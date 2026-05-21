ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ

Business 21.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Με γραμμή πυρός 4,5 δισ. ευρώ και 12 κολοσσιαία funds στο μετοχικό της κεφάλαιο, η ΔΕΗ αλλάζει πίστα και προχωρά σε deals.

Μετά το μοναδικό στα χρονικά της ελληνικής κεφαλαιαγοράς book building, το οποία συγκέντρωσε προσφορές 18 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ είναι έτοιμη αφενός να ανακοινώσει άμεσα το πρώτο της deal και αφετέρου να κλείσει νέες συμφωνίες στην ηλεκτροπαραγωγή και στα data centers στις περιοχές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το πρώτο deal της ΔΕΗ για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία

Με τον αέρα μία υψηλής κεφαλαιοποίησης 11,5 δισ. ευρώ η ΔΕΗ μπαίνει στην τελική φάση της σύναψης της πρώτης επιχειρηματικής συμφωνίας για την ανάπτυξη του mega data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη. Άλλες πηγές του ΟΤ θεωρούν το deal κλεισμένο κι έτοιμο να ανακοινωθεί προς το τέλος του μήνα. H ελληνική εταιρεία είχε φτάσει σε διαπραγματεύσεις, αναφέρουν πηγές, με κορυφαίους hyperscalers όπως οι Google, Microsoft, Meta, Open AI, Amazon και Oracle. Πληροφορίες λένε ότι με δύο εξ αυτών είχαν κορυφωθεί οι σχετικές συζητήσεις.

Το data center στη Δυτική Μακεδονία θα χρηματοδοτηθεί από τη μεριά της ΔΕΗ με 1,2 δισ. ευρώ. Σε πρώτη φάση, θα κατασκευαστεί ένα mega data center ισχύος 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, μια μεγάλη επένδυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια από την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον hyperscaler. Με συνολική έκταση 50.000 τ.μ., το mega data center δύναται να καλύπτει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud. Η παροχή ενέργειας στο mega data center θα γίνεται εκτός συστήματος (behind-the-meter) κι έτσι οι ανάγκες του δε θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας.

Ρεύμα από ΔΕΗ για τα hub της AI σε Πολωνία και Ρουμανία

Η ΔΕΗ όμως με βάση το φιλόδοξο επενδυτικό της σχέδιο ύψους 24 δισ. ευρώ αναμένεται μέσα στη χρονιά να κλείσει και deals για ανάπτυξη ή εξαγορά συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τεχνολογιών ευέλικτης ηλεκτροπαραγωγής (μονάδων φυσικού αερίου) και αποθήκευσης ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη.

Μεγάλες ανάγκες σε ηλεκτροπαραγωγή έχουν οι περιοχές των Βαλκανίων αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης. Η απόσυρση παλαιών μονάδων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη hub για την AI (data centers) σε Βαρσοβία και Βουκουρέστι βρίσκονται στις προτεραιότητες της ΔΕΗ. Οι περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, σύμφωνα με μελέτες είναι κορεσμένες σε data centers και πλέον μεγάλοι hyperscalers αναπτύσσουν σχετικές υποδομές στις περιοχές των πρωτευουσών της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Σχετική παρουσίαση για την ανάπτυξη data centers είχε κάνει ο Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης τον Απρίλιο κατά την παρουσίαση του επενδυτικού σχεδίου της περιόδου 2026 – 2030.

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της ΔΕΗ στη Ρουμανία η εγκατεστημένη ισχύς θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2025 και 2030 και θα φτάσει τα 5,3 GW, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης, το νέο στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει την είσοδο σε νέες χώρες και συγκεκριμένα σε Ουγγαρία, Πολωνία, και Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένη ισχύ έως το 2030 σε ΑΠΕ και αποθήκευση.

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, δηλ. Ιταλία, Βουλγαρία και Κροατία, ο Όμιλος θα αυξήσει σημαντικά το επενδυτικό του πλάνο κατασκευάζοντας κυρίως ΑΠΕ και αποθήκευση, αλλά και μονάδες φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να αυξηθεί σε 3,5 GW το 2030.

Η ΑΜΚ των ρεκόρ

Με τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς,  η ΔΕΗ ολοκλήρωσε χθες την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) σηκώνοντας τελικά 4,25 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική μετατόπιση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος προς μεγάλους ελληνικούς ομίλους με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα και διεθνή παρουσία.

Με το συνολικό ποσό να καλύπτεται μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €18 δισ. στο κλείσιμό του μετά από τρεις ημέρες, καταγράφοντας υπερκάλυψη κατά 4,5 φορές από το αρχικό ποσό των 4 δισ. της ΑΜΚ. Στην πραγματικότητα, εάν αφαιρεθούν τα 2,5 δισ. ευρώ της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.

Τα 18 δισ. ευρώ των προσφορών αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για την Ελληνική αγορά και καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα  18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της ΑΜΚ.

Η ΑΜΚ συγκέντρωσε ποιοτικές τοποθετήσεις, με ευρεία συμμετοχή κορυφαίων επενδυτών – υφιστάμενων και νέων, μεταξύ των οποίων θεσμικοί, family offices, private wealth και hedge funds – αλλά και με αξιοσημείωτη διεθνή και κλαδική διαφοροποίηση. Το μεγαλύτερο ποσοστό της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους, όπως, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES. Η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον ίδιο τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το Euronext Athens.

Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, να προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση  του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις 390 εκ. ευρώ, η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

