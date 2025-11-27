AS Company: Σημαντική βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας στο 9μηνο

Σε 4,87 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το EBITDA της AS Company στο 9μηνο, αυξημένο κατά 31,6%

Business 27.11.2025, 18:45
AS Company: Σημαντική βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας στο 9μηνο
Newsroom

Αύξηση κύκλου εργασιών και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας επέτυχε στο εννεάμηνο του 2025 ο όμιλος AS Company και όπως εκτιμά η διοίκηση, η πορεία αυτή επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της για βελτιωμένα αποτελέσματα για στο σύνολο της χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,027 εκατ. ευρώ από 19,059 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 26,1%, με τo ΕΒITDA να ανέρχεται σε 4,87 εκατ. ευρώ από 3,70 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 31,6%.

Οι επιδόσεις στη Ρουμανία

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κατά ένα μέρος στο νέο τομέα της βρεφανάπτυξης, στον οποίο ο όμιλος δραστηριοποιήθηκε το Δ’ τρίμηνο του 2024 και «στις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής στη Ρουμανία, που σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων στον όμιλο, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμά του».

Η πώληση εννέα ακινήτων

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο υπογράφτηκε μεταξύ της AS Company και της εταιρίας «ELOUNDA GREEN PROPERTIES Μον. Α.Ε.» η οριστική σύμβαση πώλησης προς την τελευταία εννέα ακινήτων, που βρίσκονται στη θέση «Πεζούλους» Ελούντας Αγ. Νικολάου Κρήτης έναντι συνολικού τιμήματος 3.000.000 ευρώ και το 1/3 αυτού έχει ήδη καταβληθεί.

Το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί εντός του έτους 2025, με την απόδοση της επένδυσης για την εταιρία να διαμορφώνεται στο 40%. Η συγκεκριμένη συναλλαγή συνέβαλε στην συνολική αύξηση των κερδών προ φόρων, που διαμορφώθηκε σε  5.156.498 ευρώ, ήτοι αύξηση 28,6% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η νέα δραστηριότητα

Η μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 1,6% προκύπτει από την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας μετά την ένταξη της νέας δραστηριότητας της βρεφανάπτυξης, που παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά κερδοφορίας σε σχέση με το παιδικό παιχνίδι.

Για τον όμιλο την τρέχουσα περίοδο καταγράφηκαν κέρδη από χρηματοοικονομικά προϊόντα που ανήλθαν σε € 21,2 χιλ. ενώ το αντίστοιχη περσινή περίοδο ανήλθαν σε € 822,3 χιλ.

Μηδενικός δανεισμός

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο όμιλος διατηρούσε μηδενικό δανεισμό, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, πιστοποιώντας την διατήρηση της ισχυρής ρευστότητας.

«Η θετική εξέλιξη των μεγεθών μέχρι σήμερα επιβεβαιώνει την δέσμευση της διοίκησης για την επίτευξη πωλήσεων το 2025 σε επίπεδα + 10% σε σχέση με τη περσινή χρήση, τηρώντας τους στόχους του στρατηγικού της σχεδιασμού», αναφέρεται σχετικά.

Το 2025 ο όμιλος εκτιμά ότι θα έχει ενισχύσει το μερίδιό του στις αγορές που δραστηριοποιείται, δίνοντας έμφαση στην προώθηση δικών του προϊόντων.

Έκτακτη χρηματική διανομή 0,057 ευρώ ανά μετοχή

Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης εξελίσσονται στα πλαίσια των προβλέψεων, καθώς επίσης και το έκτακτο κέρδος από την πώληση του επενδυτικού ακινήτου στην Κρήτη, εισηγείται στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για τις 12.12.2025, την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής εντός της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, συνολικού ποσού 787.561,20 ευρώ από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Το ως άνω ποσό αντιστοιχεί σε μικτό 0,06 € ανά μετοχή και μετά από παρακράτηση φόρου 5%, καθαρό ποσό 0,057 € ανά μετοχή.

Η συμβολή του brand Chicco

Η συμβολή του brand Chicco στην αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας κατά το οικονομικό έτος 2025 ήταν θετική και το payback της συνολικής επένδυσης προβλέπεται να είναι χαμηλότερο από 2 έτη.

Παράλληλα, με τη νέα επένδυση ενισχύεται περαιτέρω η ηγετική θέση του ομίλου στον τομέα της βρεφικής και γονικής φροντίδας, με σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων όσο και μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και φαρμακείων.

Απόρρητο