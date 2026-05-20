SpaceX: Η πρώτη πτήση του Starship V3 σηματοδοτεί κρίσιμη δοκιμή για Σελήνη, Άρη και την IPO της εταιρείας

World 20.05.2026, 06:15
Έτοιμη να πραγματοποιήσει την 12η μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση του πυραύλου Starship επόμενης γενιάς, είναι η SpaceX. Η εκτόξευση θα είναι η πρώτη ενός πρόσφατα αναβαθμισμένου οχήματος που θεωρείται κρίσιμο για τις προσπάθειες του Ίλον Μασκ να ικανοποιήσει τους επενδυτές και να προχωρήσει βαθύτερα στο διάστημα.

Η πρώτη πτήση του Starship V3, εξοπλισμένου με νέα χαρακτηριστικά, σχεδιασμένα για να υποστηρίξουν μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη, αποτελεί κρίσιμη δοκιμασία τόσο για το ίδιο το όχημα όσο και για την εμπιστοσύνη των επενδυτών εν όψει μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς για την SpaceX που αναμένεται τον επόμενο μήνα, αναφέρει το Reuters.

Ο πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμος πυραυλικός φορέας είναι κρίσιμος για τους στόχους του Μασκ ώστε να μπορέσει να μειώσει δραματικά το κόστος εκτόξευσης, να επεκτείνει την επιχείρηση δορυφόρων Starlink και να επιδιώξει φιλοδοξίες που κυμαίνονται από τροχιακά κέντρα δεδομένων έως επανδρωμένες διαπλανητικές αποστολές – όλα αυτά ενσωματώνονται στην στοχευμένη αποτίμηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς ύψους 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ της εταιρείας.

«Για μια IPO που βασίζεται τόσο πολύ στην αφήγηση και τον συμβολισμό, πιστεύουμε ότι αυτή η πτήση είναι ο σημαντικότερος καταλύτης πριν από την IPO που απομένει στο ημερολόγιο της SpaceX», δήλωσε στο Reuters ο ανώτερος αναλυτής έρευνας της PitchBook, Φράνκο Γκράντα.

Το πανύψηλο διαστημόπλοιο, που αποτελείται από το αστροναυτικό σκάφος Starship ανώτερου σταδίου, τοποθετημένο πάνω στον πυραύλο ενίσχυσης Super Heavy, επρόκειτο να εκτοξευθεί ήδη στις 00.30 π.μ. ώρα Ελλάδος την Τετάρτη από τις εγκαταστάσεις της SpaceX στο Starbase του Τέξας.

Εκτός από το ότι είναι το εναρκτήριο ταξίδι τόσο του V3 Starship όσο και του Super Heavy, η δοκιμαστική πτήση 12 θα σηματοδοτήσει την πρώτη εκτόξευση από μια νέα εξέδρα εκτόξευσης σχεδιασμένη για τον πιο ισχυρό πύραυλο.

Η «συναρπαστική προσγείωση» της  SpaceX

Μία ​​από τις κύριες αναβαθμίσεις του πυραύλου ενίσχυσης είναι η ανανέωση των 33 κινητήρων Raptor για την παραγωγή μεγαλύτερης ώσης από μια διάταξη που ζυγίζει σημαντικά λιγότερο.

Το σύστημα πρόωσης του Starship ανώτερου σταδίου έχει επίσης βελτιωθεί για αποστολές μεγάλης διάρκειας, με μηχανισμούς που επιτρέπουν την πρόσδεση από διαστημόπλοιο σε διαστημόπλοιο, τον ανεφοδιασμό στο διάστημα και την αυξημένη ευελιξία.

Ένα βασικό μέτρο επιτυχίας για μελλοντικές δοκιμαστικές εξόδους θα είναι η ανάκτηση μετά την πτήση του Starship και του πυραύλου ενίσχυσης Super Heavy, τα οποία αναπτύσσονται ως επαναχρησιμοποιήσιμα οχήματα.

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι δεν θα επιχειρήσει να προσγειώσει ή να ανακτήσει με ασφάλεια κανένα από τα δύο μέρη του διαστημικού σκάφους από αυτήν την εκτόξευση. Ωστόσο, οι στόχοι των δοκιμών περιλαμβάνουν την εκτέλεση αρκετών ελιγμών επιστροφής από τον πύραυλο και το ίδιο το Starship, συμπεριλαμβανομένων ελεγχόμενων εγκαυμάτων προσγείωσης πριν κάθε όχημα εκτοξευθεί στη θάλασσα.

Το Super Heavy αναμένεται να πέσει στον Κόλπο του Μεξικού περίπου επτά λεπτά μετά την εκτόξευση. Η «συναρπαστική προσγείωση» του Starship, όπως την αποκαλεί η SpaceX, αναμένεται περίπου μία ώρα αργότερα στον Ινδικό Ωκεανό.

Πριν από αυτήν την προσγείωση, τα σχέδια προβλέπουν ότι το ωφέλιμο φορτίο του Starship θα απελευθερώσει μια ομάδα 20 προσομοιωτών Starlink, καθώς και δύο πραγματικούς δορυφόρους τροποποιημένους για να σαρώνουν την θερμική ασπίδα του διαστημικού σκάφους και να μεταδίδουν δεδομένα στους χειριστές στο έδαφος κατά την επανείσοδο.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά

Η κουλτούρα μηχανικής της SpaceX, που θεωρείται πιο ανεκτική στο ρίσκο από πολλές από τις πιο καθιερωμένες εταιρείες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας, βασίζεται σε μια στρατηγική δοκιμών πτήσης που ωθεί τα νεοαναπτυγμένα διαστημόπλοια στο σημείο βλάβης και στη συνέχεια βελτιώνει τις βελτιώσεις μέσω συχνής επανάληψης.

Μένει να δούμε πώς οι επενδυτές που «ζυγίζουν» την επερχόμενη IPO της SpaceX, θα μπορέσουν να συμβιβάσουν την όρεξη του Μασκ για βραχυπρόθεσμη ανάληψη ρίσκου με τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες του για τα σεληνιακά και διαπλανητικά διαστημικά ταξίδια.

Ο Μασκ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία πυραύλων με έδρα την Καλιφόρνια το 2002, ένα χρόνο πριν εξέφραζε την πρόβλεψη ότι το Starship θα πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι χωρίς επανδρωμένο σκάφος στον Άρη στα τέλη του 2026.

Μια επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση θα βοηθούσε στην ενίσχυση της άποψης της SpaceX ότι το Starship, ο μεγαλύτερος και ισχυρότερος πύραυλος που έχει υπάρξει ποτέ, πλησιάζει την εμπορική ετοιμότητα, έπειτα από χρόνια αποτυχημένων δοκιμών και σημαντικών καθυστερήσεων στην ανάπτυξη.

Για την υποστήριξη μιας προσσελήνωσης στο πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδίου της SpaceX, θα απαιτούνταν πολλαπλά Starship–tankers ώστε να ανεφοδιαστεί πλήρως το σκάφος με καύσιμα.

Αυτό αποτελεί μέρος μιας σύμβασης άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που κέρδισε η SpaceX το 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis της NASA, της προσπάθειας των ΗΠΑ να επιστρέψουν αστροναύτες στην επιφάνεια της σελήνης αργότερα αυτή τη δεκαετία για πρώτη φορά από το 1972 στο τέλος της εποχής Apollo.

Τα εν λόγω σχέδια έθεσαν το Starship στο επίκεντρο μιας νέας διαστημικής κούρσας με την Κίνα, η οποία στοχεύει σε μια δική της επανδρωμένη σεληνιακή προσσελήνωση το 2030.

