CrediaBank: Απορροφά την Ευρώπη Holdings

Υπογράφτηκαν οι δεσμευτικές συμφωνίες, ημερομηνία μετασχηματισμού η 30η Ιουνίου - Οι δηλώσεις Βρεττού και Μακρόπουλου

Business 21.05.2026, 11:39
Στην απόκτηση της Ευρώπη Holdings προχωρά η Credia Bank, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών και συγχώνευσης δι’ απορρόφησης (η «Συναλλαγή»).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, βάσει των συμφωνηθέντων όρων, η προκαταρκτική σχέση ανταλλαγής έχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι της CrediaBank και της Ευρώπη να κατέχουν το 90,375% και το 9,625% των μετοχών της συνδυασμένης οντότητας αντίστοιχα.

Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι της Ευρώπη θα λάβουν 1,446 νεοεκδοθείσες μετοχές της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη. Οι μέτοχοι της CrediaBank θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν.

Η προκαταρκτική σχέση ανταλλαγής έχει λάβει υπόψη της ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει στη διανομή ποσού €45,55 εκατ. στους υφιστάμενους μετόχους της και στην έκδοση περίπου 3,5 εκατ. νέων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων παροχής κινήτρων, καθώς και στην πώληση ορισμένων ακινήτων σε συμφωνηθείσες τιμές.

Η Συναλλαγή υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης ικανοποιητικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας που θα διενεργηθεί από την Τράπεζα, των εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, της έγκρισης από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των Μερών, καθώς και της συναίνεσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. Η ημερομηνία αναφοράς του ισολογισμού μετασχηματισμού έχει οριστεί για την 30η Ιουνίου 2026.

Η Thrivest Holdings Ltd (μέτοχος της CrediaBank) και η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (μέτοχος της Ευρώπη) έχουν συνάψει ξεχωριστή συμφωνία και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να ψηφίσουν υπέρ της Συναλλαγής στις αντίστοιχες έκτακτες γενικές συνελεύσεις της CrediaBank και της Ευρώπη αντίστοιχα και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που θα έθιγε ή θα καθυστερούσε την έγκριση της Συναλλαγής. Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει συμφωνήσει την διακράτηση (lock-up) των μετοχών που θα λάβει για διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Σχετικά με την Ευρώπη & Επιχειρηματική Σκοπιμότητα της Συναλλαγής Η Ευρώπη είναι μια ολοκληρωμένη ασφαλιστική πλατφόρμα που συνδυάζει δραστηριότητες ασφαλιστικής αναδοχής και μεσιτείας, με ποικιλόμορφο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο που καλύπτει γενικά ασφαλιστικά προϊόντα, βιομηχανικούς, εμπορικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, μεταφορές, υπηρεσίες αντασφάλισης και πιστωτική ασφάλιση. Έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία στην PV:4680124.4 ελληνική αγορά, συμπεριλαμβανομένης της ηγετικής θέσης στην ασφάλιση ακινήτων και του γεγονότος ότι αποτελεί έναν από τους μόλις δύο ασφαλιστές που διαθέτουν άδεια έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

Η Ευρώπη προσφέρει ολοκληρωμένες και σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις, που δίνουν έμφαση στην ποιότητα, αξιοπιστία και φερεγγυότητα (Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (ΚΑΦ) στο τέλος του 2025 367% και 289% για την Ευρώπη και την Ευρώπη Ασφαλιστική, αντίστοιχα). Όσον αφορά τις επιδόσεις της, η Ευρώπη αναμένεται να επιτύχει Κέρδη προ Φόρων ύψους €20 εκατ. το 2026 και περίπου €45 εκατ. το 2028 (συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων συνεργειών).

Η Συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους της Τράπεζας, με προβλεπόμενη αύξηση των Κερδών ανά Μετοχή κατά ~8% έως το 2028 και διψήφια απόδοση επένδυσης (συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών σε πλήρη ανάπτυξη), καθώς και βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της CrediaBank που υπερβαίνει τις 100 μονάδες βάσης.

Η Συναλλαγή αναμένεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου bancassurance στον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων και να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των εσόδων της Τράπεζας με ιδιαίτερη έμφαση στα βιώσιμα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Εναρμονίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της CrediaBank για την ενίσχυση της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών της και την εδραίωση της θέσης της ως ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού εταίρου, ικανού να καλύψει το πλήρες φάσμα των χρηματοοικονομικών αναγκών των πελατών της. Η στρατηγική αυτή κατεύθυνση
έπεται της πρόσφατης εξαγοράς της Pantelakis Securities S.A. από την Τράπεζα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης και διαφοροποίησής της.

Η ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αναμένεται να δημιουργήσει ουσιαστικές συνέργειες, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και διανομή συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών για την πελατειακή βάση της Τράπεζας. Η CrediaBank αναμένει αύξηση των εσόδων ανά πελάτη, παράλληλα με ενισχυμένη πιστότητα πελατών και ισχυρότερες μακροχρόνιες σχέσεις. Επιπλέον, το εκτεταμένο πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων της CrediaBank, σε συνδυασμό με τα προηγμένα ψηφιακά της κανάλια, αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αποδοτική πλατφόρμα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με χαμηλό οριακό κόστος, υποστηρίζοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η CrediaBank αναμένει να αξιοποιήσει την ικανή ανώτερη διοικητική ομάδα και το έμπειρο προσωπικό των θυγατρικών της Ευρώπη, οι οποίοι θα διατηρήσουν τις θέσεις τους και θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Το μήνυμα Βρεττού

Η κα. Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, σχολίασε: «Η συμφωνία επί των βασικών όρων της συνένωσης με την Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πειθαρχημένη
υλοποίηση της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό έπεται της ιδιαίτερα επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. νωρίτερα φέτος και αντικατοπτρίζει τη συνεχή εστίασή μας σε στοχευμένες ευκαιρίες που δημιουργούν αξία. Η προτεινόμενη συναλλαγή θα επεκτείνει τις δραστηριότητές μας που παράγουν έσοδα από αμοιβές μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής πλατφόρμας, ενισχύοντας τόσο τη βιωσιμότητα των εσόδων μας όσο και το προφίλ δημιουργίας κεφαλαίου.

Η Ευρώπη είναι μια καλά διοικούμενη,συντηρητικά κεφαλαιοποιημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση με εξαιρετική διοικητική ομάδα και εξαιρετικές σχέσεις στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της Ευρώπη και να προσφέρουμε ουσιαστικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας»

Ο πρόεδρος της Ευρώπη Holdings

Ο κος. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος της Ευρώπη, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη συνεχή δυναμική της παρουσίας μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, υποστηριζόμενη από αποδεδειγμένο ιστορικό κερδοφόρας ανάπτυξης και το βάθος εμπειρίας της ανώτερης διοικητικής μας ομάδας. Η πρόσφατη στρατηγική μας επέκταση, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών της NAK, της AMYNA και ποσοστού 50% στην Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία, υπογραμμίζει την ικανότητά μας να υλοποιούμε με επιτυχία ευκαιρίες ανόργανης ανάπτυξης. Η συνεργασία με την CrediaBank έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την πορεία, συνδυάζοντας τις ικανότητές μας στην ασφαλιστική αναδοχή και μεσιτεία με το πανελλαδικό δίκτυο διανομής και την ψηφιακή εμβέλεια της Τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα την εστίασή μας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να προσφέρουμε ευρύτερες λύσεις και βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας».

Η CrediaBank έχει προσλάβει για τη Συναλλαγή την UBS Europe SE ως αποκλειστικό χρηματοοικονομικό σύμβουλο και την PotamitisVekris ως νομικό σύμβουλο.

