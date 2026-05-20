Kindle: Τέλος υποστήριξης για παλιά e-readers – Αντιδράσεις από πιστούς χρήστες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δεν πρόκεται απλώς μια ηλεκτρονική συσκευή. Για πολλούς αναγνώστες, το Kindle έγινε συνήθεια, συντροφιά και μέρος της καθημερινής τους ζωής. Γι’ αυτό και η απόφαση της Amazon να σταματήσει την υποστήριξη για τα Kindle που κυκλοφόρησαν έως το 2012 αντιμετωπίζεται από αρκετούς χρήστες σαν προσωπική απώλεια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, από τις 20 Μαΐου οι παλαιότερες συσκευές δεν θα μπορούν πλέον να κατεβάζουν νέα βιβλία ούτε να λαμβάνουν ενημερώσεις λογισμικού. Η εταιρεία προσφέρει έκπτωση 20% για αγορά νέων μοντέλων, ωστόσο πολλοί πιστοί χρήστες δηλώνουν ότι δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν εύκολα τις παλιές συσκευές τους.

«Tο Kindle είναι μέρος της ζωής μου»

Η 39χρονη Claudia Buonocore από την περιοχή του Pittsburgh εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το Kindle Touch που αγόρασε πριν από 15 χρόνια. Όπως λέει, δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να το αντικαταστήσει.

«Είναι κομμάτι του εαυτού μου. Κοιμάμαι σχεδόν κάθε βράδυ μαζί του», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Amazon «προδοσία απέναντι στους πελάτες».

Παρόμοια είναι και η αντίδραση του Brian Oelberg από το Σικάγο, ο οποίος χρησιμοποιεί ακόμη Kindle Keyboard του 2010. Μόλις έμαθε την απόφαση της εταιρείας, άρχισε να «φορτώνει» τη συσκευή του με εκατοντάδες ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ σχεδιάζει να απενεργοποιήσει το WiFi για να αποτρέψει πιθανές ενημερώσεις.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει αυτό η Amazon», είπε. Ο ίδιος σημειώνει ότι τα νεότερα μοντέλα δεν διαθέτουν τα φυσικά κουμπιά αλλαγής σελίδας, τα οποία θεωρεί απαραίτητα, ειδικά όταν διαβάζει έξω τον χειμώνα φορώντας γάντια.

Η νοσταλγία των παλιών Kindle

Οι χρήστες των πρώτων Kindle υποστηρίζουν ότι οι παλιές συσκευές ήταν πιο ανθεκτικές και διέθεταν μεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας σε σχέση με τα σύγχρονα μοντέλα με φωτιζόμενη οθόνη, όπως το Kindle Paperwhite.

Η Amazon από την πλευρά της επισημαίνει ότι υποστήριξε τις συγκεκριμένες συσκευές για περισσότερο από 14 χρόνια και ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σημαντικά από τότε.

Το πρώτο Kindle παρουσιάστηκε το 2007 και άλλαξε ριζικά την αγορά των ηλεκτρονικών βιβλίων, επιτρέποντας στους χρήστες να αγοράζουν και να κατεβάζουν βιβλία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σήμερα, η Amazon ελέγχει περίπου το 72% της αγοράς e-readers, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Business Research Insights.

Οι εναλλακτικές λύσεις των χρηστών

Μπροστά στις αλλαγές, αρκετοί χρήστες αναζητούν τρόπους για να κρατήσουν «ζωντανές» τις παλιές τους συσκευές. Σε διαδικτυακές κοινότητες ανταλλάσσουν οδηγίες για «jailbreaking» και μεταφορά βιβλίων μέσω USB, παρακάμπτοντας τα συστήματα της Amazon.

Άλλοι στρέφονται σε λογισμικά ανοιχτού κώδικα όπως το Calibre, που επιτρέπει τη διαχείριση ηλεκτρονικών βιβλίων χωρίς εξάρτηση από τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Η Cathy Ryan από το Vermont, που επισκευάζει παλιά Kindle και τα μεταπωλεί μέσω eBay ως χόμπι, φοβάται ότι η απόφαση θα πλήξει τη μικρή της δραστηριότητα.

«Τίποτα δεν κρατά για πάντα, αλλά πραγματικά με εκνευρίζει αυτό», είπε.

Ακόμη πιο έντονη είναι η αντίδραση της 69χρονης Cathy DeMail από τη Φλόριντα, η οποία θεωρεί ότι η Amazon ουσιαστικά πιέζει τους καταναλωτές να αγοράσουν νέες συσκευές.

«Με ενοχλεί η ίδια η λογική πίσω από αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.