Νίκος Δένδιας: Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία

Στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, που ολοκληρώνεται σήμερα, μίλησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας αναφορά στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, τη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ατζέντα 2030 στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν έχει διεκδικήσεις από τη γειτονική χώρα.

«Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυμας, ενώ συμπλήρωσε ότι η χώρα μας θα υπερασπιστεί τα σύνορά της και τα δικαιώματά της αν σημειωθεί νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο.

Μιλώντας για τους εξοπλισμούς και την Ατζέντα 2030 ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει «κοινός τόπος» μεταξύ των κομμάτων, εξηγώντας ότι η νέα ολιστική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα στην πατρίδα μας να υπερασπίζει τον εθνικό της χώρο με πολλαπλούς τρόπους.

«Είναι η πιο φιλόδοξη μεταρρυθμιστική ατζέντα που είχαν ποτέ οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας» συμπλήρωσε ο Νίκος Δένδιας, εξηγώντας ότι «το να αγοράζεις πάντα ακριβές και ξένες πλατφόρμες δεν σημαίνει ότι λύνεις με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα».

Κάνοντας αναφορά στο ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα επανέλαβε τον κίνδυνο ενός ατυχήματος με αρκετά θύματα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει μια «συγγνώμη» τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την Ευρώπη. «Και την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί στην περιοχή» συμπλήρωσε ο ΥΠΕΘΑ.

Τέλος, σχετικά με τις επόμενες εκλογές ο κ. Δένδιας επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ξεκάθαρη εντολή διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ΝΔ στήριξε κυβερνήσεις συνεργασίας στο παρελθόν. «Η απάντηση είναι ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε στις εκλογές με πρόταγμα τη συνεργασία. Θα πάμε διεκδικώντας την ψήφο του ελληνικού λαού για να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: in.gr