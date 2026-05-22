Spotify: Δημιουργία μουσικής με ΑΙ – Τι περιλαμβάνει η συμφωνία με τη Universal Music

Σε συμφωνία για τη δημιουργία διασκευών και remixes με τη χρήση ΑΙ προχώρησαν Spotify και η Universal Music Group.

Η συμφωνία αδειοδότησης αποτελεί την πρώτη φορά που η σουηδική εταιρεία streaming θα επιτρέψει στους ακροατές να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας της.

Αναφορικά με την υλοποίησή της, το Spotify αναμένεται να προσθέσει μια λειτουργία επί πληρωμή στην εφαρμογή, η οποία θα επιτρέπει στους Premium χρήστες να κάνουν remix σε τραγούδια συμμετεχόντων καλλιτεχνών και να δημιουργούν αδειοδοτημένες διασκευές που βασίζονται σε AI, σύμφωνα με τον The Guardian.

Το Spotify δήλωσε ότι το νέο εργαλείο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια επιπλέον ροή εισοδήματος για καλλιτέχνες και τραγουδοποιούς, πέραν των όσων κερδίζουν ήδη μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων (royalties).

Spotify: Θέλουμε να υποστηρίξουμε την ανθρώπινη δημιουργία

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έγιναν σαφείς, ούτε οι εταιρείες δεν αποκάλυψαν ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν στη συμφωνία αδειοδότησης.

Οι μετοχές του Spotify σημείωσαν άνοδο 16% την Πέμπτη, με τα έσοδα να αναμένεται να αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό γύρω στο 15% και τα περιθώρια μικτού κέρδους να φτάσουν μεταξύ 35% και 40% έως το 2030, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Αυτό που χτίζουμε βασίζεται στη συναίνεση, την αναγνώριση και την αποζημίωση για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς τραγουδιών που συμμετέχουν», δήλωσε ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Spotify, Alex Norström.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Universal Music, Lucian Grainge, δήλωσε ότι η συμφωνία επιδιώκει να «υποστηρίξει την ανθρώπινη καλλιτεχνική δημιουργία» και να «δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες εσόδων για καλλιτέχνες και δημιουργούς τραγουδιών».

«Βασιζόμενη στο μακρύ ιστορικό μας να οδηγούμε τον κλάδο μέσα από τεχνολογικές αλλαγές, και συνεργαζόμενη με τον Alex, τον Gustav, τον Daniel και την ομάδα της Spotify, αυτή η πρωτοβουλία είναι κεντράρει σταθερά στον καλλιτέχνη, είναι ριζωμένη στην υπεύθυνη Τεχνητή Νοημοσύνη και θα οδηγήσει σε ανάπτυξη ολόκληρο το οικοσύστημα», δήλωσε ο ίδιος στο The Guardian.

Το ζήτημα της AI για καλλιτέχνες

Το Spotify αναζητά νέους τρόπους για να επεκταθεί πέρα από την παραδοσιακή συνδρομή μουσικής και να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στο οικοσύστημά του.

Στις αρχές Μαΐου, ανακοίνωσε μια δοκιμαστική λειτουργία που επιτρέπει σε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) να αποθηκεύουν και να αναπαράγουν «προσωπικά podcast», τα οποία θα αποτελούν μια καθημερινή ενημέρωση, ιδιωτική για τον χρήστη.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πιεστικό ζήτημα για τη μουσική βιομηχανία. Οι καλλιτέχνες και οι τραγουδοποιοί ανησυχούν για προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων και για τη θέση της μουσικής που παράγεται από AI στο τοπίο της βιομηχανίας.

Στα τέλη Απριλίου, το Spotify ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα επαλήθευσης για να βοηθήσει τους χρήστες να ξεχωρίζουν τους ανθρώπινους καλλιτέχνες από το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI.

Η υπηρεσία ροής ήχου (audio-streaming) δήλωσε ότι το σήμα “Verified by Spotify” –το οποίο θα συμβολίζεται με ένα πράσινο checkmark (σημάδι ελέγχου)– θα αρχίσει να εμφανίζεται στα προφίλ των καλλιτεχνών και στα αποτελέσματα αναζήτησης τις επόμενες εβδομάδες.

Το σήμα δείχνει ότι το μουσικό προφίλ έχει επανεξεταστεί και πληροί τα πρότυπα της πλατφόρμας για την αυθεντικότητα.

«Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να μπορείς να εμπιστευτείς την αυθεντικότητα της μουσικής που ακούς», δήλωσε η εταιρεία.