Κρασί: «Ανοιχτές Πόρτες» στα οινοποιεία της Ελλάδας

Μια μοναδική οινο – γευστική ταξιδιωτική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στην εορταστική ανοιξιάτικη εκδήλωση των οινοποιείων «Ανοιχτές Πόρτες».

Η εκδήλωση διοργανώνεται συλλογικά από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας, στα επισκέψιμα οινοποιεία των μελών τους.

Το Σάββατο 23 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, οι φίλες και φίλοι του κρασιού και του οινοτουρισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους Δρόμους του Κρασιού της Ελλάδας και να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς με δώρα και άλλες εκπλήξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος στα οινοποιεία το διήμερο 23-24 Μαΐου είναι ελεύθερη.

Προγραμματίστε από τώρα τη δική σας απόδραση, χαράζοντας την οινική διαδρομή που θα ακολουθήσετε. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, περιηγηθείτε στην ελληνική ύπαιθρο και επισκεφτείτε ένα, δύο ή και περισσότερα οινοποιεία. Μυηθείτε στον μαγευτικό κόσμο του κρασιού, απολαύστε το τοπίο που διαμορφώνουν οι αμπελώνες, γνωρίστε τη διαδικασία της οινοπαραγωγής και δοκιμάστε εξαιρετικά Επώνυμα Ελληνικά Κρασιά.

Ενημερωθείτε για τα οινοποιεία που συμμετέχουν, το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις τους, από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της κάθε περιοχής ή στο portal του Επώνυμου Ελληνικού Κρασιού: www.winesofgreece.org