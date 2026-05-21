ΔΕΗ: Με 8 πακέτα μέσω του ΧΑ η διάθεση των 13,4 εκατ. ιδίων μετοχών

Μέσω οκτώ πακέτων στις δημοπρασίες της σημερινής, 21ης Μαΐου 2026, συνεδρίασης στο χρηματιστήριο Αθηνών, ολοκληρώθηκε η διάθεση των ιδίων μετοχών σε επενδυτές της ΔΕΗ. Η διαδικασία είχε εγκριθεί από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20.05.2026, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων.

Τα πακέτα συνολικά αφορούσαν 13.1 ιδίων μετοχών, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών ήταν 18,63 ευρώ ανά ίδια μετοχή. Τα έσοδα από την εν λόγω πώληση προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς με τα έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η ΑΜΚ και τα μεγάλα funds

Υπενθυμίζεται εδώ ότι επίσημα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα αντλήσει 4,25 δισ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και άλλα 250 εκατ. ευρώ από τη διάθεση ιδίων μετοχών. Συνολικά η ΔΕΗ θα αντλήσει 4,5 δισ. ευρώ.

Στα 1,3 δισ. ευρώ η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και στα 1,2 δισ. ευρώ η συμμετοχή του CVC στην ΑΜΚ, αναφέρει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσφορά προσέλκυσε σημαντική πρόσθετη ζήτηση τύπου anchor από πλήθος παγκόσμιων, κορυφαίων μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, καθώς και κρατικών επενδυτικών ταμείων, όπως η Qatar Investment Authority (QIA) και η K Group Capital Partners (το επενδυτικό ταμείο υποστηριζόμενο από την QIA που εστιάζει σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα). Τελικά, οι Νέες Μετοχές που προσφέρθηκαν στην αγορά (δηλ. εξαιρουμένων των ανέκκλητων δεσμεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου και της Aeolus Holdings S.à r.l.) υπερκαλύφθηκαν πολλαπλώς, με το μεγαλύτερο μέρος των Νέων Μετοχών να αναμένεται να κατανεμηθεί σε υφιστάμενους μετόχους.