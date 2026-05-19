Mango: Ανατροπή με το θάνατο του ιδρυτή της – Συνέλαβαν το γιο του

Συνελήφθη στην Ισπανία ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της παγκοσμίως γνωστής εταιρείας μόδας Mango, Ίσακ Άντικ.

Τον συνέλαβε η Mossos d’Esquadra (η περιφερειακή αστυνομία της Καταλονίας) και τον οδήγησε να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου στο Μαρτορέλ της Βαρκελώνης ως ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο EFE, η αστυνομία συνέλαβε τον Άντικ μετά από έρευνα διάρκειας άνω του ενός έτους σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του πατέρα του. Τώρα αναμένει να παραπεμφθεί στον δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση.

Επίσημος εκπρόσωπος της οικογένειας επέμεινε ότι η συνεργασία του Τζόναθαν Άντικ με τις αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας για τον θάνατο του πατέρα του «ήταν και θα συνεχίσει να είναι πλήρης».

Οι πρώτες υποψίες για τον γιο του ιδρυτή της Mango

Ήδη απο τον περασμένο Οκτώβριο η οικογένεια είχε εκφράσει τη βεβαιότητά της για την αθωότητα του Τζόναθαν Άντικ.

Δέκα μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του Andic, πέφτοντας από γκρεμό 100 μέτρων ενώ έκανε πεζοπορία με μέλη της οικογένειάς του στις σπηλιές Μοντσεράτ κοντά στη Βαρκελώνη. πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι o γιος του διερευνάται επίσημα για πιθανή ανθρωποκτονία.

Η οικογένεια ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «θα συνεχίσει να συνεργάζεται, όπως έκανε μέχρι τώρα, με τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, εμπιστεύεται ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και ότι θα αποδείξει την αθωότητα του Τζ’οναθαν Άντικ».

Τότε η εφημερίδα La Vanguardia ανέφερε ότι ο δικαστής που ερευνά τον θάνατο του Άντικ ξεκίνησε επίσημα τη σχετική έρευνα τον Σεπτέμβριο για την ανθρωποκτονία του πατέρα του λόγω αντιφατικών καταθέσεων που έδωσε ως μάρτυρας και ότι οι αρχές έψαχναν το τηλέφωνό του για περισσότερα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της 10μηνης έρευνας, οι ερευνητές δεν επιχαν βρει κανένα οριστικό στοιχείο που να συνδέει τον Τζόναθαν Άντικ με τον θάνατο του πατέρα του, ισχυριζόταν τότε η La Vanguardia.