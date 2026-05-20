Αμερικανικά ομόλογα: Μίνι ράλι ανάσα

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων λόγω της αισιοδοξίας των επενδυτών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να μετριάσει την άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Το μίνι ράλι ώθησε τις αποδόσεις από τα διετή έως τα δεκαετή ομόλογα χαμηλότερα κατά περίπου 10 μονάδες βάσης την Τετάρτη, μετά από τις δηλώσεις Τραμπ.

«Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια του Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί. Είτε θα κάνουμε μια συμφωνία είτε θα κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο άσχημα, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί» δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Θα δώσουμε μια ευκαιρία. Δεν βιάζομαι», είπε ο Τραμπ. «Ιδανικά θα ήθελα να δω λίγους ανθρώπους να σκοτώνονται, αντί για πολλούς. Μπορούμε να το κάνουμε με κάθε τρόπο».

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot μειώθηκε κατά 0,3%.

Υπό πίεση τα ομόλογα

Οι αγορές ομολόγων βρίσκονται υπό πίεση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Με τα Στενά του Ορμούζ – ένα κρίσιμο σημείο συμφόρησης για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές – ουσιαστικά κλειστά, οι τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και στέλνοντας τις αποδόσεις στα ύψη.

Την Τρίτη οι μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων εντάθηκαν ωθώντας την απόδοση του 30ετούς ομολόγου πάνω από 5,19% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε στο 4,69%.

«Τα αμερικανικά ομόλογα βρίσκονται πλέον σταθερά στη Ζώνη Κινδύνου στο επίπεδο όπου το 10ετές ομόλογο τείνει να ασκεί πίεση σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές της HSBC, προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τα τελικά επιτόκια θα μπορούσε να οδηγήσει τις αποδόσεις «ακόμα περισσότερο στη Ζώνη Κινδύνου, πιθανώς οδηγώντας προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου σε χαμηλότερα επίπεδα».