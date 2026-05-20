Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μίνι ράλι στο φίνις

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, ανατρέποντας το πρωινό αρνητικό κλίμα, με το momentum να βελτιώνεται καθώς υπήρξε ήπια αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,51% στις 620 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,99% στις 10.432 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 1,36% στις 24.732 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 1,70% στις 8.117 μονάδες.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η Experian ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα προέβλεψε οργανική αύξηση εσόδων 6% έως 8% για τη χρήση του 2027.

Οι επενδυτές όμως συνέχισαν να παρακολουθούν τις αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων και τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, καθώς οι παγκόσμιες αγορές κρατικού χρέους παραμένουν υπό πίεση.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν περαιτέρω, με την απόδοση του 30ετούς τίτλου να ξεπερνά το 5,19%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινήθηκε προς το 4,69%.

Στο επίκεντρο των αγορών παραμένουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, μετά τις δηλώσεις του Donald Trump ότι βρισκόταν «μία ώρα μακριά» από το να εγκρίνει επίθεση κατά του Ιράν, πριν τελικά αποφασιστεί αναβολή της ενέργειας για λίγες ημέρες.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι ενδεχόμενη κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας και να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Στο μεταξύ, ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησε τον Απρίλιο στο 2,8%, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Office for National Statistics.

Επίσης, στο 3% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, από 2,6% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, επιβεβαιώνοντας τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,2%, έναντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1% στην Ευρωζώνη και κατά 0,9% στην ΕΕ.

Με ήπια κέρδη και υψηλή μεταβλητότητα έκλεισε το ΧΑ

Αντίδραση «έβγαλε» σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από τρεις ημέρες πτώσης, με το επίπεδο των 2.200 μονάδων να λειτουργεί για ακόμη μία φορά ως ανάχωμα στις απώλειες, αν και η μεταβλητότητα δεν έλειψε ούτε σήμερα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,40% στις 2.220,01 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.193,92 μονάδων (-0,78%) και 2.233,59 μονάδων (+1,01%). Ο τζίρος ανήλθε στα 274,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 39,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,6 εκατ. τεμάχια αξίας 45,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,41% στις 5.628,94 μονάδες, ενώ στο +0,14% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.930,59 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,22% στις 2.485,08 μονάδες.