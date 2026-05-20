Φρανκφούρτη: Κατέρρευσε το deal 850 εκατ. για αγορά εμπορικού κτηρίου της JPMorgan

Κατέρρευσε το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό deal για κτήριο γραφείων στην Ευρώπη από το 2022, σε μια ένδειξη ότι η οικονομική αβεβαιότητα πλήττει την αγορά ακινήτων που μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Η πώληση του OpernTurm, του πύργου γραφείων στη Φρανκφούρτη, αξίας περίπου 850 εκατομμυρίων ευρώ, που βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία και φημίζεται για τους αξιόπιστους ενοικιαστές του, όπως η ελβετική τράπεζα UBS, δεν προχωρά, αφού ο υποψήφιος αγοραστής δεν κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι FT.

Ο Erich Schwaiger, επιχειρηματίας και κατασκευαστής ακινήτων στο Μόναχο, βρισκόταν σε προχωρημένες συνομιλίες για την απόκτηση του κτιρίου από την JPMorgan Asset Management και το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC, ανέφεραν οι πηγές.

Οι ιδιοκτήτες του κτηρίου ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης, πρόσθεσαν ορισμένες από τις πηγές που μίλησαν στους FT.

Αφού δημιούργησε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο οικιστικών ακινήτων στο Μόναχο, ο Schwaiger πρόσφατα στράφηκε σε εμπορικά ακίνητα, αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία υψηλής ποιότητας μετά την πτώχευση της Signa του Ρενέ Μπένκο.

Η εξαγορά της OpernTurm θα ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πώληση κτηρίου γραφείων από τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν το 21 Moorfields, η τρέχουσα έδρα της Deutsche Bank στο Λονδίνο, τέθηκε σε διαπραγμάτευση για 935 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της MSCI.

Στάση αναμονής από τους επενδυτές

Οι εκπρόσωποι του κλάδου ήταν αισιόδοξοι για τις προοπτικές deals όταν συγκεντρώθηκε σε συνέδριο στις Κάννες λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά, καθώς το κόστος χρηματοδότησης έχει αυξηθεί σταδιακά και ο πόλεμος έχει παραταθεί, ορισμένες πωλήσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές σκέφτονται αν θα συσσωρεύσουν κεφάλαια τώρα ή θα περιμένουν.

Ο όγκος των επενδύσεων στο πρώτο τρίμηνο σε όλους τους τομείς εμπορικών ακινήτων μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με στοιχεία της MSCI, τα οποία οι αναλυτές αποδίδουν σε εξωτερική αστάθεια, κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν.

Ένας από τους ανθρώπους που έχουν γνώση της εξέλιξης για την πιθανή συναλλαγή στη Φρανκφούρτη δήλωσε ότι η OpernTurm ήταν ένα «περιουσιακό στοιχείο-τρόπαιο» που υποστηρίζεται από μακροπρόθεσμα συμβόλαια ενοικίασης. Οποιαδήποτε αύξηση της αξίας θα έπρεπε να προέλθει σταδιακά μέσω αυξήσεων στα ενοίκια και όχι μέσω ανακατασκευής μεγάλης κλίμακας.

«Είμαστε τέσσερα χρόνια σε μια διόρθωση», δήλωσε ο Fergus Keane, επικεφαλής των κεφαλαιαγορών του κεντρικού Λονδίνου στην BNP Paribas Real Estate. «Είχαμε φτάσει στο κατώτατο σημείο στο τέλος του περασμένου έτους. Αναδυόμασταν από τον πάτο. Τώρα θα είμαστε στον πάτο για λίγο περισσότερο καιρό».

Η Blackstone

Μια άλλη συμφωνία που έχει διακοπεί είναι η πώληση ενός κτιρίου στο Canary Wharf, γνωστού ως Cargo, από την Blackstone, έναντι 250 εκατομμυρίων λιρών, σύμφωνα με τους FT.

Οι FT ανέφεραν τον Μάρτιο ότι η Blackstone είχε προσλάβει μεσίτες και είχε πραγματοποιήσει πρώιμες συζητήσεις για την πώληση του κτηρίου γραφείων. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει στείλει ενημερωτικά που να προωθούν το ακίνητο, αποφασίζοντας να περιμένει ένα βελτιωμένο περιβάλλον, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ορισμένοι τομείς της αγοράς εξακολουθούν να είναι ενεργοί. Η Brookfield Asset Management αγόρασε στα τέλη Μαρτίου ένα χαρτοφυλάκιο ισπανικών κατοικιών από την Blackstone για περισσότερα από 1 δισ. ευρώ.

«Ο τομέας ακινήτων στην Ευρώπη παραμένει ανθεκτικός παρά την βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, υποστηριζόμενος από σταθερά θεμελιώδη μεγέθη, εξαιρετικά υποστηρικτικές αγορές χρέους και αυξανόμενη ζήτηση από τους επενδυτές για περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο James Seppala, επικεφαλής του τομέα ακινήτων για την Ευρώπη της Blackstone.

Πρόσθεσε ότι η Blackstone είχε από τον Ιανουάριο κλείσει ή δεσμεύσει πωλήσεις ύψους σχεδόν 4 δισ. δολαρίων σε σχεδόν 60 συναλλαγές στην Ευρώπη, «σημαντικά υψηλότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι».