ΙΟΒΕ: Πτώση του οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υποχώρηση στο οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο, στις 105,7 μονάδες, έναντι 106,8 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, με επιδείνωση στη Βιομηχανία και στην Καταναλωτική εμπιστοσύνη καταγράφει το ΙΟΒΕ στο τελευταίο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία.

Ειδικότερα, καταγράφει εξασθένιση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο, στις 109,2 μονάδες, έναντι 110,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (113,1 μον.).

Στους επιμέρους τομείς της Βιομηχανίας, ενισχύθηκε περαιτέρω ο δείκτης στη Μεταποίηση κατά 5,6%, με σημαντική αύξηση επίσης στην Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+24,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης σε Ορυχεία-Λατομεία (-5,4%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, περαιτέρω άνοδο κατέγραψε ο κλάδος Τροφίμων (+8,9%) και ο κλάδος Φαρμακευτικών προϊόντων (30,5%), ενώ μείωση σημειώθηκε στον κλάδο Βασικών Μετάλλων (-6,3%).

Παράλληλα, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποχώρησε τον Απρίλιο στις -54,7 μονάδες (έναντι -52,5 μον. Τον προηγούμενο μήνα), σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με ένα έτος πριν (-46,8 μονάδες).

Οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη εμφανιστεί στην ελληνική οικονομία, ωστόσο η μικρότερη ένταση στο σύνολο της ευρωζώνης διατηρεί προς το παρόν σταθερή τη νομισματική πολιτική.

ΙΟΒΕ: «Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία»

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με ειδικό θέμα του ΙΟΒΕ, η βιομηχανία στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερά υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας ως προς το συνολικό κόστος παραγωγής, έναντι του μέσου όρου της ΕΕ την περίοδο 2010-2023. Ενδεικτικά, την περίοδο 2021-2023, το μερίδιο ανήλθε στο 3,8% του κόστους παραγωγής, έναντι 2,3% κατά μέσο όρο της ΕΕ.

Παράλληλα, το μείγμα κατανάλωσης ενέργειας της εγχώριας βιομηχανίας, εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια (39,9%), στηρίζεται σε προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου για το 2024, με ποσοστό 26,3% και 26,1% αντίστοιχα, με πτωτική τάση για το πετρέλαιο και ανοδική για το φυσικό αέριο.

Ακόμη, διατηρούνται σε υψηλότερα επίπεδα οι τιμές Ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σε σύγκριση με την Ευρώπη και μετά την ενεργειακή κρίση του 2022. Το 2025 η εγχώρια τιμή ανήλθε σε €115/MWh, κατά 39,5% υψηλότερα από την Ευρώπη (€83/MWh).

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται τα Μη μεταλλικά ορυκτά, με 8,1%, με την παραγωγή τσιμέντου να παρουσιάζει υψηλό μερίδιο κόστους ενέργειας μεταξύ των υποκατηγοριών.

Ακολούθησαν οι Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και τα Πλαστικά προϊόντα, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί περίπου το 4,5% του κόστους παραγωγής.

Αντίθετα, στους κλάδους βιομηχανίας με το χαμηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας βρίσκονται οι ΗΥ και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού και τα είδη ένδυσης με περίπου το 1,0% του κόστους παραγωγής να αφορά την ενέργεια.

Ελαφρώς υψηλότερα ο Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα Φαρμακευτικά προϊόντα, με 1,2% και 1,4% αντίστοιχα