«Ελληνική Παραγωγή»: Καθοριστική η σημασία της βιομηχανία για την αύξηση της παραγωγικότητας

Το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας είναι καθοριστικό για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη, την ευημερία και το βιοτικό επίπεδο, σημειώνει η «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Η «Ελληνική Παραγωγή» για την παραγωγικότητα

Ειδικότερα, με αφορμή την πρόσφατη μελέτη «Παραγωγικότητα και Ανάπτυξη» που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ για λογαριασμό του ΣΕΒ, η «Ελληνική Παραγωγή» αναφέρεται στις σημαντικότερες επισημάνσεις της και σημειώνει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας το 2024 βρίσκεται στα επίπεδα του 2000, ενώ στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η απόστασή μας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε τρέχουσες τιμές 2024, η Ελλάδα κατατάσσεται 23η στην ΕΕ των 27 ως προς την παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο.

Επίσης, με εξαίρεση τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η Βιομηχανία αναδεικνύεται ως ο πιο παραγωγικός τομέας της οικονομίας και με την μικρότερη απόσταση σε επίπεδο τομέων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με την παραγωγικότητα της Βιομηχανίας να κατατάσσεται στην 14η θέση στην ΕΕ.

Η μεταποίηση

Όπως αναφέρεται η παραγωγικότητα της Βιομηχανίας, με 62,9 χιλ. ευρώ ανά εργαζόμενο (ΑΠΑ σε τρέχουσες τιμές 2024) είναι 60% μεγαλύτερη του μέσου όρου της οικονομίας (39,6 χιλ. ευρώ), και 2,5 έως 3 φορές μεγαλύτερη των τομέων Εμπορίου (25,2 χιλ. ευρώ), Κατασκευών (22,9 χιλ. ευρώ) και των Καταλυμάτων & Εστίασης (20,4 χιλ. ευρώ).

Η παραγωγικότητα, δε, της Μεταποίησης βελτιώνεται (+2,7% την περίοδο 2017-2024), ενώ στο σύνολο της οικονομίας επιδεινώνεται (-0,7% την ίδια περίοδο), ενώ στις μεγάλες Μεταποιητικές επιχειρήσεις καταγράφεται η μικρότερη απόσταση παραγωγικότητας από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, μόλις 17%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της «Ελληνική Παραγωγή», η μελέτη αναδεικνύει πλήρως τη θετική συσχέτιση των μισθών και της παραγωγικότητας καθώς και τη συσχέτιση παραγωγικότητας και επενδεδυμένου κεφαλαίου, καθιστώντας την αύξηση της παραγωγικότητας κατεπείγουσα προτεραιότητα και προϋπόθεση για ανάπτυξη και βελτίωση των εισοδημάτων.

Πώς πρέπει να κινηθεί η ελληνική οικονομία

Και προστίθεται πως σε συνδυασμό με ευρήματα που δείχνουν πως η παραγωγικότητα σε μεγάλες σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες είναι ακόμα και υπερδεκαπλάσια του μέσου όρου της οικονομίας και λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ ισχυρές πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της Μεταποίησης στη λοιπή οικονομία (πολλαπλασιαστές x3 έως και x6 ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης), όπως έχουν τεκμηριωθεί σε προηγούμενες μελέτες του ΙΟΒΕ, προκύπτουν πολύ σαφή συμπεράσματα ως προς την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η ελληνική οικονομία προκειμένου να συγκλίνει με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΣ Μιχάλης Στασινόπουλος τονίζει ότι «η μελέτη του ΙΟΒΕ αποτελεί πολύτιμο εργαλείο και πυξίδα για την Ελληνική οικονομία. Η Μεταποιητική Βιομηχανία είναι ο κατεξοχήν τομέας που συμβάλει και μπορεί να συμβάλει ακόμα περισσότερο στη σημαντική ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας».

«Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας με σημαντική ενίσχυση του πυλώνα της μεταποιητικής βιομηχανίας είναι μονόδρομος για ανάπτυξη και ευημερία, για την αύξηση των εισοδημάτων και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Είναι εθνικός στόχος που πρέπει να ενώσει όλους τους Έλληνες και όλες τις πολιτικές δυνάμεις», συμπληρώνει.