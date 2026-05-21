Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η δεύτερη δόση στους δικαιούχους

Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο

Economy 21.05.2026, 19:00
Σχολιάστε
Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η δεύτερη δόση στους δικαιούχους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διαδικασία σε σχέση με την καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026, κάτι που αποτελεί μια πάγια ενίσχυση για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα.

Στις 29 Μαΐου 2026 είναι προγραμματισμένη η πληρωμή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης και το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο.

Η τρίτη δόση για το επίδομα θέρμανσης

Μετά την ολοκλήρωση της προκαταβολής (60%) που δόθηκε πριν τα Χριστούγεννα και την επικείμενη πληρωμή του Μαΐου, το χρονοδιάγραμμα κλείνει με την τρίτη δόση. Αυτή αναμένεται να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά κυρίως τις καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται αργότερα.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα θέρμανσης διατηρεί τον χαρακτήρα του ως ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς να συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών επιλογών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Η επιδότηση αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ).

Ειδικότερα, η δεύτερη δόση περιλαμβάνει:

-Υγρά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια: Αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

-Καυσόξυλα και πέλετ: Αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

-Παραστατικά: Καλύπτονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (βάσει του δείκτη ΣΟ-Μ) μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως ο υπολογισμός γίνεται με βάση γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια, ενώ απαράβατος όρος είναι η αξία του τιμολογίου να είναι τουλάχιστον διπλάσια του αναλογούντος επιδόματος.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Χρέος: Γιατί οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα περισσότερο από τον πληθωρισμό
Economy

Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη
PosoKanei: Έρχεται η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων
Economy

«Έρχεται» το... PosoKanei
ΔΝΤ: Πώς πρέπει να απαντούν οι κυβερνήσεις στο σοκ τιμών ενέργειας και τροφίμων
Economy

Η σωστή στάση απέναντι στο ενεργειακό σοκ - Οι συστάσεις του ΔΝΤ
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία αγορά αμυντικών αγαθών
Economy

Πιερρακάκης: Πώς η ευρωπαϊκή άμυνα θα ξεπεράσει τον κατακερματισμό
Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η δεύτερη δόση στους δικαιούχους
Economy

Πότε θα δοθεί η 2η δόση από το επίδομα θέρμανσης
«Ελληνική Παραγωγή»: Καθοριστική η σημασία της βιομηχανία για την αύξηση της παραγωγικότητας
Economy

Στασινόπουλος: Αλλαγή μοντέλου με τη βιομηχανία στο επίκεντρο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Airbnb: Ισχυρή δυναμική στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι – Υψηλές τιμές για τα καταλύματα 
Ακίνητα

Ισχυρό rebound για το Airbnb στην Ελλάδα - Ανεβαίνουν οι τιμές 

Τι δείχνουν τα στοιχεία της AirDNA για την πορεία της ζήτησης καταλυμάτων Airbnb - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Χρέος: Γιατί οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα περισσότερο από τον πληθωρισμό
Economy

Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη

Πώς οι γεωπολιτικές κρίσεις επαναφέρουν τους φόβους για το κρατικό χρέος - Οι πιέσεις για δημοσιονομική χαλάρωση και ο γρίφος της ΕΚΤ

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΝΤ: Πώς πρέπει να απαντούν οι κυβερνήσεις στο σοκ τιμών ενέργειας και τροφίμων
Economy

Η σωστή στάση απέναντι στο ενεργειακό σοκ - Οι συστάσεις του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ προτείνει την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και την στήριξη επιχειρήσεων με εργαλεία ρευστότητας - Οι γενικευμένες επιδοτήσεις και τα πλαφόν θεωρούνται λύσεις έσχατης ανάγκης

Γιώργος Πολύζος
Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία αγορά αμυντικών αγαθών
Economy

Πιερρακάκης: Πώς η ευρωπαϊκή άμυνα θα ξεπεράσει τον κατακερματισμό

Στον τρόπο αντιμετώπισης του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα δοθεί η δεύτερη δόση στους δικαιούχους
Economy

Πότε θα δοθεί η 2η δόση από το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο

«Ελληνική Παραγωγή»: Καθοριστική η σημασία της βιομηχανία για την αύξηση της παραγωγικότητας
Economy

Στασινόπουλος: Αλλαγή μοντέλου με τη βιομηχανία στο επίκεντρο

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μονόδρομος για την ανάπτυξη και την ευημερία, σημειώνει η «Ελληνική Παραγωγή»

Κοινωνική αντιπαροχή: Οι όροι για τα ακίνητα που θα βγουν στην αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Κατοικίες με φθηνά ενοίκια - Οι «τυχεροί» [πίνακας]

Με εισοδηματικά κριτήρια και ενοίκιο κάτω από τις τιμές αγοράς η κοινωνική αντιπαροχή

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στη Λευκωσία για Eurogroup και άτυπο ECOFIN
Economy

Στη Λευκωσία ο Πιερρακάκης για Eurogroup και άτυπο ECOFIN

Κεντρικό θέμα της ατζέντας του Eurogroup θα αποτελέσει η προσιτή στέγαση, έπειτα από πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

Latest News
Τηλεπικοινωνίες: CEO γαλλικής εταιρείας προειδοποιεί για την κυριαρχία των ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI
Tεχνητή νοημοσύνη

«Η Ευρώπη δε συνειδητοποιεί τον κίνδυνο» - Φόβοι για κυριαρχία ΗΠΑ σε δορυφόρους και AI

«Η Ευρώπη δεν συνειδητοποιεί ακριβώς πόσο επικίνδυνο είναι να βασίζεται αποκλειστικά στις αμερικανικές υποδομές», δήλωσε ο CEO της Bouygues, Olivier Roussat

Wall Street: Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «έφερε» νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Wall Street

Η ελπίδα συμφωνίας με το Ιράν «γύρισε» θετικά την Wall Street

Ο δείκτης Dow κέρδισε πάνω από 270 μονάδες και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν

ACS SA: Σε υποδομές ΑΙ στρέφεται η ισπανική κατασκευαστική – Ποια είναι η στρατηγική της
World

Ποιος ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός «ποντάρει» σε ΑΙ

Νέες επενδύσεις σε data centers έχει στα σκαριά ο ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός - Στρατηγικές κινήσεις του CEO εκτίναξαν την αξία της μετοχής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τουρισμός: Ενισχύεται η αγορά πολυτελών θερέτρων – Αρνητικές οι προβλέψεις των αεροπορικών
World

Τουρισμός: Αυξημένη η ζήτηση στα πολυτελή θέρετρα

Ο πολυτελής τουρισμός βρίσκεται σε άνοδο, ενόσω οι αεροπορικές προειδοποιούν για μειωμένη ζήτηση - Πώς εξηγείται η αντίθεση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Συνάλλαγμα

Fed: Πρόταση για την επέκταση των swap lines – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Η θέση του νέου προέδρου της Fed για τις swap lines και η συζήτηση των μελών της FOMC

Τζούλη Καλημέρη
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Χρέος: Γιατί οι αγορές φοβούνται τα ελλείμματα περισσότερο από τον πληθωρισμό
Economy

Το φάντασμα του χρέους επιστρέφει πάνω από την Ευρώπη

Πώς οι γεωπολιτικές κρίσεις επαναφέρουν τους φόβους για το κρατικό χρέος - Οι πιέσεις για δημοσιονομική χαλάρωση και ο γρίφος της ΕΚΤ

Αλέξανδρος Κλώσσας
PosoKanei: Έρχεται η νέα πλατφόρμα ενημέρωσης για τις τιμές καταναλωτικών προϊόντων
Economy

«Έρχεται» το... PosoKanei

H νέα πλατφόρμα ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των προϊόντων σούπερ μάρκετ θα αντικαταστήσει τη σημερινή e-katanalotis

Μαρία Σιδέρη
Report: Greece’s Airbnb Market Surges Ahead of Summer Season
English Edition

Report: Greece’s Airbnb Market Surges Ahead of Summer Season

Strong demand and rising prices position Greece among Europe’s top-performing short-term rental markets despite spring slowdown and geopolitical uncertainty

Κίνα: Πώς βοηθά… διακριτικά τη Ρωσία στην Ουκρανία
Κόσμος

Πώς η Κίνα βοηθά... διακριτικά τη Ρωσία στην Ουκρανία

Οι εταιρείες από την Κίνα εξάγουν drones, νιτροκυτταρίνη για πυραύλους και άλλα προϊόντα

ΑΔΜΗΕ: Στις 11 Ιουνίου η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 530 εκατ.
Business

Τελική ευθεία για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ - Η ΓΣ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προχωρά σε ΑΜΚ - Στόχος η άντληση κεφαλαίων 530 εκατ. ευρώ για να συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ κατά 1 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
ΔΝΤ: Πώς πρέπει να απαντούν οι κυβερνήσεις στο σοκ τιμών ενέργειας και τροφίμων
Economy

Η σωστή στάση απέναντι στο ενεργειακό σοκ - Οι συστάσεις του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ προτείνει την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και την στήριξη επιχειρήσεων με εργαλεία ρευστότητας - Οι γενικευμένες επιδοτήσεις και τα πλαφόν θεωρούνται λύσεις έσχατης ανάγκης

Γιώργος Πολύζος
CrediaBank: Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση οργανικά και με εξαγορές
Τράπεζες

Με ταχείς ρυθμούς η μεγέθυνση της CrediaBank, οργανικά και με εξαγορές

Το πλάνο της CrediaBank παρουσίασε την Πέμπτη το απόγευμα η CEO της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2026

Αγης Μάρκου
Βρετανία: Τι σημαίνει η συμφωνία 3,7 δισ. λιρών με κράτη του Κόλπου
World

Τι σημαίνει η εμπορική συμφωνία Βρετανίας με κράτη του Κόλπου

Η ιστορική εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Βρετανία με το GCC αναμένεται να εμβαθύνει τους δεσμούς των ΗΑΕ με επενδύσεις, εμπόριο και υπηρεσίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Housing Crisis Moves to the Heart of Europe’s Agenda
English Edition

Housing Crisis Moves to the Heart of Europe’s Agenda

In Greece, official data show nearly 794,000 homes standing empty, despite tax incentives introduced to encourage owners to return properties to the long-term rental market

Deal: Οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων AvalonBay και Equity Residential κοντά σε συμφωνία συγχώνευσης
World

Deal συγχώνευσης αμερικανικών κολοσσών αστικών ακινήτων

Το deal θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ακόμη και την Πέμπτη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies