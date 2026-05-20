Αμερικανικά ομόλογα: Μπήκαν στη «ζώνη κινδύνου»

Ομόλογα 20.05.2026, 15:32
Σε «ζώνη κινδύνου» έχουν εισέλθει τα αμερικανικά ομόλογα, καθώς η εκτίναξη των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων εγείρουν φόβους ότι οι πληθωριστικές πιέσεις και η αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσαν να αρχίσουν να επηρεάζουν τις μετοχές και τα ευρύτερα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την  HSBC.

Οι μαζικές πωλήσεις κρατικών ομολόγων εντάθηκαν την Τρίτη, ωθώντας την απόδοση του 30ετούς ομολόγου πάνω από 5,19% στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007. Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε στο 4,69%.

Οι αποδόσεις του 30ετούς ομολόγου έχουν αυξηθεί ελαφρώς λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 5,184%, ενώ οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου βρίσκονται στο 4,667%.

«Τα αμερικανικά ομόλογα βρίσκονται πλέον σταθερά στη Ζώνη Κινδύνου στο επίπεδο όπου το 10ετές ομόλογο τείνει να ασκεί πίεση σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές της HSBC, προειδοποιώντας ότι η περαιτέρω ανατιμολόγηση των προσδοκιών για τα τελικά επιτόκια θα μπορούσε να οδηγήσει τις αποδόσεις «ακόμα περισσότερο στη Ζώνη Κινδύνου, πιθανώς οδηγώντας προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου σε χαμηλότερα επίπεδα».

Η τράπεζα εξήγησε ότι οι αγορές έχουν παραμείνει μέχρι στιγμής σχετικά ανθεκτικές επειδή η αύξηση των εταιρικών κερδών έχει παραμείνει ισχυρή, οι αποτιμήσεις είχαν ήδη εν μέρει προσαρμοστεί πριν από τις πρόσφατες εντάσεις στο Ιράν και οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν σε γενικές γραμμές ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει κυρίως μόνο το πετρέλαιο.

Οι κινήσεις στις αποδόσεις είναι ψυχολογικά σημαντικές, ιδιαίτερα μετά την εκκαθάριση της δημοπρασίας 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου πάνω από 5% για πρώτη φορά από το 2007, σύμφωνα με τον επικεφαλής στρατηγικό αναλυτή της Interactive Brokers, Steve Sosnick.

«Κίτρινος συναγερμός»

Οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αποτελούν «κίτρινο συναγερμό» και όχι «κόκκινο» εξηγεί ο Sosnick, προσθέτοντας ότι μια κίνηση προς το 4,65% για την απόδοση του 10ετούς ομολόγου ή το 5,5% για το 30ετές ομόλογο θα μπορούσε να προκαλέσει πιο έντονη πίεση στην αγορά.

Περαιτέρω κινήσεις μπορεί επίσης να αρχίσουν να επηρεάζουν τις μετοχές, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή της BMO Capital Markets, Ian Lyngen.

Εάν οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων ανέβουν στο 5,25% τις επόμενες εβδομάδες, θα υπάρξει μια πιο διαρκής υποχώρηση στις αποτιμήσεις των μετοχών, είπε.

