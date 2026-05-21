Orilina Properties: Μέρισμα 0,029 ευρώ ανά μετοχή για το 2025

Την διανομή των καθαρών κερδών με την καταβολή μερίσματος προς τους μετόχους, για την χρήση 2025 ύψους € 4.432.821, το οποίο προέκυψε μετά την αφαίρεση του 1/20 των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του κατά νόμου τακτικού αποθεματικού ποσού € 243.832,69, ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Orilina Properties.

Το μέρισμα της Orilina Properties

Eιδικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, το μέρισμα προς καταβολή είναι € 4.432.821 και ποσού 0,0290091369 ανά μετοχή,

εξαιρουμένων 1.100.343 ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Orilina Properties, προσφέροντας καθαρή μερισματική απόδοση 3,5% με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής την 12.05.2026.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.», την Δευτέρα 18.05.2026 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 22.05.2026, μέσω της πληρώτριας τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.».

Εν τω μεταξύ, για το 2025 η Orilina Properties κατέγραψε ισχυρή αύξηση των λειτουργικών και καθαρών της μεγεθών ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας του ομίλου και της αποτελεσματικής διαχείρισης του επενδυτικού της χαρτοφυαλκίου με τη συνολική αξία ενεργητικού να ανέρχεται στα 208,3 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας

Η κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε σημαντική ενίσχυση, ως αποτέλεσμα της σταθερής απόδοσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων εισοδήματος και της αναγνώρισης κερδών από την ολοκλήρωση της πώλησης 3 εκ των 20 κατοικιών στο συγκρότημα Marina Residences by Kengo Kuma.

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση 2025 έναντι του 2024 είναι:

1. Κύκλος Εργασιών: €14.925χιλ έναντι €5.928χιλ (+151,8%)

2. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: €10.718χιλ έναντι €6.799χιλ (+57,6%)

3. Προσαρμοσμένα Λειτουργικά κέρδη – EBITDA: €4.925χιλ έναντι €3.307χιλ (+48,9%)

Όπως είχε αναφερθεί κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τον περασμένο Μάρτιο, στην οικιστική ανάπτυξη στο Ελληνικό (Marina Residences by Kengo Kuma), οι πωλήσεις και κρατήσεις από αγοραστές, ανέρχονται σήμερα στο 65% του συνόλου των κατοικιών.