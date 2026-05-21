Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και έντονη μεταβλητότητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας και με το βλέμμα σταθερά στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με μικτά πρόσημα, καθώς ο ηγέτης του Ιράν έβγαλε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα των εμπλουτισμένων με ουράνιο όπλων.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 0,23% στις 621 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,11% στις 10.443 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,33% στις 24.656 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,39% στις 8.086 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η Eutelsat, ο παγκόσμιος δορυφορικός πάροχος με έδρα το Παρίσι, σημείωσε άνοδο 22,4%, επεκτείνοντας τα κέρδη της μετοχής στο 22% από την αρχή της εβδομάδας. Η άνοδος της μετοχής της Eutelsat, που συχνά περιγράφεται ως ο ευρωπαϊκός αντίπαλος της SpaceX, έρχεται ενόψει της ιστορικής IPO της εταιρείας πυραύλων που υποστηρίζεται από τον Elon Musk.

Ωστόσο, υπάρχει τεράστια διαφορά κλίμακας μεταξύ των δύο εταιρειών. Ενώ η SpaceX θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε επίπεδο-ρεκόρ 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την IPO στις αρχές του επόμενου μήνα, η Eutelsat έχει χρηματιστηριακή αξία μόλις 4,05 δισ. ευρώ.

Επίσης, η γερμανική κατασκευάστρια δορυφόρων OHB κατέγραψε επίσης διψήφια κέρδη, ενώ η λουξεμβουργιανή SES ενισχύθηκε κατά 3,9%.

Οι μετοχές της EasyJet σημείωσαν άνοδο 0,4%, αφού η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους αποκάλυψε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει καθυστερήσει τις κρατήσεις και έχει αυξήσει το κόστος. Η εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία ανακοίνωσε προ φόρων ζημία 552 εκατ. λιρών (741 εκατ. δολαρίων) για το εξάμηνο έως τις 31 Μαρτίου, από 394 εκατ. λίρες ένα χρόνο πριν.

Η Ubisoft, δημιουργός του Assassin’s Creed, έχασε πάνω από 2%, αφού η γαλλική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών ανακοίνωσε λειτουργική ζημία 1,3 δισ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2026.

Οι μετοχές της BT Group υποχώρησαν περίπου 4,5% μετά τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρείας. Τα προσαρμοσμένα έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 4%, στα 19,6 δισ. λίρες, κυρίως λόγω χαμηλότερων διεθνών εσόδων.

Παράλληλα, τα προκαταρκτικά στοιχεία PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία έδειξαν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας τον Μάιο. Ο σύνθετος δείκτης PMI του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησε στις 48,5 μονάδες, έναντι πρόβλεψης αναλυτών για 51,6. Ο προκαταρκτικός PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στις 53,7 μονάδες, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 53,0, ενώ ο PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 47,9 μονάδες, χαμηλότερα από την αναμενόμενη τιμή των 51,7.

Στη Γαλλία, ο σύνθετος προκαταρκτικός δείκτης PMI υποχώρησε στις 43,5 μονάδες τον Μάιο, από 47,6 τον Απρίλιο, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων πεντέμισι ετών, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα έπεσε επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 66 μηνών.

«Ρεύμα»… 422 εκατ. έδωσε στο ΧΑ η ΔΕΗ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με την εστίαση να παραμένει στη ΔΕΗ, όπου και πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου να αποδεσμεύει μέρος των κεφαλαίων, τα οποία και διοχετεύτηκαν στο ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,08% στις 2.266,09 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.233,50 μονάδων (+0,61%) και 2.281,20 μονάδων (+2,76%). Ο τζίρος ανήλθε στα 704,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 63,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 17,9 εκατ. τεμάχια αξίας 306,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 3,11% στις 5.752,31 μονάδες, ενώ στο +0,27% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.938,58 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,11% στις 2.562,44 μονάδες.