Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος (ΕΚ) και η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSRA) του Abu Dhabi Global Market (ADGM), το οποίο θεσπίζει ένα επίσημο πλαίσιο συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των δύο Αρχών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το Μνημόνιο Συνεργασίας

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρία Βασιλική Λαζαράκου, δήλωσε ότι «η συμφωνία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή συνεργασία της ΕΚ με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη εποπτεία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις αγορές».

Από την πλευρά του ο Emmanuel Givanakis, διευθύνων σύμβουλος της FSRA του ADGM, ανέφερε ότι «το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την EK αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας της FRSA. Μέσω της εμβάθυνσης της συνεργασίας με βασικούς διεθνείς ομολόγους μας, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη δέσμευσή μας για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων ακεραιότητας της αγοράς, διαφάνειας και αποτελεσματικής εποπτείας».

Οι βασικοί άξονες

Το Μνημόνιο Συνεργασίας ενισχύει τη δυνατότητα αποτελεσματικής συνεργασίας στους τομείς της εποπτείας και της ρύθμισης των κεφαλαιαγορών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της υποστήριξης στην άσκηση των αντίστοιχων κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων τους.

Η συνεργασία των δύο Αρχών επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων:

• στην ενίσχυση της εποπτείας των κεφαλαιαγορών

• στην ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων

• στην αντιμετώπιση ζητημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συμμόρφωσης με σχετικές κυρώσεις

• στη συνεργασία σε θέματα κοινού εποπτικού ενδιαφέροντος.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το παρόν Μνημόνιο αποτυπώνει το κοινό πλαίσιο συνεργασίας των δύο Αρχών, με πλήρη σεβασμό στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο κάθε δικαιοδοσίας, ενώ οι δύο Αρχές επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της σταθερότητας των κεφαλαιαγορών, καθώς και για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ εποπτικών αρχών.

Το προφίλ του ADGM

Το ADGM είναι το κορυφαίο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο (IFC) με έδρα το Αμπού Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές ζώνες στον κόσμο ως προς την έκταση και το μεγαλύτερο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο (IFC) στη Μέση Ανατολή και την Αφρική ως προς τον αριθμό των ενεργών αδειών.

Το ADGM είναι επίσης μία από τις ελάχιστες δικαιοδοσίες παγκοσμίως και η μοναδική στην περιοχή που εφαρμόζει απευθείας το αξιόπιστο νομικό σύστημα του αγγλικού κοινού δικαίου (English Common Law). Διοικεί τα νησιά Al Maryah και Al Reem, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από κοινού ως η χρηματοοικονομική ελεύθερη ζώνη του Αμπού Ντάμπι. Το ADGM συνδέει τις οικονομίες της περιοχής Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Νότιας Ασίας (MEASA) με τις παγκόσμιες αγορές.

Όπως αναφέρεται σχετικά, το προοδευτικό και χωρίς αποκλεισμούς οικοσύστημά του ενδυναμώνει χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς να αναπτυχθούν, υποστηρίζοντας την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανθεκτικότητα. Μέσω της συνεχούς ανάπτυξης και των διασυνοριακών συνεργασιών του, το ADGM ενισχύει τη θέση του Αμπού Ντάμπι ως «Πρωτεύουσα του Κεφαλαίου» και ως κορυφαίο παγκόσμιο κέντρο για χρηματοοικονομικά, επενδύσεις και επιχειρηματικότητα.