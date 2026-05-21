Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλαβε «ρεύμα»… 422 εκατ. από τη ΔΕΗ

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με την εστίαση να παραμένει στη ΔΕΗ, όπου και πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών, με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου να αποδεσμεύει μέρος των κεφαλαίων, τα οποία και διοχετεύτηκαν στο ταμπλό.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 2,08% στις 2.266,09 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.233,50 μονάδων (+0,61%) και 2.281,20 μονάδων (+2,76%). Ο τζίρος ανήλθε στα 704,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 63,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 17,9 εκατ. τεμάχια αξίας 306,1 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 3,11% στις 5.752,31 μονάδες, ενώ στο +0,27% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.938,58 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,11% στις 2.562,44 μονάδες.

Όλα τα βλέμματα στη ΔΕΗ

Ξέσπασε ανοδικά σήμερα το ΧΑ, μετά από την πίεση αρκετών ημερών, με τη ΔΕΗ να παραμένει στο επίκεντρο όμως, όχι μόνο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά και των αγοραστών. Πάνω 422 εκατ. ευρώ ο τζίρος που διακινήθηκε στη μετοχή, με πάνω από 278 εκατ. μέσω πακέτων, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον τίτλο μετά την ολοκλήρωση της ιδιαίτερα επιτυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα οκτώ εκ των πακέτων που διακινήθηκαν στη μετοχή της ΔΕΗ αφορούσαν τη διάθεση των ιδίων μετοχών σε επενδυτές, προκειμένου να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η διαδικασία είχε εγκριθεί από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 20.05.2026, μέσω μίας ή περισσότερων ιδιωτικών τοποθετήσεων. Η τιμή πώλησης των εν λόγω μετοχών ήταν 18,63 ευρώ ανά ίδια μετοχή.

Η έντονη ζήτηση για τις νέες μετοχές οδήγησε αρκετά χαρτοφυλάκια στην αναζήτηση επιπλέον τεμαχίων από το ταμπλό, με στόχο την ενίσχυση των θέσεών τους. Παράλληλα, θετική ήταν και η εικόνα και στον τραπεζικό κλάδο, όπου η επιστροφή των αγοραστών στηρίζει την περαιτέρω άνοδο της αγοράς.

Παράλληλα, η ρευστότητα που είχε δεσμευτεί για τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου αναμένεται σταδιακά να επιστρέψει στην αγορά, δίνοντας ανάσες στον γενικό δείκτη. Το προηγούμενο διάστημα, άλλωστε, η αγορά κινείτο υποτονικά, καθώς οι επενδυτές τηρούσαν στάση αναμονής ενόψει της ΑΜΚ.

Ωστόσο, το κλίμα επιβαρύνθηκε ελαφρώς από τις νέες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τις εαρινές εκτιμήσεις της Κομισιόν, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιβραδυνθεί από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026, εξαιτίας κυρίως του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών και επηρεάζει την κατανάλωση.

Παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση, οι επενδύσεις προβλέπεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, με βασικό στήριγμα τη συνεχιζόμενη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Για το 2027, η Κομισιόν εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα υποχωρήσει περαιτέρω στο 1,6%, καθώς θα πλησιάζει η ολοκλήρωση του Recovery and Resilience Facility.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΔΕΗ σημείωσε άλμα 7,23%, με την Eurobank να ακολουθεί με +5,38%. Άνω του 3% ήταν η άνοδος σε Πειραιώς, Allwyn και Εθνική και άνω του 1% σε Optima, Coca Cola, Cenergy, Metlen και Βιοχάλκο. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Κύπρου, Aegean, ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Alpha Bank, ΟΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η Motor Oil υποχώρησε κατά 1,56%, με τις Aktor, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ, ΔΑΑ, Λάμδα και Σαράντης να σημειώνουν μικρές απώλειες.