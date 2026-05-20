Τζέφ Μπέζος: Φιλόδοξος ο στόχος για data center στο διάστημα σε 2-3 χρόνια

Σίγουρος για τη μεταφορά κέντρων δεδομένων στο διάστημα αλλά συγκρατημένα αισιόδοξος για το χρονοδιάγραμμα εμφανίστηκε ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος.

Οπως είπε είναι ένα «πολύ ρεαλιστικό» ενδεχόμενο, αλλά η υλοποίησή της (μεταφοράς) ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς ο ενθουσιασμός για τον κλάδο αυξάνεται εν όψει της επικείμενης εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο.

«Ορισμένα από τα χρονοδιαγράμματα που ακούμε είναι πολύ σύντομα», δήλωσε την Τετάρτη στον Άντριου Ρος Σόρκιν του CNBC. «Ο κόσμος μιλάει για δύο ή τρία χρόνια. Αυτό είναι μάλλον λίγο φιλόδοξο».

Ο Μπέζος, ο οποίος ίδρυσε την διαστημική εταιρεία Blue Origin, δήλωσε ότι ένα βασικό εμπόδιο εισόδου είναι η ενέργεια, και ότι το κόστος των τσιπ πρέπει να μειωθεί για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος στους προϋπολογισμούς των κέντρων δεδομένων. Επίσης, το κόστος εκτόξευσης πρέπει να μειωθεί, πρόσθεσε.

Οι διαστημικές εταιρείες συναγωνίζονται για να κάνουν τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά πραγματικότητα, αλλά η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστιους ενεργειακούς πόρους. Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι τα τροχιακά κέντρα δεδομένων προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια και επιλύουν το πρόβλημα της εξεύρεσης γης για την κατασκευή αυτών των εκτεταμένων εγκαταστάσεων.

Οι επιχειρήσεις ποντάρουν πολλά στην προοπτική των διαστημικών κέντρων δεδομένων. Τον Φεβρουάριο, ο Μασκ δήλωσε ότι η κατασκευή «κέντρων δεδομένων σε τροχιά» στο διάστημα ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τη συγχώνευση της SpaceX με τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του, xAI.

Ο στόλος δορυφόρων του Μπέζος

Τον Μάρτιο, η Blue Origin υπέβαλε σχέδια στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών για την αποστολή 51.600 δορυφόρων κέντρων δεδομένων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με την ονομασία «Project Sunrise».

Αυτοί οι δορυφόροι θα υποστηρίζονται από τον προγραμματισμένο δορυφορικό στόλο της Blue Origin, που ονομάζεται TeraWave. Η Blue Origin έχει ζητήσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για την εκτόξευση του TeraWave, δηλώνοντας ότι ελπίζει να ξεκινήσει την ανάπτυξη του δορυφορικού στόλου το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Οι δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας έρχονται πριν από την υποβολή της αίτησης για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Μια γιγαντιαία βιομηχανία

Οι μετοχές του διαστημικού τομέα έχουν σημειώσει άνοδο εν όψει της δημόσιας προσφοράς, με την ελπίδα ότι αυτή και τα σχέδια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αμυντικό σύστημα «Golden Dome» θα προσελκύσουν περισσότερα κεφάλαια στον τομέα και θα δημιουργήσουν περισσότερες κυβερνητικές συμβάσεις.

Η SpaceX αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Μασκ, μετά τη συγχώνευσή της με την xAI, και ενδέχεται να αποτιμηθεί στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο όταν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Ο Μπέζος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσο από αυτή την αποτίμηση βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία ή σε ένα στοίχημα για το μέλλον, αλλά «ένα πράγμα που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο διαστημικός τομέας θα γίνει μια γιγαντιαία βιομηχανία».

Η στρατηγική της Blue Origin περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά της βιομηχανίας από τη Γη στη Σελήνη. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή ηλιακών κυψελών από σεληνιακά υλικά, τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν πιο εύκολα στο διάστημα λόγω της κατανομής της βαρύτητας της Σελήνης, δήλωσε ο Μπέζος.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με τη NASA και την αμερικανική κυβέρνηση για την κατασκευή μόνιμης βάσης στη Σελήνη και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ, προκειμένου να διατηρηθεί η υπεροχή τους στο διάστημα, δήλωσε ο Μπέζος.