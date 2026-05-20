Prodea: Πρόταση για διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455,18 εκατ. ευρώ

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455,18 εκατ. ευρώ (καθαρό) για την οικονομική χρήση του 2025, θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Prodea προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2026.

Το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα της Prodea

Όπως αναφέρει η Prodea σε ανακοίνωσή της, δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 0,216 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) σε συνέχεια της από 10.12.2025 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 400 εκατ. ευρώ (καθαρό).

Το τελικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο την 14.04.2026, κατ’ άσκηση της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 02.04.2026, έως του ποσού των 27, 100 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με εισφορά έως 50.000 ομολογιών, που θα αποκτηθούν από την Prodea στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει απευθύνει στους κατόχους των ομολογιών του από 09.07.2021 Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Η ημερομηνία αποκοπής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το διοικητικό συμβούλιο της Prodea ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης δι’ απόσχισης του κλάδου logistics. Ο κλάδος θα εισφερθεί στην 100% θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία». Περιλαμβάνει, δε, το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αφορούν στην απόκτηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων logistics (όπως αποθήκες, κέντρα διανομής, logistics hubs, διαμετακομιστικά κέντρα και συναφείς υποδομές με σκοπό την εξυπηρέτηση της εφοδιαστικής αλυσίδας), όπως αυτά αποτυπώνονται στην λογιστική κατάσταση του με ημερομηνία 31.03.2026.