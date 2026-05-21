«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε θολά και λιμνάζοντα ύδατα παραμένει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία αντέδρασε μεν χτες, μετά από τρεις ημέρες πτώσης, αλλά όχι όσο χρειαζόταν για να δώσει το σήμα της αλλαγής της τάσης.

Και πως θα μπορούσε να δώσει ένα τέτοιο σήμα, την ώρα που η άνοδος των αποδόσεων στα διεθνή ομόλογα εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα, κρατώντας πιο συγκρατημένη τη διάθεση για ρίσκο.

Ουσιαστικά αυτό που κυριαρχεί είναι μια επανεκτίμηση της έκθεσης πολλών χαρτοφυλακίων στον κίνδυνο υπό αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες.

—————-

Αύριο η ετυμηγορία του FTSE Russell

Μετά και την ολοκλήρωση λοιπόν της δημόσιας προσφοράς των νέων μετοχών της ΔΕΗ, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επικείμενες ανακοινώσεις της FTSE Russell για την τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών της, που αναμένονται αργά το βράδυ της 22ας Μαΐου.

Οι όποιες αλλαγές προκύψουν θα εφαρμοστούν στις 22 Ιουνίου 2026, με το σχετικό rebalancing να πραγματοποιείται στις 19 Ιουνίου.

—————-

Πρωτόγνωρες εξελίξεις…

Εκ διαμέτρου αντίθετη βέβαια η εικόνα που επικράτησε στη ΔΕΗ.

Ζητούσε 4 δισ…. της έδωσαν 18 δισ. Ένα ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί.

Και φυσικά δεν είναι τυχαίο, αλλά προϊόν σκληρής δουλειάς της διοικητικής ομάδας του Γιώργου Στάσση, η οποία φέρνει την εισηγμένη πολύ κοντά στην πρώτη πεντάδα των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό ταμπλό.

Δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και εισαχθούν και οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, η αποτίμησή της θα είναι διψήφια δισ. και στις πρώτες θέσεις.

—————-

20 εκατ. για κάθε 25 μ.β.

Επιβεβαιώθηκε λοιπόν το θετικό momentum για την Alpha Bank μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026, με ξένους και εγχώριους αναλυτές να εστιάζουν στις ισχυρές υποκείμενες τάσεις κερδοφορίας, την ανθεκτικότητα των εσόδων και τη σημαντική συμβολή των προμηθειών.

Θετικά επίσης λειτούργησε και η αναφορά του διευθύνοντος συμβούλου, Βασίλη Ψάλτη, για την υψηλή ευαισθησία του ισολογισμού της στα επιτόκια, καθώς ανέφερε στο call με τους αναλυτές ότι κάθε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μεταφράζεται σε επιπλέον 20 εκατ. ευρώ καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω του μεγάλου ποσοστού δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.

Επί της ουσίας, μετά και τη χθεσινή επιβεβαίωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 3% (Απρίλιος), τα σενάρια περί αυξήσεων των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πληθαίνουν.

Όπερ σημαίνει ότι η Alpha Bank παραμένει από τους βασικούς ωφελημένους του περιβάλλοντος υψηλότερων επιτοκίων στην ελληνική αγορά.

Έμμεσα οφέλη

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο CEO της τράπεζας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, καθώς η Ελλάδα εισέρχεται σε αυτή τη φάση περισσότερο θωρακισμένη δημοσιονομικά, με μειωμένο χρέος και επιχειρήσεις με υγιείς ισολογισμούς και περιορισμένη μόχλευση.

Για τον τουρισμό αναμένονται ορισμένες πιέσεις, κυρίως στον κλάδο της κρουαζιέρας, ωστόσο δεν αποκλείονται και έμμεσα οφέλη, όπως είχε συμβεί την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, όταν η Ελλάδα λειτούργησε ως ασφαλής εναλλακτικός προορισμός.

Θετική χαρακτηρίζεται και η εικόνα στη ναυτιλία, καθώς οι υψηλές κερδοφορίες των τελευταίων ετών συνεχίζουν να λειτουργούν ως ισχυρό «μαξιλάρι» για τον κλάδο.

—————-

Αγορές… 24/7

Μπορεί ανάλογες συζητήσεις να απασχολούσαν μόνο τους «μυημένους» της ελληνικής αγοράς, αλλά πλέον, με το ελληνικό χρηματιστήριο ενταγμένο στο οικοσύστημα της Euronext, θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψιν.

Και αναφέρομαι στη συζήτηση που υπάρχει περί 24ωρης λειτουργίας των χρηματιστηρίων, καθώς Euronext εμφανίζεται έτοιμη να ακολουθήσει αν υπάρξει πραγματική ζήτηση από την αγορά.

Αυτό ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Stéphane Boujnah, μιλώντας στους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α’ 3μηνου, αποκαλύπτοντας ότι εξετάζονται ήδη ιδέες γύρω από τα digital assets, καθώς η άνοδος των crypto και η κουλτούρα του «trade anytime» αλλάζουν σταδιακά τις προσδοκίες των επενδυτών, κυρίως των νεότερων retail traders.

Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το κατά πόσο οι μετοχές μπορούν σύντομα να περάσουν σε καθεστώς συνεχούς διαπραγμάτευσης.

Σημείωσε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι ένα χρηματιστήριο «δεν είναι γυμναστήριο για να λειτουργεί 24/7», καθώς απαιτούνται πολύπλοκες διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών.

Επέκταση ωραρίων

Η τοποθέτηση Boujnah αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η συζήτηση για επέκταση ωραρίων κερδίζει έδαφος διεθνώς.

Την ίδια στιγμή, η Deutsche Boerse εκφράζει ανοιχτά επιφυλάξεις απέναντι στο μοντέλο 24/7, σε αντίθεση με αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Nasdaq και η CME που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Πάντως, ο επικεφαλής της Euronext εκτίμησε ότι η μετάβαση, εφόσον γίνει, θα ξεκινήσει πιθανότατα από τα digital assets, τα ETFs ή την αγορά ομολόγων και όχι από τις παραδοσιακές μετοχές, όπου, όπως παραδέχθηκε, η ζήτηση των ιδιωτών επενδυτών παραμένει ακόμη περιορισμένη.

—————-

Διεθνές αποτύπωμα

Την ώρα πάντως που βρίσκεται αυτή η συζήτηση διεθνώς σε εξέλιξη, η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διευρύνει το διεθνές της αποτύπωμα, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Abu Dhabi Global Market.

Ουσιαστικά ανοίγει ένας πιο στενός δίαυλος συνεργασίας με ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα.

Το ADGM έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε κομβικό χρηματοοικονομικό hub για τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νότια Ασία, προσελκύοντας διεθνείς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια χάρη στο αγγλοσαξονικό νομικό πλαίσιο που εφαρμόζει.

—————-

Η Λαζαράκου υποψήφια για την ESMA

Κι όχι μόνο. Όπως μαθαίνω η Βασιλική Λαζαράκου ήταν υποψήφια για την προεδρία της ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινήσεων Κεφαλαίων και Αγορών).

Η Πρόεδρος της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατάφερε να συμπεριληφθεί στη short list των διεκδικητών. Είναι όπως μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές η πρώτη φορά στα χρονικά που Έλληνας υποψήφιος βρίσκεται στην τελική εξάδα για τον προεδρικό θώκο αυτού του πανίσχυρου θεσμού – της ενιαίας, δηλαδή, πλατφόρμας που εποπτεύει και ρυθμίζει τις κεφαλαιαγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κα. Λαζαράκου άλλωστε ήταν για 5 χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο της ESMA.

Η αναγνώριση της Ελλάδας

Αν και η πορεία της δεν συνεχίστηκε στην επόμενη φάση, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική δυάδα των υποψηφίων που διεκδικούν πλέον την προεδρία,το γεγονός πως έφθασε μέχρι εδώ αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη. Ο νέος πρόεδρος θα επιλεγεί από το Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών το επόμενο διάστημα, με στόχο να αναλάβει τέλη Οκτωβρίου του 2026. Όπως σχολιάζουν χαρακτηριστικά πηγές με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών διεργασιών «το όνομα της Ελλάδας πρέπει να ακούγεται και να διεκδικεί». Η Ελλάδα, προσθέτουν, έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια και οι εκπρόσωποί της μπορούν πλέον –βασιζόμενοι στις ικανότητές τους– να διεκδικούν την ανάλογη εκπροσώπηση στα κορυφαία ευρωπαϊκά φόρα.

—————-

Η έγκριση για τις αγορές ιδίων

Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Metlen σήμερα τα βλέμματα, καθώς θα εγκριθούν μια σειρά αποφάσεων με ιδιαίτερο βάρος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση για διανομή μερίσματος 1 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, κίνηση που επιβεβαιώνει τη σταθερή κερδοφορία και τη συνέπεια της εταιρείας στην ανταμοιβή των μετόχων της.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, μια εξέλιξη που η αγορά διαβάζει ως ψήφο εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές και την αποτίμηση της μετοχής.

—————-

Το deal CrediaBank – Ευρώπη Ασφαλιστική

Διήμερο με έντονο ενδιαφέρον για την CrediaBank, καθώς σήμερα μετά το κλείσιμο της αγοράς ανακοινώνει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου και αύριο ακολουθεί η γενική συνέλευση των μετόχων.

Και βέβαια θα σας μεταφέρω τις πληροφορίες που φούντωσαν τις τελευταίες ώρες και θέλουν την CrediaBank να κλείνει το deal με την Ευρώπη Ασφαλιστική. Πηγές λένε ότι αποκτά στρατηγικής σημασίας συμμετοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο στο bankassurance.

Δεν αποκλείεται, λένε πηγές της αγοράς, και σήμερα οι ανακοινώσεις.

Η αγορά ιδίων μετοχών

Κατά τ’ άλλα στην ατζέντα της ΓΣ της CrediaBank ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σε μια περίοδο όπου η μετοχή δείχνει να «χτίζει βάση» γύρω από τα 1,20 ευρώ.

Το story της τράπεζας εξακολουθεί να κερδίζει πόντους και στο εξωτερικό, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη Morgan Stanley, η οποία στην εναρκτήρια κάλυψή της περιέγραψε την CrediaBank ως έναν οργανισμό που αφήνει πίσω του τη φάση αναδιάρθρωσης και μετατρέπεται σε πιο επιθετικό παίκτη ανάπτυξης.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα είδε δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, την Ελλάδα, όπου στοχεύει σε διπλασιασμό μεριδίου αγοράς, και τη Μάλτα, που εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως βασικός μοχλός κερδοφορίας.

Κομβικό ρόλο στο αφήγημα παίζει και η εξαγορά της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.