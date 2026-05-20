ΔΕΗ: Προς άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ, λέει το Reuters

Την πιθανότητα η ΔΕΗ να αντλήσει κεφάλαια ύψους 4,5 δισ. ευρώ μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε ΑΜΚ ύψους 4,25 δισ. ευρώ ενώ παράλληλα προχωρά και σε έκδοση ιδίων μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ προκειμένου να τοποθετηθούν επενδυτές.

Σύμφωνα με το Reuters το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την έκδοση περίπου 13,4 εκατομμυρίων ιδίων μετοχών. Το Reuters, επικαλείται πηγές από τον ανάδοχο της έκδοσης (bookrunner), οι οποίες αναφέρουν ότι η αξία των μετοχών που θα διατεθούν ανέρχεται περίπου στα 250 εκατ. ευρώ.

Στα 4,5 δισ. ευρώ η άντληση κεφαλαίων της ΔΕΗ

Η συνολική αξία της συναλλαγής, η οποία περιλαμβάνει τόσο την πρωτογενή αύξηση κεφαλαίου όσο και τη διάθεση ιδίων μετοχών, εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 4,5 δισ. ευρώ, σημειώνει το ξένο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Παράλληλα, η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να τιμολογηθεί στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, τιμή που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποτίμηση της αγοράς για τη μετοχή της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΔΕΗ και οι ανάδοχοι της ΑΜΚ αναμένεται να αποφασίσουν σήμερα 20 Μαΐου το βράδυ για το ποσό της άντλησης κεφαλαίων αλλά και την κατανομή των μετοχών.

Πρωτόγνωρο επενδυτικό ενδιαφέρον

Να σημειωθεί ότι το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ έκλεισε σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο συμμετοχής συγκέντρωσε προσφορές ύψους 18 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ιστορικά υψηλό σε τέτοιου είδους συναλλαγή στην ελληνική αγορά και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε με αυτό το αστρονομικό ποσό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ και το αναπτυξιακό σχέδιο για την περίοδο 2026 – 2030. Η συγκέντρωση των κεφαλαίων ύψους 18 δισ. ευρώ, έρχονται να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες του ΟΤ, οι οποίες μιλούσαν για προσφορές της τάξης των 19 δισ. ευρώ.

Μετά το κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της κατανομής των νέων μετοχών, για τις οποίες οι υποψήφιοι επενδυτές έχουν δώσει «μάχη» προσφορών προκειμένου να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το ενημερωτικό υλικό για την ΑΜΚ της ΔΕΗ η κατανομή των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και

αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone (ελληνικό δημόσιο και CVC), θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσής τους την 18η Μαΐου 2026 που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά θα λάβουν κατά προτεραιότητα κατανομή των Νέων Μετοχών (η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή).