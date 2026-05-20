Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Economy 20.05.2026, 15:00
Ανοίγει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, επιδοτεί ανακαινίσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990.

Η επιδότηση μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως ΑμεΑ ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο

Τα δάνεια θα εκταμιευτούν από τις εμπορικές τράπεζες με τη μεσολάβηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας η οποία θα κληθεί να διαχειριστεί δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το νέο «Ανακαινίζω»

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα αφορά την επιδότηση ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών οι οποίες είτε είναι σήμερα κλειστές είτε ιδιοκατοικούνται αλλά οι ιδιοκτήτες δεν έχουν πόρους για να τις ανακαινίσουν.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο, καλύπτοντας έως και το 90% του κόστους για ανακαίνιση ή και ενεργειακή αναβάθμιση.

Το ανώτατο ποσό ορίζεται στα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990.

Οι γενικές εργασίες ανακαίνισης θα επιδοτούνται με ποσοστό 60% έως 90%, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις με 20% έως 40%, καλύπτοντας περίπου 20%–30% της συνολικής δαπάνης.

Η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τ.μ. και αφορά κυρίως εργασίες ανακαίνισης, όπως αλλαγή κουζίνας και μπάνιου, αντικατάσταση κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές παρεμβάσεις, καθώς και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.

κλειστά ακίνητα

Η ενεργειακή αναβάθμιση θα μπορεί να προκύψει και από την αντικατάσταση παλιών air condition, με αντλίες θερμότητας ή και την τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα ανάλογα με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.

Η διαδικασία

Η διαδικασία θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου – αρχές Ιουνίου με την πλατφόρμα επιλεξιμότητας, στα πρότυπα του «Σπίτι μου 2», μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Στη συνέχεια, όσοι κριθούν επιλέξιμοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης και στην προετοιμασία της ταυτότητας κτιρίου, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν πλήρη αίτηση όταν ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου.

