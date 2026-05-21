CrediaBank: Σταθερή άνοδος με ρεκόρ πιστωτικής επέκτασης και ισχυρή κεφαλαιακή θωράκιση

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με ισχυρό μομέντουμ μπήκε στο 2026 η CrediaBank, καταγράφοντας στο α’ τρίμηνο της χρονιάς επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της αναπτυξιακής στρατηγικής της. Η τράπεζα ανακοίνωσε νέα ιστορικά υψηλά σε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη, εντυπωσιακή αύξηση των βασικών εσόδων, θεαματική πιστωτική επέκταση και αισθητή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε επιτυχημένα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την κεφαλαιακή της βάση.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 459 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ισχυρή ετήσια άνοδο και ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες επιδόσεις της περασμένης χρονιάς. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 964 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 43% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να διευρύνει με ταχείς ρυθμούς την παρουσία της στην αγορά χρηματοδοτήσεων. Σε επίπεδο χορηγήσεων προ προβλέψεων, και εξαιρουμένων των ομολόγων των τιτλοποιήσεων, το χαρτοφυλάκιο ενισχύθηκε κατά 40% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στα 4,9 δισ. ευρώ.

Οι επιδόσεις της CrediaBank

Το χαρτοφυλάκιο της CrediaBank παραμένει ισχυρά προσανατολισμένο στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες αποτελούν το 86% των συνολικών χορηγήσεων. Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη είχαν οι σύνθετες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 180% σε ετήσια βάση, καθώς και η ναυτιλία, με αύξηση 85%, και οι μεγάλες επιχειρήσεις, με άνοδο 20%. Παράλληλα, θετική ήταν και η συμβολή των χορηγήσεων προς νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, που ενισχύθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι η τράπεζα διατηρεί ισχυρή έκθεση σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στην ενέργεια, τις υποδομές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 28% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 46,8 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο, διευρύνθηκε κατά 21 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε στο 2,20%, αποτυπώνοντας καλύτερη αξιοποίηση του ενεργητικού και ενισχυμένη αποδοτικότητα. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν οριακά, ωστόσο η συνολική εικόνα παραμένει σαφώς θετική, καθώς η τράπεζα συνεχίζει να επωφελείται από τη διεύρυνση των όγκων δανείων.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η βελτίωση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 11,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 55% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στις ισχυρές εκταμιεύσεις δανείων, στη διαχείριση κεφαλαίων και στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι προμήθειες αντιστοιχούν πλέον στο 17,9% των επαναλαμβανόμενων εσόδων, έναντι 12,9% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα τη μετατόπιση του μείγματος εσόδων προς πιο διαφοροποιημένες και επαναλαμβανόμενες πηγές. Για μια τράπεζα που επιδιώκει να χτίσει ένα πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο, η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ οι καταθέσεις

Ως συνέπεια αυτών των επιδόσεων, τα βασικά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 57,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 12% και έφτασαν τα 61,2 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες αυτοί αναδεικνύουν ότι η ανάπτυξη της CrediaBank δεν στηρίζεται σε συγκυριακές ή μη επαναλαμβανόμενες πηγές, αλλά σε ισχυρή οργανική παραγωγή εσόδων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μη βασικά έσοδα υποχώρησαν σημαντικά, κάτι που καθιστά το προφίλ κερδοφορίας πιο «καθαρό» και πιο προβλέψιμο για τις επόμενες περιόδους.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 4% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 37,1 εκατ. ευρώ, χάρη στη μείωση των διοικητικών εξόδων και των αποσβέσεων. Ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα βελτιώθηκε αισθητά, περιοριζόμενος στο 60,7% από 65,2% ένα χρόνο πριν. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς δείχνει ότι η τράπεζα αυξάνει σταδιακά την αποτελεσματικότητά της και διαχειρίζεται πιο πειθαρχημένα τη βάση κόστους της. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της λειτουργικής ενοποίησης και οι δράσεις εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου επιχειρησιακού μοντέλου.

Παρά την ισχυρή πιστωτική επέκταση, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υποχώρησαν στα 150,2 εκατ. ευρώ από 160,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, οδηγώντας τον δείκτη NPE σε ιστορικό χαμηλό 2,5%. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ενισχύθηκε στο 54,7%, αποτυπώνοντας πιο ισχυρή θωράκιση απέναντι σε ενδεχόμενους πιστωτικούς κινδύνους. Το οργανικό κόστος πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όμως η εξέλιξη αυτή θεωρείται αναμενόμενη σε ένα περιβάλλον τόσο ταχείας ανάπτυξης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 14% σε ετήσια βάση, με ρυθμό αύξησης πολύ υψηλότερο από εκείνον του τραπεζικού συστήματος. Το μείγμα των καταθέσεων βελτιώθηκε, καθώς οι λογαριασμοί όψεως και ταμιευτηρίου αυξάνουν το βάρος τους στο σύνολο. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 72,4%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) παρέμεινε στο 122%, επίπεδο που δείχνει ισχυρή άνεση στη διαχείριση του ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σε κεφαλαιακό επίπεδο, η CrediaBank εμφανίζεται πλέον σαφώς ενισχυμένη. Ο δείκτης CET1, pro forma για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε στο 16,6%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας έφτασε στο 22,4%. Και οι δύο δείκτες βρίσκονται αισθητά πάνω από τα ελάχιστα εποπτικά όρια και πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση προσφέρει στην τράπεζα μεγαλύτερη ευελιξία για περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις μακροοικονομικές αβεβαιότητες.

H Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Η επιτυχία της ΑΜΚ υπήρξε, από μόνη της, ξεχωριστό ορόσημο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν τέσσερις φορές, προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ η συμμετοχή θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς στο νέο στρατηγικό αφήγημα της τράπεζας. Παράλληλα, η συμφωνία για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη λογική της διεύρυνσης των εσόδων από προμήθειες και της παροχής πιο σύνθετων επενδυτικών υπηρεσιών.

Την ίδια στιγμή, ο μετασχηματισμός της CrediaBank συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα. Το πρόγραμμα Aurora, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η λειτουργική αριστεία και η αναβάθμιση των καναλιών εξυπηρέτησης συνθέτουν ένα πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύει στη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, στη μείωση της πολυπλοκότητας και στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου τραπεζικού οργανισμού. Οι 45 δράσεις operational excellence που υλοποιήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο δείχνουν ότι η διοίκηση επιδιώκει να μεταφράσει τη στρατηγική σε συγκεκριμένες λειτουργικές βελτιώσεις.

Συνολικά, το α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι η CrediaBank διανύει μια φάση έντονης επιχειρησιακής και οικονομικής ενδυνάμωσης. Η πιστωτική επέκταση, η άνοδος των βασικών εσόδων, η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, η ενίσχυση των καταθέσεων και η κεφαλαιακή θωράκιση συνθέτουν μια εικόνα τράπεζας που αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά και επιχειρεί να εδραιώσει ένα νέο, πιο ισχυρό και πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.