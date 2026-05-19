Καββαδάς: Πάνω από 213 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από ζωονόσους

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις επιζωοτίες, αλλά και τη βούληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συνεχίσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων όσο διαρκεί η κρίση, υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη.

Ο κ. Καββαδάς ξεκαθάρισε ότι «το μήνυμα της κυβέρνησης προς όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι είμαστε στην ίδια πλευρά», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει «μακράν την υψηλότερη αποζημίωση ανά ζώο από κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ενώ παράλληλα καλύπτει το 100% των εξόδων της διαδικασίας.

«Η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει αποζημιώσεις μόνο για τα ζώα που οδηγούνται σε υποχρεωτική θανάτωση λόγω επιζωοτιών και όχι για ζώα που βρίσκονται ήδη νεκρά»

Όπως ανέφερε, μόνο το 2025 ο κτηνοτροφικός κλάδος ενισχύθηκε με 187 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη για το 2026 έχουν καταβληθεί πάνω από 26 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού. Συγκεκριμένα, πριν από λίγες ημέρες πληρώθηκαν 22,7 εκατ. ευρώ σε 849 δικαιούχους για το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ την περασμένη εβδομάδα καταβλήθηκαν ακόμη 3,6 εκατ. ευρώ σε 226 κτηνοτρόφους για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. «Έως τώρα το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ξεπερνά τα 213 εκατ. ευρώ», τόνισε ο Υφυπουργός, σημειώνοντας ότι μόνο για τα ζώα που θανατώθηκαν έχουν δοθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην κάλυψη της απώλειας εισοδήματος των παραγωγών που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου όσο οι νόσοι παραμένουν ενεργές. Όπως είπε, τον Δεκέμβριο του 2025 διατέθηκαν περίπου 28 εκατ. ευρώ για την κάλυψη απώλειας εισοδήματος, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει αποζημίωση τόσο για το κεφάλαιο όσο και για το εισόδημα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης αγοράς ζωοτροφών συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, καθώς και στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Ειδικά για τη Λέσβο, υπενθύμισε ότι με πρόσφατη τροπολογία επεκτάθηκε η αναστολή και στα τυροκομεία και τα σφαγεία του νησιού, καθώς και στα δημοτικά τέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν μπορεί να διατεθεί προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων από την εμφάνιση της ζωονόσου στις 15 Μαρτίου. Όπως διευκρίνισε, τα ποσά θα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεκχώρητα.

Τα μέτρα

Απαντώντας στις αιτιάσεις για τη διαχείριση των ζωονόσων, ο κ. Καββαδάς υπογράμμισε ότι η εφαρμογή των μέτρων δεν αποτελεί εθνική επιλογή αλλά υποχρέωση που απορρέει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα λοιμώδη νοσήματα. «Κανείς δεν θέλει να βλέπει ζώα να θανατώνονται. Είναι σπατάλη κεφαλαίου και ζωής. Όμως ο ευρωπαϊκός κανονισμός βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου», σημείωσε.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι τα μέτρα εφαρμόζονται ομοιόμορφα και αυστηρά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με συγκεκριμένες διαδικασίες και στόχο την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Όπως ανέφερε, ο περιορισμός της ευλογιάς και ιδιαίτερα του αφθώδους πυρετού αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική διοικητικά, συντονιστικά αλλά και ψυχολογικά διαδικασία. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης των κτηνιατρικών αρχών από τους παραγωγούς μόλις εμφανιστούν συμπτώματα στα ζώα, ώστε να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα μέτρα.

«Δεν γίνεται από τη μια να ζητάμε από τους κτηνοτρόφους να θυσιάσουν τα ζώα τους και από την άλλη να επιβραβεύεται όποιος δεν συνέβαλε, στο μέτρο που του αναλογεί, στον περιορισμό της νόσου», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει αποζημιώσεις μόνο για τα ζώα που οδηγούνται σε υποχρεωτική θανάτωση λόγω επιζωοτιών και όχι για ζώα που βρίσκονται ήδη νεκρά.

Ο ΥφΑΑΤ κ. Καββαδάς τόνισε ότι το Υπουργείο παραμένει σε διαρκή εγρήγορση για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης, με στόχο «να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους παραγωγούς, να στηρίξει την παραγωγική τους δραστηριότητα και να προστατεύσει το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας».