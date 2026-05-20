Πιερρακάκης: Νέες μειώσεις στα βάρη των επιχειρήσεων και παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Με το στεγαστικό να εξελίσσεται σε μία από τις πιο πιεστικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της εποχής, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 4ο Συνέδριο Real Estate, τόνισε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει βρει ακόμη «τη μία και μοναδική λύση».

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στο επίκεντρο το στεγαστικό πρόβλήμα

Ο υπουργός σημείωσε ότι το θέμα της στέγασης εισέρχεται πλέον δυναμικά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα, επισημαίνοντας ότι στο άτυπο Eurogroup στη Λευκωσία θα συζητηθούν πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη-μέλη.

Όπως είπε, στόχος είναι η ανταλλαγή επιτυχημένων αλλά και αποτυχημένων παραδειγμάτων πολιτικής, ώστε να εντοπιστούν μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν και στην ελληνική αγορά κατοικίας.

Τα κλειστά ακίνητα και τα κίνητρα

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 794.000 κλειστές κύριες κατοικίες, τονίζοντας πως η αύξηση της προσφοράς αποτελεί βασικό ζητούμενο για την αποκλιμάκωση των τιμών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει τριετή φοροαπαλλαγή για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα στην αγορά, ενώ προωθούνται και προγράμματα ανακαίνισης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα χρειαστούν ακόμη περισσότερα κίνητρα, προκειμένου το ανεκμετάλλευτο οικιστικό απόθεμα να επανενταχθεί στην αγορά.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και η κοινωνική αντιπαροχή

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», τα οποία – όπως είπε – έχουν ήδη βοηθήσει χιλιάδες νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατοικία μέσω χαμηλότοκης χρηματοδότησης.

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι στο «Σπίτι μου 2» έχει ήδη απορροφηθεί περίπου το 89% των διαθέσιμων πόρων, ενώ συνολικά, ο στόχος των δύο προγραμμάτων είναι να στηριχθούν περίπου 30.000 νέοι και νέα ζευγάρια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής, το οποίο, όπως είπε, ξεκινά να εφαρμόζεται σε περιοχές όπως η Παιανία, η Πάτρα, η Λάρισα και οι Σέρρες, μέσω αξιοποίησης δημόσιων ακινήτων.

Φοροελαφρύνσεις και αγορά ενοικίων

Ο κ. Πιερρακάκης υπερασπίστηκε τις φορολογικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά ακινήτων, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη μειωθεί σημαντικά ο ΕΝΦΙΑ, ενώ σε 13.000 οικισμούς έως 1.500 κατοίκους προχωρά ουσιαστικά η κατάργησή του.

Αναφέρθηκε επίσης στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα εισοδήματα από ενοίκια μέσω του νέου ενδιάμεσου συντελεστή 25%, αλλά και στο μέτρο επιστροφής ενός ενοικίου στους ενοικιαστές.

Όπως τόνισε, το μέτρο αυτό δεν αποσκοπεί μόνο στη στήριξη των νοικοκυριών, αλλά και στην αποκάλυψη των πραγματικών μισθωμάτων, περιορίζοντας την υποδήλωση εισοδημάτων από ενοίκια.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εξετάζει συνολικά τη φορολογική πολιτική με ορίζοντα το 2030 και όχι με αποσπασματικές παρεμβάσεις.

«Πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, αποφεύγοντας ωστόσο να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα εν όψει της ΔΕΘ.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, ενώ επισήμανε ότι η ψηφιοποίηση του κράτους έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για την επιχειρηματικότητα.

«Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αφαιρεθούν κι άλλα βάρη από τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι παρεμβάσεις θα προχωρούν όσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος.

Ανησυχία για την ενεργειακή κρίση και τις αγορές

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον μετά τη συμμετοχή του στη σύνοδο του G7, σημειώνοντας ότι επικρατεί έντονη ανησυχία για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως είπε, όσο παραμένουν κλειστά τα Στενά τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία, ενώ προειδοποίησε ότι μια ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να εξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η εικόνα των τελευταίων ημερών στις αγορές ομολόγων προβληματίζει την κυβέρνηση, ωστόσο τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν, χάρη στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει μάθει από την κρίση και γνωρίζει ότι η δημοσιονομική ισορροπία αποτελεί προϋπόθεση προστασίας των πιο ευάλωτων και αδύναμων.

« Το ζήσαμε και το μάθαμε. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο ξέρω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πρέπει να είμαστε «νοικοκύρηδες», για να το πω απλά, σε ό,τι κάνουμε. Και νομίζω ότι το βλέπει.