ΕΕ: Αναστέλλονται οι τελωνειακοί δασμοί σε ορισμένα λιπάσματα για ένα έτος

Να αναστείλει για ένα έτος τους τελωνειακούς δασμούς σε βασικά λιπάσματα με βάση το άζωτο που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εισροών λιπασμάτων όπως η ουρία και η αμμωνία, αποφάσισε σήμερα το Συμβούλιο.

Το μέτρο, όπως αναφέρεται, στοχεύει στη μείωση του κόστους για τους αγρότες και τη βιομηχανία λιπασμάτων της ΕΕ – εξοικονομώντας τους περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ σε εισαγωγικούς δασμούς , σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ

Επίσης, αναμένεται να μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία για τα προϊόντα λιπασμάτων και θα βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου εμπορικού δικτύου σε αυτόν τον τομέα.

Να σημειωθεί ότι το 2024, η ΕΕ εισήγαγε 2 εκατομμύρια τόνους αμμωνίας και 5,9 εκατομμύρια τόνους ουρίας, κυρίως για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων. Επιπλέον, η Ένωση εισήγαγε 6,7 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και μειγμάτων με βάση το άζωτο.

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ και θα ισχύει έως ένα έτος αργότερα. Η Επιτροπή αναμένεται να παρακολουθεί την αγορά λιπασμάτων και, εάν χρειαστεί, να προτείνει την παράταση ή την τροποποίηση της αναστολής.

Τι ισχύει με την αναστολή των τελωνειακών δεσμών

Στην πράξη, η αναστολή θα ισχύει μόνο για προϊόντα που δεν έχουν ήδη εισαχθεί στην ΕΕ αδασμολόγητα από χώρες που έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στο πλαίσιο των δασμών του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ).

Ωστόσο, για την εξισορρόπηση των συμφερόντων των παραγωγών της ΕΕ, το μέτρο περιορίζεται σε μια ποσόστωση αγαθών ίση με τον όγκο των εισαγωγών ΜΕΚ το 2024 συν το 20% των όγκων που εισήχθησαν από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία το ίδιο έτος.

Η ΕΕ αποφάσισε ότι η αναστολή δεν θα ισχύει για προϊόντα που εισάγονται από τη Ρωσία λόγω του απρόκλητου και αδικαιολόγητου επιθετικού πολέμου της κατά της Ουκρανίας. Ούτε θα ισχύει για προϊόντα που εισάγονται από τη Λευκορωσία, δεδομένης της υποστήριξής της προς τη Ρωσία και της περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η σημερινή απόφαση παρέχει στους Ευρωπαίους αγρότες καλύτερη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και αξιόπιστες προμήθειες λιπασμάτων – καλά νέα τόσο για τον γεωργικό τομέα όσο και για τους καταναλωτές της ΕΕ. Ταυτόχρονα, απομακρυνόμαστε επιταχύνοντας από τα ρωσικά και λευκορωσικά προϊόντα και χτίζουμε πιο ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και συνεργασίες παγκοσμίως», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μάκης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.