες. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την αποφυγή της μετεγκατάστασης. Επιπλέον, το καθεστώς είναι αναλογικό, καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο και έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.