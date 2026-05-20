Τζέφ Μπέζος: Φιλόδοξος ο στόχος για data center στο διάστημα σε 2-3 χρόνια

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, δήλωσε ότι η μεταφορά κέντρων δεδομένων στο διάστημα είναι ένα «πολύ ρεαλιστικό» ενδεχόμενο, αλλά θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο

World 20.05.2026, 21:13
Σχολιάστε
Τζέφ Μπέζος: Φιλόδοξος ο στόχος για data center στο διάστημα σε 2-3 χρόνια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σίγουρος για τη μεταφορά κέντρων δεδομένων στο διάστημα αλλά συγκρατημένα αισιόδοξος για το χρονοδιάγραμμα εμφανίστηκε ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος.

Οπως είπε είναι ένα «πολύ ρεαλιστικό» ενδεχόμενο, αλλά η υλοποίησή της (μεταφοράς)  ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, καθώς ο ενθουσιασμός για τον κλάδο αυξάνεται εν όψει της επικείμενης εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο.

«Ορισμένα από τα χρονοδιαγράμματα που ακούμε είναι πολύ σύντομα», δήλωσε την Τετάρτη στον Άντριου Ρος Σόρκιν του CNBC. «Ο κόσμος μιλάει για δύο ή τρία χρόνια. Αυτό είναι μάλλον λίγο φιλόδοξο».

Ο Μπέζος, ο οποίος ίδρυσε την διαστημική εταιρεία Blue Origin, δήλωσε ότι ένα βασικό εμπόδιο εισόδου είναι η ενέργεια, και ότι το κόστος των τσιπ πρέπει να μειωθεί για να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος στους προϋπολογισμούς των κέντρων δεδομένων. Επίσης, το κόστος εκτόξευσης πρέπει να μειωθεί, πρόσθεσε.

Οι διαστημικές εταιρείες συναγωνίζονται για να κάνουν τα κέντρα δεδομένων σε τροχιά πραγματικότητα, αλλά η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστιους ενεργειακούς πόρους. Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι τα τροχιακά κέντρα δεδομένων προσφέρουν απεριόριστη πρόσβαση σε ηλιακή ενέργεια και επιλύουν το πρόβλημα της εξεύρεσης γης για την κατασκευή αυτών των εκτεταμένων εγκαταστάσεων.

Οι επιχειρήσεις ποντάρουν πολλά στην προοπτική των διαστημικών κέντρων δεδομένων. Τον Φεβρουάριο, ο Μασκ δήλωσε ότι η κατασκευή «κέντρων δεδομένων σε τροχιά» στο διάστημα ήταν ένας από τους κύριους λόγους για τη συγχώνευση της SpaceX με τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του, xAI.

Ο στόλος δορυφόρων του Μπέζος

Τον Μάρτιο, η Blue Origin υπέβαλε σχέδια στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών για την αποστολή 51.600 δορυφόρων κέντρων δεδομένων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας με την ονομασία «Project Sunrise».

Αυτοί οι δορυφόροι θα υποστηρίζονται από τον προγραμματισμένο δορυφορικό στόλο της Blue Origin, που ονομάζεται TeraWave. Η Blue Origin έχει ζητήσει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών για την εκτόξευση του TeraWave, δηλώνοντας ότι ελπίζει να ξεκινήσει την ανάπτυξη του δορυφορικού στόλου το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Οι δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας έρχονται πριν από την υποβολή της αίτησης για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της SpaceX, η οποία αναμένεται ήδη από αυτή την εβδομάδα.

Μια γιγαντιαία βιομηχανία

Οι μετοχές του διαστημικού τομέα έχουν σημειώσει άνοδο εν όψει της δημόσιας προσφοράς, με την ελπίδα ότι αυτή και τα σχέδια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το αμυντικό σύστημα «Golden Dome» θα προσελκύσουν περισσότερα κεφάλαια στον τομέα και θα δημιουργήσουν περισσότερες κυβερνητικές συμβάσεις.

Η SpaceX αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Μασκ, μετά τη συγχώνευσή της με την xAI, και ενδέχεται να αποτιμηθεί στα 1,75 τρισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερο όταν εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Ο Μπέζος δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πόσο από αυτή την αποτίμηση βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία ή σε ένα στοίχημα για το μέλλον, αλλά «ένα πράγμα που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι ο διαστημικός τομέας θα γίνει μια γιγαντιαία βιομηχανία».

Η στρατηγική της Blue Origin περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά της βιομηχανίας από τη Γη στη Σελήνη. Αυτό περιλαμβάνει την κατασκευή ηλιακών κυψελών από σεληνιακά υλικά, τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν πιο εύκολα στο διάστημα λόγω της κατανομής της βαρύτητας της Σελήνης, δήλωσε ο Μπέζος.

Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με τη NASA και την αμερικανική κυβέρνηση για την κατασκευή μόνιμης βάσης στη Σελήνη και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των ΗΠΑ, προκειμένου να διατηρηθεί η υπεροχή τους στο διάστημα, δήλωσε ο Μπέζος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο
Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη
Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου
Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του
Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική
Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Τράπεζες

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Αγης Μάρκου
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων
Τράπεζες

HSBC: Εως 48% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC με φόντο τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων - Ξεχωρίζουν Εθνική και Eurobank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της
World

Η κρίση στον Κόλπο ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Οι αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αισιόδοξες, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι προσδοκίες συχνά απογοητεύονται

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων
World

Το Λονδίνο χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η απόφαση να επιτραπεί η εισαγωγή στην Βρετανία καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που διυλίζονται σε τρίτες χώρες επικρίνεται από τους Συντηρητικούς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από World
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Τζέφ Μπέζος: Φιλόδοξος ο στόχος για data center στο διάστημα σε 2-3 χρόνια
World

Μπέζος: Φιλόδοξος ο στόχος για data center στο διάστημα σε 2-3 χρόνια

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, δήλωσε ότι η μεταφορά κέντρων δεδομένων στο διάστημα είναι ένα «πολύ ρεαλιστικό» ενδεχόμενο, αλλά θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο

Latest News
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μειώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη από τέσσερις ταξιαρχίες σε τρεις

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia
Wall Street

Ράλι στη Wall Street λόγω πτώσης επιτοκίων και πετρελαίου

Ράλι στην Wall Street καθώς οι ανησυχίες για τα επιτόκια και το πετρέλαιο μειώνονται - Άνοδος πάνω από 600 μονάδες για τον Dow Jones

Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων
AGRO

Πώς το αγγλικό κρασί κατέκτησε ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών

Επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για την ΑΜΚ - Η QIA και η K Group Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Barclays: Οι prediction markets γίνονται ο νέος δείκτης της «σοφίας του πλήθους»
Markets

Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νίκος Δένδιας: Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία
Πολιτική

Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία, λέει ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule
English Edition

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule

Billions in investment projects face cancellation or higher financing costs after Greece's Recovery and Resilience Facility loan envelope is fully committed, leaving numerous applications without funding

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies