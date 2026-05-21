Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

H ισχυρή τουριστική δυναμική της Αθήνας, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις αναβάθμισης των μονάδων της, δημιουργούν προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης το 2026 για την «Ξενοδοχεία Κάραβελ Α.Ε.», η οποία διαχειρίζεται το Divani Caravel στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και τα παραθαλάσσια Divani Apollon Palace & Thalasso και Divani Apollon Suites στο Καβούρι.

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί η διοίκηση στην έκθεση διαχείρισης για τη χρήση του 2025, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν κρίσιμος παράγοντας αβεβαιότητας.

Η χρονιά του 2026 προβλέπεται να είναι καλύτερη για τον τουρισμό και εκτιμάται ότι η δραστηριότητα της εταιρείας θα διατηρηθεί σε επίπεδα συγκρίσιμα με εκείνα του 2025, σε πραγματικούς όρους.

Ωστόσο, οι τουριστικές εισπράξεις αναμένεται να καταγράψουν μικρή μείωση σε πραγματικούς όρους, στοιχείο που δείχνει ότι ακόμη και αν οι ροές αντέξουν, η αγοραστική δύναμη και το κόστος ταξιδιού μπορούν να πιέσουν την πραγματική αξία των εσόδων.

Εάν οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν προς το καλοκαίρι, ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω μείωση της τουριστικής αγοράς και των τουριστικών εισπράξεων στην ευρωπαϊκή και, κατ’ επέκταση, στην ελληνική οικονομία, σημειώνει η διοίκηση στην χρηματοοικονομική έκθεση του 2025.

Ο ανταγωνισμός από το Airbnb

Παράλληλα, η εταιρεία, που διαχειρίζεται τρία εμβληματικά ξενοδοχεία στην Αθήνα, αναφέρεται και στην κατάσταση του ανταγωνισμού, σημειώνοντας ότι καταγράφεται έντονη ανάπτυξη νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην Αττική, καθώς και σημαντική αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων μέσω Airbnb.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες, όπως η μείωση του λειτουργικού κόστους και η βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος, δεδομένης της αύξησης του κόστους ενέργειας, αλλά και η αναβάθμιση των παροχών προς τους πελάτες, με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, προστίθεται στην έκθεση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπύρος Διβάνης.

Πάντως, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτύπωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και ελαφρά πίεση στην κερδοφορία λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 53,4 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από την ενοικίαση δωματίων, ως αποτέλεσμα της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της ανόδου των τιμών. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 25,03 εκατ. ευρώ, έναντι 25,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας οριακή μείωση κατά 1%.

Το κόστος μισθοδοσίας

Η υποχώρηση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κόστους μισθοδοσίας, των εξόδων συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, καθώς και στη μείωση των πιστωτικών τόκων.

Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε τόσο σε απόλυτο ποσό όσο και ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, εξαιτίας της αύξησης της μισθοδοσίας, των επισκευών και συντηρήσεων, αλλά και των αποσβέσεων της χρήσης. Ως αποτέλεσμα, το μικτό περιθώριο κέρδους υποχώρησε στο 60% το 2025, έναντι 64% το 2024.

Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν συνολικά κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αντανακλώντας προσπάθεια εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους.

Η εταιρεία προχώρησε επίσης στη διανομή κερδών ύψους 10,5 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ τα αποτελέσματα εις νέον, συμπεριλαμβανομένων των κερδών της τρέχουσας χρήσης, διαμορφώθηκαν στα 50,3 εκατ. ευρώ. Η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει για τη νέα διανομή κερδών μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο.