Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο το ταμπλό, με τζίρο από ΔΕΗ

Υπό πίεση από τις κατοχυρώσεις κερδών κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο, χωρίς ωστόσο να διαταράσσονται οι βασικές ισορροπίες της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,11% στις 2.263,70 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 108,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,3 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,16% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.743,09 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,21% στις 2.556,98 μονάδες.

Αντοχές

Η εικόνα στο ταμπλό παραμένει μεικτή, με επιμέρους μετοχές να δέχονται πιέσεις και άλλες να απορροφούν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Παρά τις ρευστοποιήσεις όμως που καταγράφονται μετά την πρόσφατη άνοδο, αρκετοί τίτλοι λειτουργούν ως στηρίγματα, διατηρώντας τους βασικούς δείκτες σε ανθεκτικά επίπεδα.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η ΔΕΗ, η οποία συνεχίζει να κυριαρχεί σε συναλλακτική δραστηριότητα. Σήμερα, οι επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενημερώθηκαν για την κατανομή των νέων μετοχών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση από τη Δευτέρα. Όπερ σημαίνει ότι αναμένεται να διατηρηθεί η μεταβλητότητα στη μετοχή, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές των επενδυτικών θέσεων.

Μέχρι τότε, η ΔΕΗ εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έχοντας πραγματοποιήσει σήμερα περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού τζίρου της αγοράς. Αντίθετα, στο υπόλοιπο ταμπλό οι κινήσεις παραμένουν πιο επιλεκτικές, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής και να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες μετοχές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy και η ΔΕΗ σημειώνουν απώλειες 2,87% και 2,06% αντίστοιχα, με τις Eurobank και Allwyn να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Optima, Motor Oil, Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ και Jumbo.

Στον αντίποδα, η Aegean κερδίζει 2,39%, με τις Κύπρου, Βιοχάλκο, Cenergy, Aktor και ΕΛΧΑ να κερδίζουν πάνω από 1%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Alpha Bank, Metlen, Coca Cola, ΔΑΑ, Τιτάν, Εθνική και ΟΤΕ. Χωρίς μεταβολή είναι ο Σαράντης.