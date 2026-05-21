AS Company: Αύξηση EBITDA κατά 21,51% στα 1,9 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών της AS Company στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 9,374 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,48%

Business 21.05.2026, 19:45
Αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά +10,48% και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας επέτυχε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 η AS Company, στην σχετική ανακοίνωση της οποίας η άνοδος των πωλήσεων αποδίδεται στη συνδυαστική επίδραση της εποχικότητας και της ενίσχυσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε βασικές κατηγορίες, στο πλαίσιο της υφιστάμενης εμπορικής στρατηγικής.

Αύξηση EBITDA κατά 21,51% στο τρίμηνο για την AS Company

Το EBITDA του Α’ τριμήνου 2026 είναι βελτιωμένο κατά 21,51% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα που οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων όσο και στη βελτίωση του % μικτού κέρδους. Η βελτίωση του EBITDA είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ο δείκτης EBITDA προς το κύκλο εργασιών στο 20,56%.

Η βελτίωση των πωλήσεων έχει επηρεασθεί από την εποχικότητα του Πάσχα που εορτάστηκε νωρίτερα σε σχέση με το 2025, γεγονός που επηρέασε τη χρονική κατανομή της ζήτησης μεταξύ του Α’ και του Β’ τριμήνου. Παράλληλα, η μεγαλύτερη έμφαση στα own branded προϊόντα (περίπου 40% των συνολικών πωλήσεων με στόχο ~50% τα επόμενα χρόνια) συνέβαλε στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Στις 31 Μαρτίου 2026, ο Όμιλος διατηρούσε μηδενικό δανεισμό και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ρευστότητα και τη συντηρητική πολιτική διαχείρισης κινδύνων.

Προοπτικές και μέρισμα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση, το διεθνές μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον από την έναρξη της χρήσης 2026 παραμένει ιδιαίτερα ασταθές. Οι συνεχιζόμενες εξελίξεις και οι διαταραχές σε κρίσιμους διεθνείς εμπορικούς διαδρόμους εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, να αυξάνουν το κόστος μεταφορών και προϊόντων και να ενισχύουν την αβεβαιότητα στο καταναλωτικό περιβάλλον και τη ζήτηση.

Σε αυτές τίς συνθήκες, η διοίκηση διατηρεί συγκρατημένα αισιόδοξη προσέγγιση για το υπόλοιπο του 2026, δίνοντας έμφαση στον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και στη στοχευμένη ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων με έμφαση στα own branded προϊόντα, καθώς και στις κατηγορίες baby και lifestyle/kidult, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψη οι εξωγενείς παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική πορεία της αγοράς.

Η εταιρεία διατηρεί σταθερή πολιτική ανταμοιβής μετόχων, με ελάχιστη μερισματική απόδοση 5% σε ετήσια βάση, υπολογιζόμενη βάσει του 3-μηνου VWAP της μετοχής.

Έμφαση στη διαχείριση του κόστους

«Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, η AS Company κατέγραψε θετική πορεία με βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Η έντονη εποχικότητα και η χρονική μετατόπιση του Πάσχα επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα των τριμηνιαίων μεγεθών», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AS Company Ευστράτιος Ανδρεάδης.

Και προσέθεσε: «η διοίκηση αξιολογεί προσεκτικά τα νέα δεδομένα της αγοράς , δίνοντας έμφαση στη διαχείριση κόστους και στη στοχευμένη ενίσχυση του χαρτοφυλακίου σε own branded, baby και lifestyle/kidult κατηγορίες.”

