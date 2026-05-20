Ανδρουλάκης: «Να μάθουμε το λόγο που με παρακολουθούσαν»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών υπερασπίστηκε τη διαχρονική πολιτική του κόμματος να παλεύει για το Κράτος Δικαίου

Πολιτική 20.05.2026, 19:33
Τρίτη ημέρα του συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, να συμμετέχει στο πάνελ μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης που απέκτησε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς προηγήθηκαν τα «μισόλογα» του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη σύμφωνα με πηγές του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη.

Διέρρευσε κάποιο κρατικό μυστικό από τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας; αναρωτήθηκε εισαγωγικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και άσκησε σφοδρή κριτική με το βλέμμα στο Μαξίμου λέγοντας πως «ήθελαν να έρθει ο κ. Δεμίρης και να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός και εμείς να σιωπήσουμε».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε τη διαχρονική πολιτική του ΠΑΣΟΚ να παλεύει για το Κράτος Δικαίου, λέγοντας πως «τότε και τώρα» το κόμμα ασκούσε κριτική για όλα τα κακώς κείμενα.

Τι έγινε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που βρέθηκε απολογούμενος για τη διαρροή του αποκαλυπτικού διαλόγου στη συνεδρίαση της Επιτροπής απέκρουσε την κατηγορία και είπε πως θα κινηθούμε νομικά γιατί ο κ. Δεμίρης «δεν εφαρμόζει την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας» προκειμένου να μάθουμε το λόγο που με παρακολουθούσαν.

Καταλόγισε μάλιστα «αλά καρτ ευαισθησίες του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας» ενώ άφησε ορθάνοιχτο παράθυρο για πρόταση δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, στην κυβέρνηση.

Συνταγματική αναθεώρηση: «Oι συναινέσεις πρέπει να είναι επί των άρθρων στη δεύτερη Βουλή»

Υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός «για το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί» που θα σήκωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας πως «στη χώρα μας, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, είχαμε μεγάλους ηγέτες και από τη ΝΔ και από το ΠΑΣΟΚ». Όμως, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο» και αυτή «είναι αλαζονικό» φέροντας το παράδειγμα του Κώστα Σημίτη που σε καμία περίπτωση δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.

Όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως «οι συναινέσεις πρέπει να είναι επί των άρθρων στη δεύτερη Βουλή».

Για τις επιθέσεις που δέχεται από την κυβέρνηση υπογράμμισε πως «η ηθική κρίνεται σε έναν πολιτικό στα δύσκολα. Τώρα που ζορίζεται το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει τον πραγματικό του χαρακτήρα, σημειώνοντας παράλληλα πως θα καταθέσει σύντομα μηνύσεις για το θέμα με το ακίνητο στην Κρήτη.

Με την κουβέντα για το θέμα των δημοσκοπήσεων να παραμένει ανοιχτή ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως «είναι προφανές πως όλοι χρησιμοποιούν τις δημοσκοπήσεις, είναι εργαλείο πολιτικής. Δεν είναι όμως ίδιες όλες οι εταιρείες. Πολλές δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω» και καταλήγει με νόημα: «Ο λαός είναι ο τελικός κριτής, έχει φτάσει η ώρα της αλλαγής».

Το ΠΑΣΟΚ είναι «η κυβερνητική επιλογή»

Μιλώντας για τον προοδευτικό κόσμο της χώρας που θα πάει στις κάλπες μίλησε για αυτούς που θα πάνε να διαμαρτυρηθούν και σε αυτούς που κάνουν κυβερνητική επιλογή λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ είναι «η κυβερνητική επιλογή».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η παρέμβασή του σημείωσε πως «η ΝΔ είναι αμετανόητη και πάει τη χώρα πίσω» και κάλεσε στις εκλογές να πληρώσει «το μάρμαρο των χαμένων ευκαιριών» ενώ επέρριψε ευθύνες στον ΠτΒ Νικήτα Κακλαμάνη για τη μη στελέχωση της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΗΓΗ: in.gr

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule
English Edition

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule

Billions in investment projects face cancellation or higher financing costs after Greece's Recovery and Resilience Facility loan envelope is fully committed, leaving numerous applications without funding

