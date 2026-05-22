ΑΑΔΕ: Έως 29 Μαΐου οι αιτήσεις για την «άρση επικάλυψης» αγροτεμαχίων

Έως τις 29 Μαΐου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων «άρσης επικάλυψης» αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο ΟΠΣ WEB GIS του ΟΠΣΕΑΕ. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Ο έλεγχος των αιτημάτων άρσης επικάλυψης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες έως τις 12/06/2026

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους παραγωγούς στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων(ΠΔ), στις Περιφερειακές Μονάδες (ΠΜ) και Νομαρχιακές Μονάδες (ΝΜ), της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), στο χρονικό διάστημα, που ορίζονται κάθε φορά από την ΓΔΕΛΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μεταβολών, όπως αναφέρεται στην τροποποιητική απόφαση «τα αποτελέσματα των γεωχωρικών διασταυρωτικών ελέγχων που προκύπτουν από το ΟΠΣ WEB GIS του ΟΠΣΕΑΕ, μπορούν να μεταβάλλονται μόνο μέσω των αιτημάτων «άρσης επικάλυψης». Διορθώνονται και προσαρμόζονται μετά την υποβολή τους μόνο με την διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής ένστασης, όπως κάτωθι περιγράφονται ανά περίπτωση».

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει με τους ελέγχους αιτημάτων

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και Νομαρχιακές Μονάδες προβαίνουν σε εξέταση του αιτήματος και προχωρούν σε έγκριση ή απόρριψη του. Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται στο Ο.Π.Σ. της ΓΔΕΛΕΠ. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της δηλούμενης γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η ΓΔΕΛΕΠ δεν είναι αρμόδια να κρίνει σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα και περιορίζεται στον έλεγχο σχετικά με τη συμμόρφωση στα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή της στήριξης που προβλέπονται στην τομεακή γεωργική νομοθεσία, η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ή ανακαλείται εν όλω ή εν μέρει, και, κατά περίπτωση, δεν χορηγούνται ή ανακαλούνται τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης, δικαιώματα μεταξύ των δικαιούχων ή και τρίτων προσώπων αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστικών αρχών και δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της ΓΔΕΛΕΠ.

Τα δικαιολογητικά

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν:

α) την θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία ο γεωργός αιτείται άρση επικάλυψης, προσκομίζοντας τοπογραφικό διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87’, ή απόσπασμα χάρτη κτηματολογίου, ή τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες και παραχωρητήρια συνοδευόμενα από τα διαγράμματα .

β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς προσκομίζοντας ιδίως συμβολαιογραφικές πράξεις αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδοχής κληρονομιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή δικαστικές αποφάσεις και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.» και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή διοικητικές πράξεις (Απόφαση Νομάρχη / Περιφερειάρχη, Υπουργική Απόφαση) και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους / ΦΕΚ δημοσίευσης, τίτλους οριστικού κτηματολογίου.