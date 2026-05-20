Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

«Φρέναρε» ο τουρισμός τον Μάρτιο καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή φαίνεται ότι επηρέασε τις αφίξεις και διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.181.574 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.682.258, σημειώνοντας μείωση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2025, κατά 2,2% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε μείωση 1,9% στις αφίξεις και 1,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,4% και 2,0%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 57,7% και 54,7% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων.

Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Μάρτιο 2026, ανήλθε σε 2,3 ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά η φετινή τουριστική περίοδο παραμένει ισχυρή, καθώς ο ελληνικός τουρισμός κουβαλά ως σημαντική παρακαταθήκη τα ρεκόρ που καταγράφηκαν τα προηγούμενα χρόνια τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα.

Χρονιές ορόσημο για τον κλάδο αποτέλεσαν τόσο το 2024 όσο και το 2025 με τις αφίξεις διεθνών επισκεπτών να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τα ταξιδιωτικά έσοδα να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο.

Τα μηνύματα από τις διεθνείς αγορές είναι ενθαρρυντικά, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως σύγχρονου, ανταγωνιστικού και πολυδιάστατου προορισμού.

Την ίδια στιγμή, έρευνα της European Travel Commission (ETC), το 82% των Ευρωπαίων προτίθεται να ταξιδέψει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, με τη συντριπτική πλειοψηφία του 65% να επιλέγει ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ μόλις το 9% σχεδιάζει εξορμήσεις σε άλλες ηπείρους.

Η Νότια Ευρώπη και η Μεσόγειος παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων, καθώς το 59% των ερωτηθέντων σκοπεύει να τις επισκεφθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, ποσοστό που παρουσιάζει αύξηση 17 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2025.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για την Ανατολική Ευρώπη υποχωρεί κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τάση είναι η αναζήτηση της ηρεμίας, με το 51% να επιλέγει πλέον λιγότερο δημοφιλείς και πιο ήσυχους προορισμούς. Οι παραδοσιακά ισχυροί μήνες Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος διατηρούν την πρωτοκαθεδρία τους, με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο να ακολουθούν.