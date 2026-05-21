Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας

Κίνα και Ρωσία δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον αγωγό «Power of Siberia 2», γεγονός που αποτελεί πλήγμα για τη Μόσχα

World 21.05.2026, 12:15
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Αναχώρησε την Τετάρτη από το Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχοντας δηλώσει τη διαρκή φιλία με την Κίνα και έχοντας υπογράψει μια σειρά διμερών συμφωνιών — χωρίς όμως την αναμενόμενη σημαντική πρόοδο στον τομέα του ενεργειακού αγωγού που επιδίωκε η Μόσχα, γεγονός που υποδηλώνει την εξελισσόμενη δυναμική μιας εταιρικής σχέσης που κλίνει όλο και περισσότερο υπέρ του Πεκίνου.

Μικρή πρόοδος στη συμφωνία για το φυσικό αέριο

Οι δύο ηγέτες δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο σχετικά με τον αγωγό «Power of Siberia 2», για τον οποίο η Μόσχα είχε επισημάνει ότι θα «συζητηθεί λεπτομερώς», καθώς οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη έχουν συρρικνωθεί σημαντικά μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Ρώσος εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι το Πεκίνο και η Μόσχα κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις βασικές παραμέτρους του εγχειρήματος, αλλά «ορισμένες λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν», χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το έργο, σύμφωνα με μια μετάφραση του Google της έκθεσης του πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti στα ρωσικά.

Ενώ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η ενεργειακή συνεργασία θα πρέπει να αποτελέσει το «σταθερό σημείο αναφοράς» στις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας, δεν έκανε καμία αναφορά στον αγωγό.

«Αυτό αποτελεί τεράστιο πλήγμα για τη Ρωσία και τον Πούτιν, ο οποίος είχε υπονοήσει πριν από την επίσκεψη ότι επρόκειτο να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος», δήλωσε ο Λάιλ Μόρις, ανώτερος ερευνητής σε θέματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής της Κίνας στο Asia Society Policy Institute.

«Το Πεκίνο ενδέχεται να υιοθετεί σκληρή στάση σε μια περίοδο που η Ρωσία έχει χάσει μέρος της επιρροής της, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διακόψει ορισμένες ροές φυσικού αερίου από τη Μόσχα», δήλωσε ο Μόρις. «Δεν υπάρχει τρόπος να το ωραιοποιήσουμε: ο Πούτιν βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της αποτυχίας να επιτευχθεί συμφωνία για τον αγωγό».

Η Μόσχα θεωρεί το έργο φυσικού αερίου ζωτικής σημασίας για την ανακατεύθυνση των εξαγωγών φυσικού αερίου της από την Ευρώπη προς την Κίνα, ενώ το Πεκίνο φοβάται να καταστεί υπερβολικά εξαρτημένο από έναν μόνο προμηθευτή φυσικού αερίου. Η Ρωσία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές ενέργειας της Κίνας και αύξησε τις αποστολές πετρελαίου προς το Πεκίνο, αφού οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ διακόπηκαν σοβαρά.

Οι δύο πλευρές είχαν υπογράψει ένα νομικά δεσμευτικό μνημόνιο για την προώθηση της κατασκευής του αγωγού «Power of Siberia 2» τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν λόγω διαφωνιών σχετικά με την τιμολόγηση, τους όρους χρηματοδότησης και τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης.

Ο αγωγός, η κατασκευή του οποίου έχει καθυστερήσει πολύ, προβλέπεται να μεταφέρει έως και 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία προς την Κίνα μέσω της Μογγολίας, αξιοποιώντας το υπάρχον σύστημα «Power of Siberia 1», το οποίο παρέχει περίπου 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην Κίνα ετησίως.

«Αδιάσπαστοι» δεσμοί και συμφωνίες

Παρά την αποτυχία της συμφωνίας για το φυσικό αέριο, το Πεκίνο και η Μόσχα υπέγραψαν ένα εκτεταμένο πακέτο με πάνω από 40 συμφωνίες σε τομείς όπως το εμπόριο, η εκπαίδευση, η τεχνολογία και η πυρηνική ασφάλεια, σηματοδοτώντας μια δυναμική ανάπτυξη στις μακροχρόνιες διμερείς σχέσεις.

Οι ηγέτες των δύο χωρών διακήρυξαν τους «αδιάλλακτους» δεσμούς τους και δεσμεύτηκαν να εμβαθύνουν την «καλή γειτονία και τη φιλική συνεργασία», με τον Σι να χαιρετίζει το γεγονός ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο «υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία».

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, αν και η Μόσχα αντιπροσωπεύει μόνο το 4% περίπου του συνολικού εμπορίου του Πεκίνου, γεγονός που στρεβλώνει τη σχέση υπέρ της Κίνας.

Η Κίνα και η Ρωσία συμφώνησαν επίσης να εμβαθύνουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης των κοινών ασκήσεων, των αεροπορικών περιπολιών και των θαλάσσιων περιπολιών.

Όσον αφορά την Ταϊβάν, η Μόσχα επιβεβαίωσε την υποστήριξή της στην «αρχή της Μίας Κίνας», η οποία θεωρεί το νησί μέρος του κινεζικού εδάφους, καθώς και την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Όσον αφορά την Ουκρανία, η Κίνα δήλωσε ότι εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση, ενώ υποστηρίζει αποφασιστικά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας.

Σε μια ελαφρώς καλυμμένη επίθεση κατά της Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές καταδίκασαν τις στρατιωτικές επιθέσεις σε τρίτες χώρες, τη δολοφονία ηγετών κυρίαρχων κρατών και τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης του εσωτερικού πολιτικού τους περιβάλλοντος ως σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Τέτοιου είδους «εξωτερικές καταστροφικές παρεμβάσεις» αποτελούν τον κύριο παράγοντα αστάθειας σε ολόκληρη την Ευρασία, ανέφερε η κοινή δήλωση.

Μια λεπτή κίνηση

Η επίσκεψη του Πούτιν ακολούθησε αμέσως μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με το Πεκίνο να επιφυλάσσει στον Ρώσο ηγέτη μια σχεδόν πανομοιότυπη υποδοχή: κόκκινο χαλί στον διάδρομο προσγείωσης, σειρές παιδιών που κυμάτιζαν σημαίες και κρατούσαν λουλούδια.

Ο Σι υποδέχτηκε και τους δύο ηγέτες με μια τελετή γεμάτη λαμπρότητα και τελετουργικό έξω από τη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο κέντρο του Πεκίνου, με 21 κανονιοβολισμούς να αντηχούν σε όλη την πλατεία Τιενανμέν. Ενώ ο Τραμπ έφτασε πλαισιωμένος από μια ντουζίνα στελεχών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών της Apple, της Tesla και της Nvidia, η συνοδεία του Πούτιν αποτελούνταν κυρίως από αναπληρωτές πρωθυπουργούς, υπουργούς και επικεφαλής κρατικών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Υπήρχε μια πολύ λεπτή, διακριτική στάση για να διασφαλιστεί ότι υπήρχε μια είδος ισοδυναμίας στις σχέσεις της Κίνας με αυτούς τους δύο ηγέτες», δήλωσε ο Έβαν Μεντέιρος, κάτοχος της έδρας Penner Family Chair in Asian Studies στο Πανεπιστήμιο Georgetown, στην εκπομπή «The China Connection» του CNBC.

Για τον Σι, οι διαδοχικές επισκέψεις υπογράμμισαν τον αυξανόμενο κεντρικό ρόλο του στα παγκόσμια γεγονότα, ανέφερε ο Μεντέιρος. «Ο Σι Τζινπίνγκ προσπαθεί σαφώς να τοποθετήσει την Κίνα ως την απαραίτητη εξωτερική δύναμη στη διεθνή πολιτική», είπε, αναφερόμενος σε μια σειρά ηγετών που έχουν επισκεφθεί την Κίνα τους τελευταίους μήνες από χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

«Αυτή είναι στην πραγματικότητα η προσπάθεια της Κίνας να δηλώσει ότι είναι μια ηγετική δύναμη, αν όχι η ηγετική δύναμη στον κόσμο», σημείωσε ο Medeiros.

Σε σύγκριση με τον Tραμπ, ο οποίος πραγματοποιούσε μόλις το δεύτερο ταξίδι του στην Κίνα, ο Πούτιν έχει επισκεφθεί τη χώρα περισσότερες από 20 φορές κατά τη διάρκεια της πάνω από 25ετούς θητείας του στην εξουσία.

Κίνα: Τρία συμπεράσματα από την επίσκεψη Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν για τις σχέσεις Κίνας-Ρωσίας
